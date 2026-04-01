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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

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DONNERSTAG: In Schweden findet wegen des Mai-Feiertages am Freitag ein verkürzter Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Offenmarktausschuss (FOMC) der US-Notenbank wird voraussichtlich mehrheitlich für eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus stimmen. Ökonomen und Börsianer gehen davon aus, dass die Zielspanne der Fed Funds Rate bei 3,50 bis 3,75 Prozent bleiben wird. Auf der einen Seite zeigen sich am US-Arbeitsmarkt klare Abkühlungstendenzen und auf der anderen Seite erweist sich die Inflation als zu hartnäckig, um der von US-Präsident Donald Trump geforderten Zinssenkung einfach nachzukommen. Es könnte der letzte Auftritt von Powell sein, dessen Amtszeit im Mai endet. Marktteilnehmer und Analysten werden die anstehenden Äußerungen von Powell zum Zinskurs sowie zum anstehenden Führungswechsel genauestens unter die Lupe nehmen. Nachdem das Justizministerium die Ermittlungen gegen Powell eingestellt hat, scheint der Weg für eine Bestätigung des designierten Nachfolgers Kevin Warsh frei. Weiterhin offen ist jedoch die Frage, ob Powell nach dem Ende seiner Amtszeit als Fed-Chef ein Mitglied im Board der Fed bleiben will. Powell könnte bei dieser Sitzung die Antwort auf diese Frage liefern.

Das makroökonomische Umfeld für die Fed hat sich angesichts des Krieges gegen den Iran zuletzt spürbar eingetrübt. Die jüngsten Entwicklungen unterstrichen dies: Seit Kriegsbeginn Ende Februar ist der Preis für Rohöl der Sorte Brent um mehr als 55 Prozent in die Höhe geschnellt. Dies schürt die Sorge vor einem neuen Inflationsschub,während die Verbraucherzuversicht bereits auf ein Rekordtief gefallen ist. Als Faustregel gilt unter Ökonomen, dass solche Energiepreisschocks die Inflation zeitverzögert nach oben treiben, weshalb das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß (PCE) zuletzt mit 3,0 Prozent bereits wieder deutlich über dem Zielwert von 2 Prozent lag.

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+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

ADIDAS (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Margen in Prozent):

PROG PROG

1. QUARTAL 2026 1Q26 ggVj 1Q25

Umsatz 6.298 +2% 6.153

Bruttomarge 51,6 -- 52,1

Betriebsergebnis 647 +6% 610

Operative Marge 10,3 -- 9,9

Ergebnis vor Steuern 603 +3% 58

Ergebnis nach Steuern 452 +4% 436

Ergebnis je Aktie 2,53 +4% 2,44

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SCOUT24 (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz 177 +12% 4 158

EBITDA* 108 +15% 4 94

EBITDA-Marge* 60,6 -- 4 59,5

Ergebnis nach Steuern 49 -2% 3 50

Ergebnis je Aktie 0,64 -7% 2 0,69

-*aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

SYMRISE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzentwicklung und Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2026 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz Konzern 1.231 -7% 11 1.317

- Scent & Care 483 -7% 11 518

- Taste, Nutrition & Health 748 -6% 11 799

Organische Umsatzentwicklung Konzern -1,6 -- 12 4,2

- Scent & Care -1,6 -- 10 1,7

- Taste, Nutrition & Health -1,6 -- 10 5,9

PORSCHE AG (17:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz 8.417 -5% 10 8.860

Operatives Ergebnis 557 -27% 10 760

Operative Umsatzrendite 6,6 -- -- 8,6

Ergebnis nach Steuern/Dritten 385 -25% 9 517

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,43 -25% 3 0,57

Netto-Cashflow Automobile 567 +187% 4 198

SILTRONIC (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz 314 -9% 5 346

EBITDA 67 -15% 5 78

EBITDA-Marge 21,2 -- -- 22,6

EBIT -54 -- 5 15

Ergebnis nach Steuern -60 -- 5 4,3

Ergebnis je Aktie -1,79 -- 4 0,08

TRATON (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz 10.600 0% 13 10.606

Operatives Ergebnis bereinigt 518 -20% 13 646

Operative Marge bereinigt 4,9 -- 13 6,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 466

Ergebnis je Aktie 0,63 -32% 11 0,93

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Weitere Termine:

06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q (08:00 PK)

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Nagarro SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q

08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q

09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q

09:00 GB/ Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Gea Group AG, HV

10:00 DE/Munich Re, HV

10:00 DE/Rational AG, HV

10:00 DE/BayernLB, Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)

10:30 DE/Hochtief AG, HV

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Trading Statement 1Q

21:45 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q

22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Tick Trading Software 0,85 EUR

Inditex 0,88 EUR

L'Oreal 7,20 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April

HVPI

PROGNOSE: +3,5% gg Vj

zuvor: +3,4% gg Vj

- EU

10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,0% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

11:00 Index Wirtschaftsstimmung April

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 95,0

zuvor: 96,6

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -7,0

zuvor: -7,0

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -20,6

Vorabschätzung: -20,6

zuvor: -16,3

- DE

14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) April

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

Baubeginne/-genehmigungen Februar und März

Baubeginne

PROGNOSE: -8,5% gg Vm

zuvor: +7,2% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -5,4% gg Vm

- CA

15:45 Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Overnight Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 2,25%

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 24.193,00 +0,1

E-Mini-Future S&P-500 7.185,25 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.295,25 +0,5

Topix (Tokio) 3.772,19 +1,0

Hang-Seng (Hongk.) 26.052,67 +1,5

Shanghai-Comp. 4.099,87 +0,5

Dienstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 24.018,26 -0,3

DAX-Future 24.119,00 -0,4

XDAX 23.990,23 -0,1

MDAX 30.057,46 -1,0

TecDAX 3.596,65 -1,5

SDAX 17.590,61 -0,5

Euro-Stoxx-50 5.836,10 -0,4

Stoxx-50 5.026,33 -0,3

Dow-Jones 49.141,93 -0,1

S&P-500 7.138,80 -0,5

Nasdaq Composite 24.663,80 -0,9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)