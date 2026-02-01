Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Schanghai bleiben die Börsen wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

MONTAG: In Schanghai bleiben die Börsen wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen. In Japan wird wegen des Geburtstags des Kaisers nicht gehandelt. In Russland ruht der Handel zum Tag des Vaterlandverteidigers.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar einen anfänglich begrenzten Militärschlag gegen den Iran, um das Land zur Erfüllung seiner Forderungen nach einem Atomabkommen zu zwingen. Der Eröffnungsangriff, der im Falle einer Genehmigung innerhalb von Tagen erfolgen könnte, würde auf einige wenige Militär- oder Regierungseinrichtungen abzielen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sollte sich der Iran weiterhin weigern, Trumps Anweisung zur Beendigung seiner Urananreicherung nachzukommen, würden die USA mit einer breit angelegten Kampagne gegen Einrichtungen des Regimes reagieren - möglicherweise mit dem Ziel, das Regime in Teheran zu stürzen. Die Option eines ersten begrenzten Schlags, über die zuvor nicht berichtet wurde, signalisiert, dass Trump möglicherweise bereit ist, militärische Gewalt nicht nur als Maßregelung für das Scheitern eines Abkommens durch den Iran einzusetzen, sondern auch, um den Weg für eine US-freundliche Vereinbarung zu ebnen. Eine der informierten Personen sagte, Trump könnte seine Angriffe intensivieren, indem er klein anfängt, bevor er größere Schläge anordnet, bis das iranische Regime entweder sein Atomprogramm abbaut oder stürzt. Ein begrenzter Schlag würde dazu führen, dass sich der Iran zumindest für einen längeren Zeitraum aus den Verhandlungen zurückzieht, sagte ein Offizieller, zumal die Verantwortlichen in Teheran derzeit ihre Antwort auf die US-Forderungen formulieren. Es ließ sich nicht feststellen, wie ernsthaft Trump diese Option nach wochenlangen Beratungen in Erwägung zieht, obwohl hochrangige Berater sie ihm wiederholt vorgelegt haben. Die Diskussionen in letzter Zeit hätten sich eher auf groß angelegte Kampagnen konzentriert, sagten Offizielle.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Christine Lagarde , Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), geht davon aus, ihre Aufgabe bis zum Ende ihrer Amtszeit zu erfüllen. "Wenn ich auf all diese Jahre zurückblicke, denke ich, dass wir viel erreicht haben, dass ich viel erreicht habe", sagte sie am Donnerstag in einem Interview mit dem Wall Street Journal. "Wir müssen das konsolidieren und sicherstellen, dass es wirklich solide und verlässlich ist. Meine Ausgangsbasis ist also, dass es bis zum Ende meiner Amtszeit dauern wird." Lagarde sagte weiter, sie betrachte ihre Mission als Preis- und Finanzstabilität sowie als "Schutz des Euro, um sicherzustellen, dass er solide und stark und für die Zukunft Europas gerüstet ist." Sie lehnte es ab, einen Bericht der Financial Times zu kommentieren, wonach sie vor dem Ende ihrer Amtszeit im Oktober 2027 zurücktreten würde. Die EZB teilte in einer Erklärung mit, dass Lagarde keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen habe, dementierte den Bericht aber nicht ausdrücklich. Ein vorzeitiger Abgang Lagardes würde dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein Mitspracherecht bei der Besetzung eines der mächtigsten Posten Europas vor der französischen Präsidentschaftswahl im April 2027 geben, bei der die rechtsextreme Partei Rassemblement National von Marine Le Pen an die Macht kommen könnte. Obwohl offiziell alle 27 EU-Staats- und Regierungschefs den EZB-Präsidenten auswählen, spielen größere Länder wie Frankreich und Deutschland eine überproportionale Rolle bei den Verhandlungen, die oft mit einem Postengeschacher um andere europäische Ämter einhergehen. Auf die Frage, ob ein vorzeitiger Abgang Fragen über die politische Unabhängigkeit der EZB aufwerfen könnte, sagte Lagarde: "Ich denke, die EZB ist eine sehr angesehene und glaubwürdige Institution, und ich hoffe, dass ich daran mitgewirkt habe."

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis

07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis

08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Infineon Technologies 0,35 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Erzeugerpreise Januar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,1% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/-2,5% gg Vj

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,3

zuvor: 52,1

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,1

- GB

08:00 Einzelhandelsumsatz Januar

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 53,7

zuvor: 54,0

Enkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 51,7

zuvor: 51,8

- FR

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 48,4

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 51,1

zuvor: 51,2

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,6

zuvor: 49,1

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 51,6

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,3

- US

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,5% gg Vq

3. Quartal: +4,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,7% gg Vq

3. Quartal: +3,8% gg Vq

Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm/+0,3% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 52,7

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 52,4

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar

PROGNOSE: 57,3

1. Umfrage: 57,3

zuvor: 56,4

Neubauverkäufe November/Dezember

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.139,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 6.883,50 +0,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 24.881,80 +0,3%

Nikkei-225 (Tokio) 56.825,70 -1,1%

Hang-Seng (Hongk.) 26.537,09 -0,6%

Shanghai-Comp. FEIERTAG

Donnerstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 25.043,57 -0,9

DAX-Future 25.071,00 -1,1

XDAX 25.027,06 -0,9

MDAX 31.479,01 -0,8

TecDAX 3.698,20 -0,6

SDAX 17.983,05 -0,6

Euro-Stoxx-50 6.059,62 -0,7

Stoxx-50 5.212,01 -0,6

Dow-Jones 49.395,16 -0,5

S&P-500 6.861,89 -0,3

Nasdaq Composite 22.682,73 -0,3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Freitag zunächst leicht höher erwartet. Im Tagesverlauf kann mit Blick auf die Entwicklung im nahen Osten der Verkaufsdruck wieder zunehmen. Denn "Risk Off" dürfte weiterhin das Gebot der Stunde sein. US-Präsident Donald Trump erwägt laut einem Bericht des Wall Street Journal einen ersten, begrenzten Militärschlag gegen den Iran. Ziel sei es, Teheran zur Annahme eines neuen Atomabkommens zu zwingen. Ansonsten stehen am Vormittag aus Deutschland und Frankreich die Einkaufsmanager-Indizes auf der Agenda, die Beachtung finden dürften. Am Nachmittag gilt das die volle Aufmerksamkeit dann dem PCE-Preisindex aus den USA, ein bevorzugtes Maß der US-Notenbank bei der Steuerung ihrer Zinspolitik.

