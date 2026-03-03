Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

Wer­bung Wer­bung

MONTAG: In Seoul bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ist nach einer Welle von Angriffen im Iran, die gemeinsam von den USA und Israel durchgeführt wurden, für tot erklärt worden. Die iranischen Staatsmedien berichteten, dass Khamenei in seinem Büro im Zentrum von Teheran getötet wurde. Vorübergehend werden die Angelegenheiten des Landes von einem dreiköpfigen Rat verwaltet, der sich aus dem Präsidenten, dem Vorsitzenden der Justiz und einem Vertreter des Wächterrats des Iran zusammensetzt. Neben Khamenei wurden bei den Angriffen auch eine Reihe hochrangiger iranischer Militärs und Politiker getötet. US-Präsident Donald Trump forderte die Iraner auf, die Schwächung der iranischen Machthaber zu nutzen und einen Regimewechsel anzustreben. Trump erklärte, die Bombardierungen aus der Luft und vom Meer aus würden "die ganze Woche über oder so lange wie nötig" ununterbrochen fortgesetzt. Der Iran möchte nach Aussage von Trump die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten wieder aufnehmen. Drei Handelsschiffe sind im Gebiet der Straße von Hormus sind angegriffen worden. Die Islamischen Revolutionsgarden bekannten sich zu den drei Angriffen auf Handelsschiffe in der Meerenge.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Es stehen keine wichtigen Termine auf der Agenda.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Wer­bung Wer­bung

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz Januar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

saisonbereinigt real

zuvor: +0,8% gg Vm

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 50,7

zuvor: 49,1

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Februar

Wer­bung Wer­bung

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 48,1

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 49,9

zuvor: 51,2

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 50,8

zuvor: 49,5

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

1. Veröff.: 52,0

zuvor: 51,8

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,2

zuvor: 52,4

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar

PROGNOSE: 51,8 Punkte

zuvor: 52,6 Punkte

* Für die zweite Veröffentlichung der PMIs erstellen Volkswirte in der Regel keine Prognosen

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.908,00 -1,7

E-Mini-Future S&P-500 6.823,50 -1,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 24.720,00 -1,1

Topix (Tokio) 3.888,03 -1,3

Hang-Seng (Hongk.) 26.253,69 -1,4

Shanghai-Comp. 4.185,43 +0,5

Freitag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 25.284,26 -0,0

DAX-Future 25.236,00 -0,3

XDAX 25.202,65 -0,3

MDAX 31.560,34 +0,3

TecDAX 3.787,92 +0,9

SDAX 18.194,96 +0,6

Euro-Stoxx-50 6.138,41 -0,4

Stoxx-50 5.294,26 +0,1

Dow-Jones 48.977,92 -1,1

S&P-500 6.878,88 -0,4

Nasdaq Composite 22.668,21 -0,9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zum Handelsbeginn deutlich im Minus erwartet. "Wir erwarten zum Wochenstart einen geordneten Abverkauf, allerdings keine Panik", sagt ein Marktteilnehmer. Anleihen als sichere Häfen werden leicht höher gehandelt, während der Wechselkurs Euro zum Dollar auf den am Wochenende durch die Angriffe der USA und Israels auf den Iran gestarteten Krieg kaum reagiert. Am stärksten reagiert Öl, das am Morgen 7 Prozent höher handelt. Damit ist auch hier keine Panik zu erkennen. Am Aktienmarkt dürften vor allem zyklische Sektoren, die von der Veränderung der Energiepreise am stärksten beeinflusst sind, wie Fluglinien oder auch Chemie leiden. Auf der anderen Seite dürfte Rüstung besser als der Gesamtmarkt laufen, aber auch Grundstoffe dürften von Investoren nun höher gewichtet werden.

Rückblick: Etwas leichter - Grund waren am Nachmittag zunehmende Sorgen eines US-Militärschlags gegen den Iran, nachdem die Gespräche ohne Einigung beendet worden waren. Die US-Botschaft in Israel teilte mit, das Außenministerium habe nicht unbedingt benötigtes Personal und dessen Familien unter Berufung auf Sicherheitsrisiken zur Ausreise aus dem Land ermächtigt. Um 3,7 Prozent aufwärts ging es für Swiss Re. Der Rückversicherer verdiente im vierten Quartal mehr als gedacht. Dazu trieb ein Aktienrückkauf über 1 Milliarde Dollar den Kurs an. Im Sog legten Munich Re und Hannover Rück um jeweils 1,3 Prozent zu. Holcim verloren nach Zahlenvorlage 1,4 Prozent und konnten zwischenzeitliche Kursgewinne nicht behaupten. IAG sanken um 7,8 Prozent. Die britisch-spanische Fluglinie hat mit dem Umsatz die Erwartungen knapp verfehlt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Kaum verändert - Der DAX erholte sich im späten Handel wieder. Das Allzeithoch bei 25.508 Punkten lag damit in greifbarer Nähe. Der Inflationsdruck in Deutschland hatte im Februar etwas deutlicher als erwartet nachgelassen. Siemens Energy gewannen 1,0 Prozent. Die Aktie holte damit den Dividendenabschlag von 0,70 Euro pro Aktie mehr als wieder auf. BASF fielen um 1,9 Prozent. Der Ausblick belastete, hieß es. Die Aktie von Delivery Hero verlor nach der Zahlenvorlage 4,4 Prozent. Bruttowarenwert, Umsatz und Gewinn verfehlten die Prognosen jeweils knapp. Alzchem schlossen nach der Zahlenvorlage 4,9 Prozent niedriger. Hypoport stiegen um 9,1 Prozent, nachdem der Immobilienfinanzierer beim Ausblick positiv überrascht hatte. 1&1 stiegen um 8,3 Prozent. Im Handel wurde auf einen Kreisebericht verwiesen, laut dem Telefonica am Kauf von 1&1 interessiert sei. Für die Aktie von Telefonica ging es 5,5 Prozent nach oben, United Internet als 1&1-Großaktionär legten um 13,3 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Die für Freitagabende typische Ruhe hat den Handel ausgezeichnet. Im Sog der US-Börsen gaben die Kurse in der Breite etwas nach, auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden jedoch nicht verzeichnet.

USA - AKTIEN

Leichter - Anzeichen einer möglichen Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran haben die US-Börsen ins Minus gedrückt. Überraschend deutlich gestiegene US-Erzeugerpreise nährten derweil Inflationssorgen und verpassten Zinssenkungserwartungen einen Dämpfer. Der wider Erwarten gestiegene Chicago-Einkaufsmanagerindex vermochte die Stimmung nicht zu drehen. Die Nvidia-Aktie verlor weitere 4,2 Prozent, nachdem es am Vortag trotz starker Zahlen und eines ermutigenden Ausblicks bereits um 5,5 Prozent abwärts gegangen war. Händler sprachen von hartnäckigen KI-Ängsten. Paramount (+21%) geht als Sieger aus dem Bieterwettstreit um Warner Bros. Discovery (-2,3%) hervor. Netflix erklärte, der Streamingdienst werde das jüngste Angebot für den Hollywood-Studiobetreiber nicht mitgehen. Die Netflix-Titel legten um fast 14 Prozent zu. Die Aktien von Dell verteuerten sich nach Vorlage überzeugender Zahlen um 22 Prozent. Block gewannen fast 18 Prozent. Der Zahlungsdienstleister hatte bekannt gegeben, 4.000 Mitarbeiter oder 40 Prozent seiner Belegschaft abzubauen, und begründete dies mit den Auswirkungen von KI. Block erhöhte zudem die Prognose für 2026.

USA - ANLEIHEN

Anleihen waren als "sicherer Hafen" gesucht. Steigende Kurse drückten die Zehnjahresrendite um 6 Basispunkte auf 3,96 Prozent - den tiefsten Stand seit rund drei Monaten.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:05

EUR/USD 1,174 -0,6 -0,0073 1,1813 1,1814

EUR/JPY 184,30 -0,1 -0,0900 184,3900 184,3800

EUR/CHF 0,9035 -0,6 -0,0054 0,9089 0,9081

EUR/GBP 0,8769 +0,1 0,0007 0,8762 0,8782

USD/JPY 156,98 +0,6 0,9500 156,0500 156,0500

GBP/USD 1,3383 -0,8 -0,0101 1,3484 1,3450

USD/CNY 6,8818 +0,4 0,0239 6,8579 6,8579

USD/CNH 6,8809 +0,3 0,0210 6,8599 6,8604

AUS/USD 0,707 -0,6 -0,0043 0,7113 0,7127

Bitcoin/USD 66.154,69 +0,7 468,69 65.686,00 66.011,66

Der Dollar zeigte sich knapp behauptet. Anleger blieben skeptisch gegenüber Dollarkäufen angesichts von Sorgen über die Zollpolitik, die Unabhängigkeit der Zentralbank und geopolitische Interventionen, auch im Iran, hieß es.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 01:33 ET (06:33 GMT)