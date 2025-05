Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

MONTAG: In Singapur findet wegen des Feiertages "Vesakh" kein Handel statt.

Die Verhandlungen im Zollkonflikt zwischen den USA und China kommen offenbar voran. Degierungsvertreter aus den USA und China haben sich in Genf bei hochrangingen Gesprächen im Zollstreit Peking zufolge darauf geeinigt, einen formellen Verhandlungsprozess einzuleiten. Washington hat Fortschritte auf dem Weg zu einem Abkommen verkündet. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer deutete an, dass eine Art Vereinbarung mit der chinesischen Seite erzielt worden sei, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen. Details sollen am Montag vorgestellt werden. US-Präsident Donald Trump hatte bereits zuvor in den sozialen Medien geschrieben, dass große Fortschritte bei den Handelsgesprächen mit China erzielt worden seien. Die Gespräche, die auf amerikanischer Seite von Finanzminister Scott Bessent und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer geführt wurden, wurden am Samstag und Sonntag in der Schweiz geführt

1&1

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Umsatz 1.024 -0,1% 6 1.024

EBITDA 141 -23% 6 182

EBIT 57 -51% 5 118

Ergebnis nach Steuern 36 -56% 4 83

Ergebnis je Aktie 0,21 -55% 4 0,47

HOCHTIEF

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Umsatzerlöse 8.075 +20% 8 6.757

Ergebnis vor Steuern operativ 264 +28% 8 206

Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 163 +15% 8 142

IONOS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS)

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Umsatz 421 +13% 5 373

EBITDA bereinigt 120 +14% 5 106

EBITDA-Marge bereinigt 28,5 -- -- 28,4

Ergebnis nach Steuern/Dritten 50 +33% 3 38

Ergebnis je Aktie 0,36 -- 3 k.A.

SALZGITTER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Umsatz 2.464 -8% 8 2.678

EBITDA 90 -29% 8 126

Ergebnis vor Steuern -25 -- 8 17

Ergebnis nach Steuern -23 -- 6 15

Ergebnis je Aktie unverwässert -0,43 -- 6 0,24

UNITED INTERNET

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Umsatz 1.605 +2% 3 1.572

EBITDA 320 -6% 3 341

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 JP/Mazda Motor Corp, Jahresergebnis

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1Q

07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q (12:00 Analystenkonferenz)

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Siltronic AG, HV

14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q

15:00 EU/Treffen der Eurogruppe

Im Tagesverlauf:

- DE/Formycon AG, Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz)

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Drägerwerk 1,97 EUR

Villeroy & Boch 0,90 EUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 23.769,00 +0,8%

E-Mini-Future S&P-500 5.760,50 +1,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.526,25 +1,9%

Nikkei-225 (Tokio) 37.505,65 +0,0%

Hang-Seng (Hongk.) 23.079,88 +0,9%

Schanghai-Comp. 3.354,53 +0,4%

Freitag:

DAX 23.499,32 +0,6%

DAX-Future 23.595,00 +0,5%

XDAX 23.505,83 +0,0%

MDAX 29.730,13 +0,6%

TecDAX 3.745,48 +0,6%

SDAX 16.363,32 +0,9%

Euro-Stoxx-50 5.309,74 +0,4%

Stoxx-50 4.463,23 +0,4%

Dow-Jones 41.249,38 -0,3%

S&P-500 5.659,91 -0,1%

Nasdaq Composite 17.928,92 +0,0%

EUROPA

Ausblick: Mit einem positiven Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Grund sind versöhnlichere Worte im Zollstreit zwischen den USA und China. Zwar ist man von einem "Deal" weit entfernt, jedoch sollen die Gespräche zumindest fortgesetzt werden. Mit Spannung wartet der Markt nun auf ein gemeinsames Statement von China und den USA, dass für den Verlauf des Montag angekündigt ist. Chinas Vize-Präsident He Lifeng erklärte, man habe sich zumindest auf einen Mechanismus zur Fortführung von Gesprächen geeinigt; diese seien "konstruktiv" verlaufen. Entsprechend unaufgeregt reagieren Chinas Börsen.

Rückblick: Etwas fester - Die Hoffnung auf eine Beilegung der Zollkonflikte sorgte für Käufe. Für Zuversicht sorgte, dass die USA mit Großbritannien nun das erste Handelsabkommen abgeschlossen haben. Zwischen den USA und China waren derweil für das Wochenende erste Anbahnungsgespräche geplant. Branchenseitig lagen Energie und Rohstoffe vorne, weil Beilegungen der Zollstreitigkeiten günstig für die Weltkonjunktur wären. Dazu hat China trotz der hohen US-Zölle für April überraschend starke Außenhandelsdaten berichtet. Der Stoxx-Subindex der Ölwerte gewann 2 Prozent. Der Rohstoffindex legte um 0,8 Prozent zu. "Ein starkes erstes Quartal mit einem Ergebnis über den Erwartungen in allen Bereichen", hieß es von Jefferies zur Geschäftsentwicklung von IAG. Für die Aktie ging es um 2,8 Prozent nach oben. Mediobanca kletterten nach Zahlenvorlage für das dritte Quartal um 5,4 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX stieg markierte bei 23.543 Punkten ein Rekordhoch. Seit Jahresbeginn hat er nun um rund 17 Prozent zugelegt. Als weiteren Kurstreiber verwiesen Händler insbesondere für den deutschen Aktienmarkt auf das von der neuen Bundesregierung avisierte riesige Infrastrukurprogramm. Commerzbank (+4,4%) hatte einen überzeugenden Jahresauftakt hingelegt und unter dem Strich mehr verdient als von Analysten erwartet. Krones legten um 2,5 Prozent zu. Die Geschäftszahlen stufte ein Marktteilnehmer als "stark" ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Keine Reaktion zeigten Datagroup auf den Beginn der Übernahmeofferte durch den US-Finanzinvestor KKR. Die Annahmefrist für das Angebot von 54,00 Euro pro Aktie in bar hatte am Freitag begonnen und läuft bis zum 6. Juni, wie Datagroup mitteilte. Datagroup gingen mit 56,50 Euro aus dem regulären Handel.

USA - AKTIEN

Wenig verändert - Nachdem US-Präsident Donald Trump am Vortag ein Handelsabkommen mit Großbritannien verkündet hatte, rückte nun China in den Blick. Am Wochenende verhandelte US-Finanzminister Scott Bessent mit dem chinesischen stellvertretenden Ministerpräsidenten He Lifeng. Leicht negativ wurde ein Tweet von Trump aufgenommen. Dieser teilte über Truth Social mit, dass er "80 Prozent Zoll auf China" für richtig halte. Das wären deutlich geringere Zölle als die gegenwärtigen 145 Prozent auf chinesische US-Importe, doch Euphorie entfachte dies nicht. Ob Zölle von 80 Prozent den Handel mit den USA wiederbeleben, galt als fraglich. Unter den Einzelaktien stürzten Expedia um 7,3 Prozent ab. Die digitale Reiseplattform hatte im ersten Quartal eine schwächere Nachfrage nach Reisen in und aus den USA als erwartet verzeichnet. Dieser Trend wird sich nach Einschätzung von CEO Ariane Gorin fortsetzen. Der Fahrdienstvermittler und Uber-Konkurrent Lyft erreichte dank höherer Nutzerzahlen die Gewinnzone, was der Aktie zu einem Plus von 26,1 Prozent verhalf.

USA - ANLEIHEN

Am US-Anleihemarkt tat sich wenig. Nach dem Anstieg vom Vortag ging es mit der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um einen Basispunkt auf 4,38 Prozent nach oben. Die Blicke sind auf die Verhandlungen zwischen den USA und China am Wochenende gerichtet.

May 12, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)