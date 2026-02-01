Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Hongkong, Schanghai, Singapur und Seoul ruht der Handel wegen des chinesischen bzw. koreanischen Neujahrsfests. In Schanghai bleibt die Börse bis Montag geschlossen.

DONNERSTAG: In Hongkong und Schanghai ruht der Handel wegen des chinesischen Neujahrsfests.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bayer legt Klagen gegen seine US-Agrarchemie-Tochter Monsanto im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup bei. Monsanto hat einen Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden Dollar geschlossen. Bayer erhöht dafür seine Rückstellungen auf 11,8 von bisher 7,8 Milliarden Euro und verschiebt die für kommende Woche geplante Bilanzpressekonferenz auf den 4. März. Von den bisherigen 7,8 Milliarden Euro an Rückstellungen entfielen 6,5 Milliarden für Glyphosat. Von den künftig 11,8 Milliarden entfallen 9,6 Milliarden auf Glyphosat. Bayer geht davon aus, in diesem Jahr 5 Milliarden Euro für Rechtsstreitigkeiten auszuzahlen, und rechnet 2026 mit einem negativen Cashflow. Die unmittelbare Finanzierung der Vergleiche sowie bestimmter Anleihefälligkeiten sei durch eine Kreditlinie von 8 Milliarden Dollar gesichert. Der Sammelvergleich soll sämtliche Klagen - anhängige und künftige - abdecken, bei denen eine Erkrankung am Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) auf Roundup zurückgeführt wird. Der Vergleich muss vom Gericht noch genehmigt werden. Der Sammelvergleich ergänzt die Überprüfung des Falls "Durnell" durch den Obersten Gerichtshof der USA. Der hatte Mitte Januar den Berufungsantrag des Konzerns für den Fall des Klägers John Durnell angenommen. Der Prozess ist laut Bayer wichtig, um erhebliche Schadenersatzurteile aufzuheben, gegen die noch Rechtsmittel anhängig sind, und die nicht durch den Sammelvergleich abgedeckt sind. Der Supreme Court hat für den 27. April eine Anhörung angesetzt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 AT/Wienerberger AG, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 CH/Glencore plc, vorläufiges Jahresergebnis

10:00 FR/Carrefour SA, Kapitalmarkttag und Strategieplan

18:00 FR/Orange SA, Jahresergebnis

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Erzeugerpreise Januar

Output

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+3,4% gg Vj

Verbraucherpreise Januar

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj

Kern

PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember

PROGNOSE: -2,3% gg Vm

zuvor: +5,3% gg Vm

Baubeginne/-genehmigungen November/Dezember

Baubeginne

PROGNOSE: +4,4% gg Vm

Oktober: -4,6% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: k.A.

Oktober: -0,2% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,5%

zuvor: 76,3%

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.114,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 6.874,00 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 24.831,75 +0,3%

Nikkei-225 (Tokio) 57.225,70 +1,2%

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Shanghai-Comp. Feiertag

Dienstag:

DAX 24.998,40 +0,8%

DAX-Future 25.086,00 +0,9%

XDAX 25.034,00 +0,1%

MDAX 31.444,33 +0,3%

TecDAX 3.681,04 +0,7%

SDAX 17.846,06 +0,3%

Euro-Stoxx-50 6.021,85 +0,7%

Stoxx-50 5.179,78 +0,5%

Dow-Jones 49.533,19 +0,1%

S&P-500 6.843,22 +0,1%

Nasdaq Composite 22.578,38 +0,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit leichten Aufschlägen werden die Börsen erwartet. Große Impulse von außen gibt es allerdings nicht. Die Börsen in Südkorea und China feiern Neujahr, damit fallen Vorgaben für Technologiewerte weg. An der Wall Street hatte die Branche ihren Abwärtstrend etwas bremsen können. Konjunkturseitig liefern die japanischen Exportdaten eine positive Überraschung - vor allem Richtung China. Die Daten stützen die Hoffnung einer globalen Wirtschaftsbelebung durch Asien. Im Fokus des Tages steht klar das Fed-Protokoll der jüngsten Sitzung. Anleger erhoffen sich Hinweise, wie die Verteilung zwischen geldpolitischen Falken und Tauben ausfällt. "Damit kann man abschätzen, wie am Freitag die Reaktion auf den PCE-Index ausfällt", kommentiert ein Händler. Dieser gilt als der entscheidende Maßstab für die Inflationseinschätzungen durch die US-Notenbank.

Rückblick: Freundlich - Nach einem verhaltenen Start zogen die Aktienmärkte am Nachmittag deutlicher an, weil die US-Börsen etwas Fahrt nach oben aufnahmen und zunächst für kein weiteres KI-Störfeuer sorgten. Dazu wurde auf positive Signale der Gespräche zwischen dem Iran und den USA verwiesen, was von deutlich sinkenden Ölpreisen untermauert wurde. BHP gewannen 1,5 Prozent., Dank eines starken Kupfergeschäfts hatte der Rohstoffriese überzeugende Halbjahreszahlen vorgelegt. Angenehm überrascht zeigten sich Analysten zudem von der Ausschüttungsquote von 60 Prozent. Tagessieger waren Immobilienaktien mit einem Plus ihres Stoxx-Index von 1,8 Prozent angesichts weiter leicht sinkender Marktzinsen. Rüstungsaktien gaben überwiegend etwas nach, wozu im Handel auf weitere anstehende Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA verwiesen wurde.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Bayer schnellten um 7,4 Prozent auf den höchsten Stand seit Herbst 2023. Treiber im späten Handel war die Nachricht, dass die Tochter Monsanto einen Sammelvergleich zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten zu Roundup in den USA geschlossen hat. Qiagen führten mit einem Minus von 3,6 Prozent die Verliererliste im DAX an. Hintergrund war, dass das US-Unternehmen Danaher ein 10 Milliarden Dollar Gebot für Masimo abgegeben hat. Danaher war aber immer wieder auch als möglicher Bieter für Qiagen genannt worden, so dass nun Übernahmefantasie entwich. Aroundtown kletterten um 4,8 Prozent, nachdem sich der Shortseller Viceroy positiv zu dem Unternehmen geäußert hatte. Ottobock gaben nach einem durchwachsenem Zahlenausweis 4,2 Prozent ab. Bei Norma sank der Konzernumsatz - der Kurs büßte 3 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Bayer zeigten sich nah am Xetra-Schlusskurs, nachdem die Aktie im späten Xetra-Handel noch stark gestiegen war nach der Nachricht über einen Sammelvergleich der US-Tochter Monsanto im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup (siehe Tagesthema). Auch die Dürr-Aktie wurde wenig bewegt gesehen bei rund 22,90 Euro nach vorläufigen Geschäftszahlen für 2025.

USA - AKTIEN

Behauptet - Mangels frischer Impulse tat sich in der Breite erneut nur wenig. Thema waren weiter Spekulationen über vielfach disruptive Nebenwirkungen von KI-Anwendungen, was für Verunsicherung und Kaufzurückhaltung sorgte. Technologiewerte wurden daher weiter mit Vorsicht betrachtet. Dazu hielten sich Bedenken bezüglich der Rentabilität hoher KI-Investitionen. Im Halbleitersegment gaben AMD um 2,0 Prozent nach, wohingegen Broadcom und Nvidia nach anfänglich deutlichen Verlusten fest schlossen. Intel fielen dagegen um 1,3 Prozent. Für Warner Bros Discovery ging es um 2,8 Prozent nordwärts. Die Gesellschaft befeuerte den eigentlich beendeten Bieterwettstreit um sich selbst wieder, indem sie Paramount Skydance eine Siebentagefrist für ein verbessertes Angebot einräumte, obwohl sie sich mit Netflix bereits einig schien. Netflix schlossen 0,2 Prozent höher, Paramount stiegen um 4,9 Prozent. Danaher verloren 2,9 Prozent mit dem Kauf des Medizintechnikunternehmen Masimo für knapp 10 Milliarden Dollar. Masimo schossen um über 34 Prozent nach oben. ZIM haussierten um 25 Prozent - die deutsche Reederei Hapag-Lloyd schluckt das israelische Unternehmen. Tripadvisor legten um rund 10 Prozent zu. Der Investor Starboard Value hat laut einem Bericht eine Beteiligung von mehr als 9 Prozent aufgebaut und drängt auf eine Umstrukturierung des Vorstands.

US-ANLEIHEN

Die Zehnjahresrendite verharrte bei 4,05 Prozent. Während ein enttäuschend ausgefallener Empire State Manufacturing Index etwas Zinssenkungsfantasie schürte, bremste zugleich eine Umfrage der Bank of America, wonach eine Mehrheit der Befragten steigende Renditen erwartet.

DEVISEN

Devisen zuletzt +/- % 0:00 Vortag Di, 18:44 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1844 -0,1% 1,1853 1,1835 +0,9%

EUR/JPY 181,85 +0,1% 181,67 181,67 -1,2%

EUR/CHF 0,9131 -0,0% 0,9133 0,9129 -2,1%

EUR/GBP 0,8736 -0,0% 0,8739 0,8740 -0,3%

USD/JPY 153,54 +0,2% 153,27 153,50 -2,1%

GBP/USD 1,3557 -0,1% 1,3564 1,3542 +1,2%

USD/CNY 6,9222 -0,0% 6,9247 6,9244 -1,4%

USD/CNH 6,8858 +0,0% 6,8852 6,8877 -1,3%

AUS/USD 0,7067 -0,3% 0,7086 0,7057 +6,0%

Bitcoin/USD 67.646,00 +0,2% 67.495,65 66.950,25 -22,5%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 18, 2026 01:38 ET (06:38 GMT)