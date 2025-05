Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Russland ruht der Handel wegen des "Tages des Sieges über den Faschismus 1945". Auch in einigen osteuropäischen Staaten wird wegen des Kriegsendes 1945 nicht gehandelt.

FREITAG: In Russland ruht der Handel erneut wegen des "Tages des Sieges".

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank behält wie erwartet ihre abwartende Haltung bei. Der Schlüsselzins verharrt in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Zugleich warnte sie vor wachsenden Risiken einer höheren Arbeitslosigkeit und einer höheren Inflation. "Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten hat weiter zugenommen", heißt es im Statement. Es war die erste Sitzung, seitdem US-Präsident Donald Trump seine Zollerhöhungen verkündet hatte. Die Fed wiederholte, dass sie es nicht eilig habe, die Zinssätze zu senken, ungeachtet der Foderungen von US-Präsident Trump nach Zinssenkungen. Die Notenbanker wollen zunächst sehen, wie sich der von Trump angezettelte Zollkrieg auf die Inflation in den USA auswirkt. "Wir sind gut positioniert, um auf mehr Klarheit zu warten, bevor wir unsere Politik ändern", sagte Fed-Chef Powell. Zudem will die Fed auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, dass sie unter Trumps Attacken ihre Unabhängigkeit aufgibt. "Trumps Kritik hat keinen Einfluss auf unsere Arbeit", sagte Powell und betonte, die bisher angekündigten Zollerhöhungen seien größer als erwartet gewesen. "Wenn die angekündigten hohen Zollerhöhungen aufrechterhalten werden, werden sie wahrscheinlich zu einem Anstieg der Inflation, einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen". Die Inflationserwartungen hätten sich bereits nach oben bewegt.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die Trump-Administration will Vorschriften zu den maximalen Liefermengen von Chips für künstliche Intelligenz überarbeiten. Das Handelsministerium plant, eine Vorschrift zu ersetzen, die bisher Obergrenzen für die Lieferung von Chips in Länder wie Indien, die Schweiz, Mexiko und Israel festlegt, wie eine Sprecherin sagte. Die Entscheidung ist laut Beobachtern zunächst ein Segen für jene Technologieriesen, die in den vergangenen Jahren von einer Welle von Exportbeschränkungen betroffen waren und sich gegen die Regeln gewehrt hatten. Dazu will US-Präsident Donald Trump offenbar am Donnerstag den Abschluss eines Handelsabkommens mit Großbritannien bekanntgeben. Es wäre das erste in einer Reihe von Handelsabkommen, die das Weiße Haus anstrebe, seit es Zölle gegen Verbündete und Gegner verhängt habe, sagten mit den Verhandlungen vertraute Personen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HENKEL (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Umsatz Konzern 5.324 +0,1% 16 5.317

- Adhesive Technologies 2.750 +3% 16 2.677

- Consumer Brands 2.535 -3% 16 2.605

Organisches Wachstum Konzern -0,8 -- 16 3,0

- Adhesive Technologies 1,1 -- 16 1,3

- Consumer Brands -2,8 -- 16 5,2

INFINEON (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24/25 ggVj Zahl 2Q23/24

Gesamtumsatz 3.606 -1% 19 3.632

Segmentergebnis 572 -19% 19 707

Segmentergebnis-Marge 15,9 -- 19 19,5

Ergebnis nach Steuern 318 -19% 19 394

Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,24 -20% 19 0,30

Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,33 -21% 19 0,42

RHEINMETALL (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Umsatz 1.947 +23% 12 1.581

Operatives Ergebnis 166 +24% 11 134

Operative Ergebnismarge 8,6 -- 11 8,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten 73 +52% 11 48

Ergebnis je Aktie 1,65 +46% 11 1,13

GEA (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Auftragseingang 1.396 +2% 10 1.365

Umsatz 1.262 +2% 11 1.241

EBITDA* 188 +4% 11 181

EBITDA-Marge* 14,9 -- 11 14,5

Ergebnis nach Steuern/Dritten 92 +2% 7 91

Ergebnis je Aktie** 0,54 +2% 8 0,53

* vor Restrukturierungsaufwand

** verwässert

PUMA (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Umsatz 2.055 -2% 12 2.102

EBIT 56 -65% 12 159

EBIT-Marge 2,8 -- 11 7,6

Ergebnis nach Steuern/Dritten 6,9 -92% 12 87

Ergebnis je Aktie 0,05 -91% 11 0,58

SUSS MICROTEC (7:50)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Umsatz 109 +17% 5 94

EBIT 17 +15% 4 15

EBIT-Marge 15,7 -- -- 15,9

Ergebnis nach Steuern 13 +23% 4 10

Ergebnis je Aktie 0,69 +28% 3 0,54

Weitere Termine:

06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis

06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz)

06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1Q (14:00 Investorenkonferenz)

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q (09:00 Investorenkonferenz)

07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q (15:00 Earnings-Call)

07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis

09:30 DE/Deutz AG, HV

10:00 DE/Allianz SE, HV

10:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, HV

10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV

10:00 NL/Qiagen NV, PK zum Ergebnis 1Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

10:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, HV

10:00 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Uniper SE, HV

10:30 DE/Talanx AG, HV

11:00 DE/Jost Werke SE, HV

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Fuchs Stämme 1,16 EUR

Fuchs Vorzüge 1,17 EUR

Grenke 0,40 EUR

Hannover Rück 9,00 EUR

Mercedes-Benz 4,30 EUR

Vossloh 1,10 EUR

Wacker Chemie 2,50 EUR

HSBC 0,10 USD

Relx 0,45 GBP

++++++ INDEXÄNDERUNGEN +++++++

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 8. Mai wirksam:

+ STOXX-50

AUFNAHME

- Rolls-Royce

HERAUSNAHME

- Glencore

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR / GELDPOLITIK +++++

- DE

08:00 Handelsbilanz März

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +17,7 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: +1,8% gg Vm

Importe

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

Produktion im produzierenden Gewerbe März

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

- SE

09:30 Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: 2,25%

zuvor: 2,25%

- NO

10:00 Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: 4,50%

zuvor: 4,50%

- GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 4,25%

zuvor: 4,50%

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 241.000

Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: -0,7% gg Vq

4. Quartal: +1,5% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +5,1% gg Vq

4. Quartal: +2,2% gg Vq

