Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Nvidia hat im ersten Geschäftsquartal bei Umsatz und Gewinn Rekordniveaus verzeichnet. Dies könnte Bedenken hinsichtlich einer möglichen Blasenbildung bei Künstlicher Intelligenz (KI) zerstreuen, die in den vergangenen Monaten die Märkte immer wieder verunsichert hatte. Die Aktie zeigte sich nachbörslich von Zahlen und Ausblick wenig bewegt. Das KI-Dickschiff berichtete über einen Nettogewinn im vierten Quartal von 43 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, bei einem Umsatz von 68,1 Milliarden Dollar, was einem Plus von 20 Prozent entspricht. Analysten hatten 37,5 bzw. 66,1 Milliarden Dollar prognostiziert.

Nvidia rechnet im laufenden Quartal mit einem Umsatz von 78 Milliarden Dollar rechnet, deutlich mehr als von Analysten prognostizierte 72,9 Milliarden, sowie mit einer Bruttomarge von 75 Prozent, was leicht über der Prognose der Wall Street liegt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

MUNICH RE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q25 ggVj Zahl 4Q24

Versicherungsumsatz (brutto) 15.300 -0,1% 15 15.320

Anlageergebnis 1.533 +4% 15 1.467

Operatives Ergebnis 1.437 -12% 15 1.637

Ergebnis nach Steuern 1.030 +5% 15 979

Ergebnis je Aktie 8,10 +7% 15 7,54

Schaden-Kosten-Quote 82,8 -- 15 83,5

SCOUT24 (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 2025 4Q25 ggVj Zahl 4Q24

Umsatz 167 +14% 9 147

EBITDA* 105 +15% 10 91

EBITDA-Marge* 63,0 -- 9 62,0

Ergebnis nach Steuern 54 +41% 6 38

Ergebnis je Aktie 0,78 +47% 5 0,53

* aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

AIXTRON (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q25 ggVj Zahl 4Q24

Auftagseingang 157 -0,3% 7 157

Umsatz 173 -24% 10 227

EBIT 50 -30% 10 71

EBIT-Marge 29 -- 10 31

Ergebnis nach Steuern/Dritten 38 -30% 8 53

Ergebnis je Aktie 0,33 -30% 10 0,47

FLATEXDEGIRO (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q25 ggVj Zahl 4Q24

Umsatz 144 +13% 10 127

Provisionserträge 95 +23% 10 77

Zinserträge 43 -3% 10 45

EBITDA 71 +40% 10 50

Konzernergebnis 42 +63% 10 26

PUMA (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q25 ggVj Zahl 4Q24

Umsatz 1.385 -36% 10 2.151

EBIT bereinigt -255 -- 9 86

EBIT-Marge bereinigt -18,4 -- -- 4,0

EBIT -325 -- 10 86

EBIT-Marge -23,5 -- 10 4,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten -358 -- 9 24

Ergebnis je Aktie -2,29 -- 8 0,16

Weitere Termine:

05:00 DE/Adtran Networks SE, Jahresergebnis

06:45 FR/Axa SA, Jahresergebnis (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz)

07:00 NL/ING Groep NV, Geschäftsbericht

07:00 DE/Hamborner Reit AG, vorläufiges Jahresergebnis (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Baader Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis

07:45 IT/Eni SpA, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis

08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis

10:00 DE/Freenet AG, Telefonkonferenz zum vorläufigen Jahresergebnis

10:00 DE/Siemens Energy AG, HV

10:00 DE/Douglas AG, HV

12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, ausführliches Jahresergebnis

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis

Im Tagesverlauf:

- DE/SAP SE, Geschäftsbericht

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Datagroup 0,04 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-EU

10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar

Geldmenge M3

PROGNOSE: +2,9% gg Vj

zuvor: +2,8% gg Vj

11:00 Index Wirtschaftsstimmung Februar

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 99,8

zuvor: 99,4

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -6,1

zuvor: -6,8

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -12,2

Vorabschätzung: -12,2

zuvor: -12,4

-US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 206.000

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.158,00 -0,2

E-Mini-Future S&P-500 6.949,25 -0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.325,50 -0,2

Topix (Tokio) 3.878,21 +0,9

Hang-Seng (Hongk.) 26.534,93 -0,9

Shanghai-Comp. 4.138,61 -0,2

Mittwoch:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 25.175,94 +0,8

DAX-Future 25.264,00 +0,8

XDAX 25.223,76 +0,2

MDAX 31.431,62 +0,1

TecDAX 3.749,00 +0,9

SDAX 17.958,54 +0,4

Euro-Stoxx-50 6.173,32 +0,9

Stoxx-50 5.295,94 +0,8

Dow-Jones 49.482,15 +0,6

S&P-500 6.946,13 +0,8

Nasdaq Composite 23.152,08 +1,3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit kleinen Verlusten in den Handel am Donnerstag starten. Die mit großer Spannung erwarteten Zahlen von Nvidia kommen offenbar nicht wie eine Art erhoffter Befreiungsschlag an. Gleichwohl sind die Quartalszahlen und auch der Ausblick des Chipherstellers besser ausgefallen als erwartet. Die Nvidia-Aktie reagierte nachbörslich auf die Zahlen kaum. Derweil gaben Salesforce nachbörslich deutlicher nach um rund 5 Prozent, weil der Ausblick des SAP_Wettbewerbers enttäuschte, wohingegen die Quartalszahlen auch hier besser ausfielen als erwartet. CEO Marc Benioff betonte in einer Telefonkonferenz, er lasse sich von dem Ausverkauf bei Softwareunternehmen in den letzten Wochen nicht beirren. "Dies ist nicht unsere erste SaaS-Apokalypse", so Benioff. Akzente könnten am Berichtstag von der Geopolitik ausgehen. Vertreter der USA und des Irans treffen sich wieder zu Gesprächen in Genf. Unternehmensseitig steht den Marktteilnehmern wieder eine Flut von Quartalszahlen bevor.

Fester - Unterstützung kam von günstigen Vorgaben der Wall Street und aus Asien. Kein Störfeuer ging von der Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation aus. Schwache deutsche GfK-Konsumklimadaten bewegten ebenso wenig wie die wie erwartet ausgefallene Revision des deutschen BIP im vierten Quartal 2025. Unterstützung kam von Im Blick hatten die Anleger die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen von Nvidia nach Börsenschluss in den USA. Der Subindex der Rohstoffaktien war klarer Tagessieger und erhöhte sich um 2,9 Prozent. Dagegen verlor der Sektor der Lebensmittel- und Getränkehersteller 2,0 Prozent nach enttäuschenden Zahlen von Diageo (-12,7%). Der Getränkekonzern senkte aufgrund der US-Schwäche die Dividende, um einen Sanierungsplan zu finanzieren. Im Fahrwasser fielen Pernod Ricard und Remy Cointreau um bis zu 7,9 Prozent. Leonardo reduzierten sich um 3,8 Prozent. Hier dürften nach guten Zahlen Gewinne mitgenommen worden sein, hieß es. HSBC schossen um 7,9 Prozent nach oben nach übertroffenen Erwartungen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Fresenius gewannen nach Zahlen 1,5 Prozent, nachdem die Aktie zunächst noch klar negativ darauf reagiert hatte. Die Analysten von Morgan Stanley sprachen von durchwachsenen Geschäftszahlen mit positiven Aspekten. Eon verteuerten sich nach im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Zahlen und Ausblick um 3,5 Prozent. Für Heidelberg Materials ging es nach Zahlen 0,4 Prozent nach unten. Laut Raiffeisen überzeugte der Umsatz erneut nicht auf ganzer Linie. Auto1 brachen um 18,2 Prozent ein. Analysten monierten den EBITDA-Ausblick. Nordex legte Viertquartalszahlen vor, die laut Jefferies querbeet hervorragend ausfielen. Die Aktie schoss um über 17 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

February 26, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)