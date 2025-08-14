Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Eon hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einnahmen deutlich mehr verdient. Zum Wachstum trugen vor allem die laufenden hohen Investitionen in die Energieinfrastruktur bei. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt. Für 2025 plant Eon weiter mit einem bereinigten Konzerngewinn zwischen 2,85 und 3,05 Milliarden Euro sowie einem bereinigten EBITDA zwischen 9,6 und 9,8 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr investierte Eon 3,2 Milliarden Euro - 11 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 2,5 Milliarden Euro flossen davon in das Netzgeschäft. In diesem Jahr sind insgesamt Investitionen in Höhe von rund 8,6 Milliarden Euro geplant.

Nachfolgend die Halbjahreszahlen (in Millionen Euro, je Aktie in Euro):

BERICHTTET

1. Halbjahr 1H25 ggVj 1H24

Umsatz 41.554 +5% 39.525

EBITDA bereinigt 5.515 +13% 4.868

EBIT bereinigt 3.821 +14% 3.351

Konzernüberschuss bereinigt 1.933 +10% 1.754

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,74 +10% 0,67

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

JENOPTIK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q25 ggVj Zahl 2Q24

Umsatz 260 -9% 10 285

EBITDA 46 -20% 10 57

EBITDA-Marge 17,5 -- -- 20,0

EBIT 26 -31% 4 38

Ergebnis nach Steuern 16 -37% 4 25

RENK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2025 2Q25 ggVj Zahl 2Q24

Auftragseingang 366 -13% 10 419

Umsatz 337 +24% 10 273

EBIT bereinigt 51 +24% 10 41

EBIT-Marge bereinigt 15,1 -- -- 15,1

Ergebnis nach Steuern bereinigt 32,0 +50% 7 21,4

Freier Cashflow 10,4 -- 6 -7,6

Weitere Termine:

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 PK; 08:00 Analystenkonferenz)

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1H

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H

m Laufe des Tages:

- DE/Formycon AG, Ergebnis 1H (15:00 Telefonkonferenz)

- DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q

- DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der Andienungsfrist an tschechischen Großaktionär PPF und an MFE-Mediaforeurope

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Juli

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj

vorläufig: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 24.234,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 6.469,25 +0,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 23.955,75 +0,1%

Nikkei-225 (Tokio) 43.232,07 +1,2%

Hang-Seng (Hongk.) 25.437,48 +1,9%

Schanghai-Comp. 3.679,96 +0,4%

Dienstag:

DAX 24.024,78 -0,2%

DAX-Future 24.199,00 +0,3%

XDAX 24.137,64 +0,5%

MDAX 31.001,37 -0,9%

TecDAX 3.740,29 -0,8%

SDAX 17.149,49 -0,3%

Euro-Stoxx-50 5.335,97 +0,1%

Stoxx-50 4.482,32 -0,0%

Dow-Jones 44.458,61 +1,1%

S&P-500 6.445,76 +1,1%

Nasdaq Composite 21.681,90 +1,4%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit leicht anziehenden Kursen rechnen Marktteilnehmer am Mittwoch. Die Vorgaben aus Asien sind gut, unter anderem mit einem deutlichen neuen Rekordhoch des Nikkei-Index in Tokio. Auch in den USA ging es auf ganzer Breite nach oben. Gesucht waren dort überwiegend Aktien, die von den erwarteten US- Zinssenkung profitieren. Anstoß dazu hatten die US-Verbraucherpreise geliefert. Sie waren einen Tick unter den Erwartungen ausgefallen und zeigten kaum Blessuren durch die Trump-Zölle. In der Kernrate legten die Preise minimal stärker zu als geschätzt. Wichtige Konjunkturdaten stehen am Mittwoch nicht an. Mitgeteilt werden Revisionen von Verbraucherpreisen u.a. aus Deutschland. Interessanter könnten die deutschen Großhandelspreise für Juli werden. Sie könnten deutlichere Spuren der US-Zölle zeigen. Im Zuge der Berichtssaison kommen nur Zahlen aus der zweiten und dritten Reihe.

Rückblick: Knapp behauptet - Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise fielen im Rahmen der Erwartungen aus, zeigten also keine deutlicheren Spuren der US-Zölle. Für die im September erwartete Zinssenkung bedeuteten sie kein Störfeuer. Kursgewinne verzeichneten Reedereiaktien, nachdem die USA und China den Verhandlungszeitraum über die künftigen Handelsbeziehungen um 90 Tage verlängerten, mithin die durch hohe Zölle befürchteten Handelshemmnisse zunächst ausbleiben. Hapag-Lloyd gewannen 2,9, Moeller-Maersk 5,4 und Kühne + Nagel 1,3 Prozent. Für gute Laune im Reisesektor sorgte eine erhöhte Gewinn-Jahresprognose von Tui (+3,5%). Relativ resistent gegen den schlechten Ausblick des US-Chemieriesen Celanese zeigten sich Europas Chemieaktien. BASF, Bayer, Akzo schlossen leicht im Plus, während Celanese fast 12 Prozent einbrachen. Lanxess gaben allerdings um 1 Prozent nach.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Starke Einbußen verzeichneten Software- und IT-Aktien. Das DAX-Schwergewicht SAP knickte um 7 Prozent ein, wobei im Handel auch von nungünstiger Chartttechnik zu hören war. Für Cancom und Bechtle ging es um 4,3 bzw. 4,9 Prozent tiefer. Nemetschek brachen sogar um 11 Prozent ein. Händler vermuteten dahinter Verkaufsempfehlungen im Sektor, vor allem bei den gut gelaufenen Cloud-Aktien. Die Quartalszahlen von Hannover Rück enttäuschten, die Aktie gab 3,5 Prozent ab. Unter Druck standen im Sog auch auch Munich Re (-2,6%), die auch weiter unter den zuletzt vorgelegten eigenen eher enttäuschenden Zahlen litten.

XETRA-NACHBÖRSE

Patrizia wurden am Abend 3,5 Prozent höher gestellt, nachdem der Immobilieninvestor bei der Vorlage von Zahlen zum ersten Halbjahr seine Jahresprognose bekräftigt hatte. Springer Nature verbesserten sich um 6,3 Prozent. Der Wissenschaftsverlag hat nach einem starken ersten Halbjahr die Jahresprognose angehoben.

USA - AKTIEN

Fester - Günstig ausgefallen Verbraucherpreise bedeuteten kein Störfeuer für die Zinssenkungsspekulation und sorgten für Kauflaune. Der Inflationsdruck in den USA verstärkte sich im Juli trotz der Zölle nicht, lediglich die Kerninflation stieg minimal mehr als erwartet. Dazu geselltre sich als Mutmacher die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs. Für Intel ging es um 5,6 Prozent nach oben. Nach seinem Treffen mit Intel-Chef Lip-Bu Tan hatte Präsident Trump versöhnlichere Töne angeschlagen. Zuletzt hatte er noch Tans Rücktritt gefordert wegen angeblicher Interessenkonflikte mit China. Nvidia gewannen in dem festen Umfeld lediglich 0,6 Prozent, AMD stiegen um 1,6 Prozent. Chinesische Unternehmen sollen nach dem Willen Pekings nicht die neuen H20-Chips von Nvidia nutzen, und auch einige AMD-Chips nicht. Tags zuvor hatte die US-Regierung erst eine Übereinkunft mit Nvidia und AMD getroffen, die wieder mehr Exporte nach China erlauben. Celanese fielen nach einer enttäuschenden Gewinnprognose um gut 13 Prozent. Cardinal Health verbilligten sich um 7,2 Prozent. Der Medikamentengroßhändler und Ausstatter von Gesundheitseinrichtungen hatte durchwachsene Geschäftszahlen vorgelegt und die Übernahme von Solaris Health, eines auf Urologie spezialisierten Anbieters von Gesundheitsleistungen, für 1,9 Milliarden Dollar angekündigt.

USA - ANLEIHEN

Am Anleihemarkt tat sich erneut wenig. Die Zehnjahresrendite stieg um 1 Basispunkt auf 4,30 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Vortag Di, 19:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1678 +0,0% 1,1675 1,1676 +12,1%

EUR/JPY 172,82 +0,1% 172,60 172,51 +5,6%

EUR/CHF 0,9422 +0,1% 0,9415 0,9428 +0,5%

EUR/GBP 0,8650 +0,0% 0,8647 0,8642 +4,5%

USD/JPY 147,99 +0,1% 147,85 147,75 -5,8%

GBP/USD 1,3501 +0,0% 1,3500 1,3511 +7,3%

USD/CNY 7,1330 +0,0% 7,1310 7,1338 -0,9%

USD/CNH 7,1839 -0,0% 7,1850 7,1850 -1,9%

AUS/USD 0,6528 -0,0% 0,6529 0,6529 +5,3%

Bitcoin/USD 119.359,10 -0,4% 119.879,65 119.471,95 +25,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar nach den Preisdaten und damit genährten Zinssenkungserwartungen unter Druck. Der Euro stieg auf rund 1,1670 Dollar und entfernte sich damit deutlicher von der Marke von 1,16 Dollar, bei der er vor der Bekanntgabe notiert hatte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,28 63,17 +0,2% 0,11 -11,0%

Brent/ICE 66,21 66,12 +0,1% 0,09 -10,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

