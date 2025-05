Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Japan hat im April die Auswirkungen der höheren Zölle zu spüren bekommen und das erste Mal seit vier Monaten weniger in die USA exportiert. Die Ausfuhren in die USA fielen im April um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, was auf eine schwächere Nachfrage nach Autos und anderen Maschinen, einschließlich Chip-Maschinen, zurückzuführen war, wie aus den am Mittwoch vom Finanzministerium veröffentlichten Daten hervorgeht. Im Vergleich zu einem Anstieg von 3,1 Prozent im März war dies der erste Rückgang seit Dezember. Die gesamten Exporte Japans stiegen im April um 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach einem Plus von 4,0 Prozent im März. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Exportwachstum von 3,1 Prozent gerechnet. Die Exporte würden das japanische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal wahrscheinlich weiterhin bremsen, was den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung der Bank of Japan hinauszögern könnte, sagte Ökonom Abhijit Surya von Capital Economics. "Angesichts der Tatsache, dass sich die japanische Wirtschaft bereits vor dem Inkrafttreten der US-Zölle in einer Schwächephase befand, wird die BoJ wahrscheinlich mehr Gewissheit über die Zölle haben wollen, bevor sie ihren Straffungszyklus wieder aufnimmt", fügte er hinzu. Die Importe sanken im April um 2,2 Prozent. Japan meldete ein Handelsbilanzdefizit von 115,8 Milliarden Yen, wohingegen Ökonomen mit einem Überschuss gerechnet hatten. Im Handel mit den USA ergab sich ein Überschuss von 781 Milliarden Yen nach einem Positivsaldo von 847 Milliarden im März. Die japanische Regierung versucht derzeit, ein Handelsabkommen mit der US-Regierung zu erreichen.

FREENET (18:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24

Umsatz 611 -4% 10 639

EBITDA 130 +5% 10 124

Ergebnis nach Steuern/Dritten 77 +19% 5 65

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,66 +20% 3 0,55

Freier Cashflow 74,1 +4% 8 71,3

Weitere Termine:

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis

10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV

10:00 DE/Porsche AG, HV

10:00 DE/SGL Carbon SE, HV

11:00 DE/Puma SE, HV

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

FCR Immobilien 0,45 EUR

Jungheinrich 0,80 EUR

Nemetschek 0,55 EUR

SAF-Holland 0,85 EUR

SMT Scharf 0,21 EUR

Symrise 1,20 EUR

- GB

08:00 Verbraucherpreise April

PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+3,6% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+3,4% gg Vj

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.088,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.925,50 -0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 21.306,70 -0,3%

Nikkei-225 (Tokio) 37.417,46 -0,3%

Hang-Seng (Hongk.) 23.892,68 +0,9%

Schanghai-Comp. 3.390,52 +0,3%

Dienstag:

DAX 24.036,11 +0,4%

DAX-Future 24.082,00 +0,5%

XDAX 24.023,24 -0,1%

MDAX 30.550,83 +1,4%

TecDAX 3.870,38 +0,5%

SDAX 16.753,14 +0,7%

Euro-Stoxx-50 5.454,65 +0,5%

Stoxx-50 4.581,62 +0,6%

Dow-Jones 42.677,24 -0,3%

S&P-500 5.940,46 -0,4%

Nasdaq Composite 19.142,71 -0,4%

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Start an Europas Börsen rechnen Händler am Mittwoch. Nach neuen Hochs im DAX wird zunächst mit einem abwartenden Geschäft gerechnet. An der Wall Street dominierte überwiegend Vorsicht; die Tech-Werte schlossen mit leichten Verlusten, Tagesgewinner waren dort die defensiven Branche wie Versorger, Gesundheits- und Konsumwerte. Den Märkten fehlen nach Ende der Berichtssaison frische Impulse. "Vor allem von der Entwicklung bei Zoll-Verhandlungen hört man fast gar nichts", kommentiert ein Händler. Die Märkte schienen sich selbstgefällig in Sicherheit zu wiegen. Dabei hatte US-Finanzminister Bessent am Wochenende klargemacht, dass die Zölle ohne "Deals" vollumfänglich zurückkehren. Für Vorsicht dürften zudem klare Worte der Fed sorgen: So unterstrich Alberto Musalem, Präsident der Fed-Filiale St. Louis, am Vorabend, dass die Fed-Politik von den Folgen der Trump-Zölle abhängt. Je nach ihrer endgültigen Höhe würden sie sich auf Inflation und Zinsen auswirken. Trumps Forderungen nach US-Zinssenkungen entschwinden damit in immer weitere Ferne. Besonders im Fokus stehe daher die US-Anleihe-Auktion am Nachmittag. Sie ist die erste Auktion langlaufender Anleihen seit der Abstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moodys.

Rückblick: Im Handel war von dünnen Umsätzen zu hören. Nach dem guten Lauf in diesem Jahr könne sich die Rally ihrem Ende nähern, hieß es. Zudem gebe es mit dem Auslaufen der Bilanzsaison aktuell wenig Impulse. Vodafone schlossen nach der Zahlenvorlage 7,3 Prozent fester. Gut kamen Aussagen zum Cashflow an. Die Veränderungen bei Vodafone begännen sich auszuzahlen. Das Unternehmen sei an zu vielen Fronten tätig gewesen und habe sich gleichzeitig mit steigenden Schulden auseinandersetzen müssen, was die Notwendigkeit einer umfassenden Transformation verdeutliche, hieß es von Interactive Investor. Als Schritt in die richtige Richtung wurde der Zwischenbericht der Bäckererikette Greggs (+9,1%) bezeichnet. Die Erlaubnis zum Weiterbau eines Windenergieprojekts von Equinor vor der Küste von New York trieb den Kurs des Konkurrenten Orsted um 14,5 Prozent nach oben. Die Dänen seien nicht direkt an dem Projekt beteiligt, aber ein wichtiger Akteur in der Offshore-Windindustrie mit im Bau befindlichen Anlagen in den USA, so RBC. Equinor stiegen um 1,2 Prozent. Für Nordex ging es um 3 Prozent nach oben, Energiekontor legten um 1,2 und Siemens Energy um 0,8 Prozent zu.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX markierte erneut Rekordhochs und schloss erstmals über 24.000 Punkten. Tagessieger im DAX waren nachrichtenlos FMC (+3,9%), RWE (+3,1%) und Bayer (+2,2%). BMW zogen um 2,2 Prozent an mit der Nachricht eines weiteren Aktienrückkaufs. Das Schwergewicht SAP zeigte sich wenig bewegt von Nachrichten über diverse Partnerschaften auf der jährlichen Kundenkonferenz Sapphire. Allianz schlossen 1,1 Prozent im Minus, nachdem die Analysten von Goldman Sachs das Votum auf "Neutral" nach "Buy" gesenkt hatten. Um 9,2 Prozent nach unten ging es für SFC Energy. Und das obgleich die Erstquartalszahlen des Brennstoffzellenexperten nach Einschätzung von Warburg im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren. Allerdings fand Warburg auch einen Schwachpunkt und zwar den Auftragseingang.

XETRA-NACHBÖRSE

Allane zogen auf 10,60 Euro an. Die ehemalige Sixt Leasing hatte eine deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Quartal mitgeteilt und außerdem die Gewinn- und Umsatzprognosen angehoben. SMT Scharf zeigten sich wenig verändert mit der Nachricht über einen Wechsel im Vorstand. Einen Absturz um rund 20 Prozent erlebte die Aktie der Pferdewetten.de AG. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es vom Wirtschaftsprüfer wohl keinen Prüfungsvermerk für den Jahres- und Konzernabschluss 2023 erhalten wird, weil der Prüfer keine gesicherte positive Zukunftsprognose für das Unternehmen sehe.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Thema am Markt war weiter die sich verschlechternde Haushaltslage der USA, nachdem am Wochenende mit Moody's die letzte der drei großen Ratingagenturen den USA die Spitzenbonität entzogen hatte - eben mit Verweis auf die sich verschlechternde Haushaltslage. Am Montag hatten die US-Börsen darauf nur anfangs mit Einbußen reagiert, auch wenn dies die staatliche Kreditaufnahme verteuern dürfte. Der Chef der Notenbankfiliale von Atlanta, Raphael Bostic, hatte gewarnt, die Bonitätsherabstufung dürfte Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft haben. Auch angesichts der Unsicherheit über die Trump'sche Zollpolitik plädiere er daher für eine abwartende Geldpolitik , um zunächst mehr Klarheit zu erlangen. Ähnlich äußerte sich am Berichtstag der Chef der Notenbank von St. Louis, Alberto Musalem. Die Baumarktkette Home Depot (-0,6%) hatte durchwachsene Zahlen vorgelegt und angekündigt, trotz höherer Zölle seine Preise stabil halten zu wollen. Lowe's kamen um 1,5 Prozent zurück. Der Wettbewerber wird seine Quartalszahlen am Mittwoch veröffentlichen. Pfizer legten um 2,3 Prozent zu vor dem Hintergrund eines 6 Milliarden Dollar schweren Lizenzvertrags mit der chinesischen 3SBio. Levi Strauss (+1,5%) verkauft die Marke Dockers für 311 Millionen Dollar an die Authentic Brands Group, wobei der Preis noch steigen könnte.

USA - ANLEIHEN

Die Renditen stiegen erneut, allerdings wie schon am Vortag nur leicht- Im Zehnjahresbereich ging es um 1 Basispunkt auf 4,48 Prozent nach oben vor dem Hintergrund der Bonitätsabstufung der USA, wodurch sich die Schuldenaufnahme des Staates verteuern dürfte.

May 21, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)