Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat im vergangenen Jahr seine eigenen Ziele erreicht, für das laufende Jahr allerdings nur einen verhaltenen Ausblick gegeben. Der DAX-Konzern plant er für dieses Jahr mit einem Umsatz ungefähr auf Höhe des Vorjahres. Das operative Ergebnis sieht er auf einem konstanten Niveau, mit einer Veränderungsrate im Vergleich zum Vorjahr zwischen einem positiven und negativen mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Aktionäre sollen in Form einer höheren Dividende an der Entwicklung im vergangenen Jahr teilhaben: 1,49 Euro je Aktie will der Bad Homburger Konzern für 2025 zahlen nach 1,44 Euro im Jahr davor.

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 2025 4Q25 ggVj 4Q25 ggVj 4Q24

Umsatz 5.070 -0,3% 5.033 -1% 5.085

EBIT 594 +129% 565 +118% 259

EBIT-Marge 11,7 -- 11,2 -- 5,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten 327 +388% 254 +279% 67

Ergebnis je Stammaktie 1,14 +396% 0,90 +291% 0,23

EBIT bereinigt 705 +44% 633 +29% 489

EBIT-Marge bereinigt 13,9 -- 12,5 -- 9,6

Erg. nach Steuern/Dritten ber. 412 +55% 305 +15% 266

Erg. je Stammaktie bereinigt 1,44 +58% -- -- 0,91

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

ELMOS SEMICONDUCTOR (7:10)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q25 ggVj Zahl 4Q24

Umsatz 170 +17% 4 146

EBIT 39 -38% 3 63

EBIT-Marge 23,3 -- 3 43,2

Ergebnis nach Steuern/Dritten 24 -55% 3 54

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,47 -54% 2 3,17

Das Unternehmen hat bereits angekündigt, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie zu zahlen.

MTU AERO ENGINES (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q25 ggVj Zahl 4Q24

Umsatz 2.393 +13% 16 2.125

EBIT bereinigt 339 +10% 16 307

EBIT-Marge bereinigt 14,2 -- -- 14,0

Ergebnis nach Steuern bereinigt 256 +15% 16 223

Ergebnis je Aktie bereinigt 4,79 +18% 16 4,05

Ergebnis nach Steuern 249 +74% 6 143

Ergebnis je Aktie 4,68 +83% 11 2,56

Free Cashflow 108 -- 16 -30

Weitere Termine:

05:00 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis

07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, vorläufiges Jahresergebnis und Kapitalmarkttag

07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), vorläufiges Jahresergebnis und Update Business Plan

07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Elringklinger AG, vorläufiges Jahresergebnis (13:00 Earnings-Call)

07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 DE/MTU Aero Engines AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)

09:00 AT/Wienerberger AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Earnings-Call, 11:00 Kapitalmarkttag)

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-FR

08:45 Geschäftsklimaindex Februar verarbeitende Industrie

PROGNOSE: 103

zuvor: 105

-US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Februar

PROGNOSE: 86,8

zuvor: 84,5

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 25.062,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 6.867,00 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 24.841,75 +0,3%

Nikkei-225 (Tokio) 57.321,09 +0,9%

Hang-Seng (Hongk.) 26.547,74 -2,0%

Shanghai-Comp. 4.117,61 +0,9%

Montag:

DAX 24.991,97 -1,1%

DAX-Future 25.021,00 -1,1%

XDAX 24.979,97 -0,0%

MDAX 31.379,41 -1,4%

TecDAX 3.689,66 -0,9%

SDAX 17.850,34 -1,0%

Euro-Stoxx-50 6.113,92 -0,3%

Stoxx-50 5.245,16 -0,3%

Dow-Jones 48.804,06 -1,7%

S&P-500 6.837,75 -1,0%

Nasdaq Composite 22.627,27 -1,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach den Abgaben zu Wochenbeginn dürften Europas Börsen mit kleinen Aufschlägen in den Handel am Dienstag starten. Die US-Vorgaben sind schwach, im asiatischen Geschäft beruhigt sich indes das Geschäft. Die Unsicherheiten bleiben aber groß. Sie reichen vom neuen Zollchaos mit neu verkündeten Zöllen der US-Regierung über eine mögliche US-Militärintervention im Iran hin zu anhaltenden Sorgen über dispruptive KI-Technologien. Citrini Research hatte am Wochenende ein hypothetisches Szenario veröffentlicht, in dem KI die Wirtschaft in naher Zukunft negativ beeinflusst. Die Analysten nannten darin zahlreiche Unternehmen verschiedenster Branchen, deren Geschäftsmodell sie bedroht sehen. Nach einem ruhigen Wochenbeginn nimmt die Berichtssaison am Dienstag wieder langsam an Fahrt auf. Impulse für die Märkte könnten von der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump in der Nacht zum Mittwoch ausgehen. In dieser könnte er sich zu dem jüngsten Urteil des Obersten Gerichtshofs äußern, das die bisherigen per Dekret erlassenen US-Zölle für verfassungswidrig erklärt hat oder auch über das weitere Vorgehen im Iran.

Rückblick: Etwas leichter - Die Zollthematik bestimmte das Geschehen und sorgte für Zurückhaltung. Aus dem Zoll-Durcheinander ist nach Einschätzung von CMC Markets nun endgültig Chaos geworden. Nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, dass US-Präsident Trump mit der Einführung pauschaler Importzölle auf Basis eines Notstandsgesetzes seine Befugnisse überschritten hatte Trump umgehend neue Zölle von 15 Prozent verkündet unter Berufung auf ein angebliches außenwirtschaftliches Ungleichgewicht. Ein besser als erwartet ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex stützte nur vorübergehend. Mit der schwachen Tendenz an der Wall Street gaben die Indizes in Europa im Verlauf wieder nach. Der Euro-Stoxx-50 hielt sich dank der positiven Entwicklung von Luxusgüteraktien relativ gut. Für Kering ging es um 3,1, für Burberry um 0,5, für LVMH um 0,6 Prozent und Richemont um 0,9 Prozent nach oben. Analysten wie die von Bernstein, sehen das jüngste Zollurteil in den USA als gute Nachricht für den Sektor zumal sie bedeutend in die USA exportiere. Andere Marktteilnehmer verwiesen auf günstige Konsumdaten zum chinesischen Neujahrsfest, dem wichtigsten Exportland. Einen Kursrutsch von 16,5 Prozent erlebte die Novo-Nordisk-Aktie. Auslöser war die Nachricht, dass der experimentelle Gewichtssenker CagriSema in einer direkten klinischen Studie nicht den Erfolg des Eli Lilly-Präparats Zepbound übertreffen konnte. Mit einem Kurssprung um 6,8 Prozent reagierten Enel auf positive Nachrichten vom Kapitalmarkttag. Rüstungsaktien gaben nach.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Für das DAX-Schwergewicht SAP ging es um 3,4 Prozent abwärts. Hier drückte weniger die Zollpolitik der US-Regierung sondern einmal mehr die Sorge vor möglichen KI-Disruptionen auf das Geschäftsmodell von Softwareanbietern. Gegen den Trend schlossen Infineon 1,5 Prozent fester. Der Chiphersteller will für bis zu 200 Millionen eigene Aktien über die Börse zurückkaufen. Airbus verloren 3,4 Prozent, nachdem die 3,4%) haben die Analysten von JP Morgan ihre Prognosen für den Gewinn im Zeitraum 2026 bis 2030 um jährlich 4 bis 11 Prozent gesenkt hatten. Automobil-Werte wurden wegen der Zoll-Unsicherheiten gemieden: BMW gaben 2,9 Prozent nach, VW 2,5 Prozent und Mercedes-Benz 1,6 Prozent. Nach gesenkter Prognose verloren Hamborner Reit 5,9 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutliche Verluste an der Wall Street belasteten am Abend nicht weiter. In der dritten Reihe ermäßigten sich Takkt um 0,8 Prozent. Das Unternehmen hatte bei der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen einen Rückgang von Umsatz und EBITDA gemeldet. Außerdem will Takkt für 2025 keine Dividende zahlen und stattdessen in das Geschäftsmodell investieren. Im laufenden Jahr erwartet das Unternehmen weiterhin "herausfordernde" wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 01:50 ET (06:50 GMT)