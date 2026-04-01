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+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Donald Trump hat zugestimmt, die Angriffe auf den Iran für zwei Wochen unter der Bedingung der "sofortigen" Wiedereröffnung der Straße von Hormus auszusetzen. Er verwies auf Fortschritte bei einem 10-Punkte-Vorschlag aus Teheran. "Basierend auf Gesprächen mit Premierminister Shehbaz Sharif und Feldmarschall Asim Munir aus Pakistan, in denen sie mich baten, die zerstörerische Kraft zurückzuhalten, die heute Nacht in den Iran geschickt werden sollte, und unter der Bedingung, dass die Islamische Republik Iran der VOLLSTÄNDIGEN, SOFORTIGEN und SICHEREN ÖFFNUNG der Straße von Hormus zustimmt, erkläre ich mich bereit, die Bombardierung und den Angriff auf den Iran für einen Zeitraum von zwei Wochen auszusetzen", schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform. Die US-Futures ziehen daraufhin kräftig an, und an den asiatischen Börsen geht es teils steil nach oben. Die Ölpreise sacken ab.

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+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)

08:00 GB/Shell plc, Zwischenbericht 1Q

15:00 US/Fedex Corp, Investorentag

Im Tagesverlauf:

- FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Pre-close call Q1 2026

DIVIDENDENABSCHLAG

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(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

BBVA: 0,60 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang Februar

saisonbereinigt

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -11,1% gg Vm

- EU

11:00 Einzelhandelsumsatz Februar

Eurozone

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

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11:00 Erzeugerpreise Februar

Eurozone

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,8% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/-2,1% gg Vj

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.264,00 +5,0

E-Mini-Future S&P-500 6.826,50 +2,6

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.154,25 +3,2

Topix (Tokio) 3.773,05 +3,3

Hang-Seng (Hongk.) 25.857,74 +3,0

Shanghai-Comp. 3.970,79 +2,1

Dienstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 22.921,59 -1,1

DAX-Future 23.408,00 +0,5

XDAX 23.226,27 +1,3

MDAX 28.733,46 -0,6

TecDAX 3.425,70 -1,2

SDAX 16.533,73 -1,1

Euro-Stoxx-50 5.633,22 -1,1

Stoxx-50 4.906,33 -1,2

Dow-Jones 46.584,46 -0,2

S&P-500 6.616,85 +0,1

Nasdaq Composite 22.017,85 +0,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer kräftigen Rally werden Europas Börsen am Mittwochmorgen erwartet, nachdem US-Präsident Trump eine zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg ausgerufen hat. Die Ölpreise kommen daraufhin kräftig zurück, und die mit dem Ölpreisanstieg verbundenen Inflationssorgen lassen wieder nach. An den Anleihemärkten sinken die Renditen. Die Märkte blicken nun auf die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten für März am Freitag, die sowohl bei der Gesamt- als auch bei der Kerninflation einen Anstieg erwarten lassen. Während die Aktien der Öl-Unternehmen am Mittwoch unter Druck geraten dürften, werden Rohstoffwerte für Industriemetalle fester erwartet. Alle konjunktursensitiven Branchen dürften am Berichtstag profitieren. Jenseits der Entspannung um den Iran-Krieg weisen Volkswirte aber darauf hin, dass US-Zinssenkungen immer unwahrscheinlicher werden. Denn nach einer allmählichen Abkühlung im vergangenen Jahr zeige der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Stabilisierung, sagte Fed-Gouverneur Philip Jefferson am Vorabend. In Neuseeland hat am Morgen die Notenbank die Zinsen unverändert belassen, mit explizitem Hinweis auf Inflationsrisiken. Im Tagesverlauf im Fokus stehen nun der deutsche Auftragseingang sowie der Einzelhandel in der EU und die Erzeugerpreise. Am Abend legt dann die US-Notenbank das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung vor.

Rückblick: Schwach - Vor dem Ende des US-Ultimatums herrschte erhöhte Vorsicht. Es lief in der Nacht zum Mittwoch um 2 Uhr MESZ aus, um die Straße von Hormus für die Schifffahrt wieder passierbar zu machen. US-Präsident Donald Trump drohte mit einer Eskalation des Krieges gegen den Iran und auch mit Angriffen gegen die zivile Infrastruktur, wie etwa Brücken und Energieanlagen. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben bereits acht Brückenabschnitte im Iran angegriffen. Der Preis für Brent-Rohöl notierte im Tagesverlauf relativ unbewegt unter 111 Dollar je Barrel. Bei den großen Airlines wie Lufthansa, IAG und Air France-KLM gab es Verluste bis zu 1,9 Prozent. Bei Tui ging es 2,2 Prozent tiefer, da hier auch Kreuzfahrschiffe im Nahen Osten festhängen. Leonardo fielen um 8,1 Prozent. Die Aktie des Rüstungskonzerns litt unter Medienberichten, wonach CEO Roberto Cingolani ersetzt werden soll. Ein aktivistischer Investor will jedoch andere Aktionäre mobilisieren, um die italienische Regierung daran zu hindern, den CEO auszutauschen. Universal Music Group (UMG) gewannen 11,4 Prozent mit einem Gebot der Investment-Gesellschaft Pershing Square Capital von Bill Ackman. Es soll UMG mit über 55 Milliarden Euro bewerten.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Im DAX zeigten sich keine klaren Konjunkturmuster: Während BASF um 1,9 Prozent zulegten, gaben Heidelberg Materials um 4,1 Prozent nach. Defensive Werte wie Deutsche Telekom und Deutsche Börse zeigen sich mit kleinen Gewinnen. Die Auto-Werte Mercedes-Benz, VW und BMW gingen dagegen mit Abschlägen von bis zu 1,6 Prozent aus dem Handel. Für K+S ging es um 4,8 Prozent nach oben. Der Konzern wird als Profiteur steigender Düngerpreise gesehen. Gesucht waren die Aktien der Satelliten-Betreiber. Eutelsat sprangen in Paris um 5,7 Prozent nach oben und zogen OHB um 1,1 Prozent mit. Kurstreiber ist die Aussicht auf eine Zusammenarbeit von Eutelsat mit der indischen Raumfahrtbehörde ISRO. Dies könnte die Abhängigkeit der Franzosen von der US-amerikanischen SpaceX reduzieren.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich der deutsche Aktienmarkt mit einer pakistanischen Initiative zur Verlängerung des US-Ultimatiums an den Iran, das am Mittwoch um 2:00 Uhr MESZ endet, erholt. So kletterten Lufthansa nachrichtenlos um 0,7 Prozent.

USA - AKTIEN

Kaum verändert - Die Wall Street hat sich im späten Geschäft deutlich erholt. Die US-Börsen kamen von den Tagestiefs zurück, nachdem Pakistan US-Präsident Donald Trump um eine zweiwöchige Verlängerung seiner Frist an den Iran gebeten hatte. Vor Bekanntwerden der Schlagzeilen hatten Händler von wachsendem Unbehagen wegen des in der Nacht endenden Ultimatums von Trump an den Iran gesprochen. Für die Aktien des Krankenversicherers Humana ging es 7,9 Prozent nach oben. Die US-Regierung hatte die Vergütungssätze für private Krankenversicherungen deutlich stärker angehoben als gedacht. UnitedHealth stiegen um 9,4 Prozent, CVS Health um 6,7 Prozent. Apple sanken um 2,1 Prozent, das lang erwartete faltbare Mobiltelefon stieß laut Nikkei Asia auf technische Hürden und es könnte zu Lieferverzögerungen kommen. Broadcom legten um 6,2 Prozent zu. Aus einer Mitteilung ging hervor, dass der Chiphersteller seine Zusammenarbeit mit Alphabet (+2,1%) verlängert hat. Elon Musk kooperiert mit Intel (+4,2%) bei dem ehrgeizigen Terafab-Projekt. Arm rutschten um 3,3 Prozent ab - Morgan Stanley hatte die Aktie abgestuft.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,81 -0,04 3,88 3,80

5 Jahre 3,94 -0,04 4,02 3,94

10 Jahre 4,31 -0,02 4,38 4,31

Mit den spät gesunkenen Ölpreisen legten sich auch wieder Inflations- und Zinserhöhungsspekulationen etwas. An Anleihemarkt drehten die Renditen parallel zu den Ölpreisen ins Minus. Die Auswirkungen hoher Energiepreise dürften sich aber voraussichtlich in den US-Inflationsdaten für März, die am Freitag veröffentlicht werden, zeigen, so die Strategen von Blackrock.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:07 Uhr

EUR/USD 1,1684 +0,8 0,0090 1,1594 1,1569

EUR/JPY 185,03 +0,0 0,0100 185,0200 185,0900

EUR/CHF 0,9218 -0,3 -0,0030 0,9248 0,9261

EUR/GBP 0,8702 -0,2 -0,0016 0,8718 0,8735

USD/JPY 158,33 -0,8 -1,2800 159,6100 159,9700

GBP/USD 1,3423 +1,0 0,0133 1,3290 1,3241

USD/CNY 6,827 -0,4 -0,0297 6,8567 6,8567

USD/CNH 6,826 -0,4 -0,0286 6,8546 6,8654

AUS/USD 0,7071 +1,4 0,0096 0,6975 0,6929

Bitcoin/USD 71.731,90 +3,5 2.430,65 69.301,25 67.758,58

Der Dollarindex verlor mit der diplomatischen Initiative im Irankrieg etwas an Zuspruch als sicherer Hafen und gab 0,3 Prozent nach. Nach Bekanntgabe der Waffenruhe wertet der Greenback weiter ab. Der Dollarindex fällt am frühen Mittwoch um weitere 0,9 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.814,46 +2,4 111,96 4.702,50

Silber 76,90 +5,4 3,97 72,93

Platin 2.035,65 +4,0 78,10 1.957,55

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)