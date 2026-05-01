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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Großbritannien, Japan und China bleiben die Börsen geschlossen.

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+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die USA damit beginnen wollen, Handelsschiffe aus der Straße von Hormus zu leiten, wo sie seit Beginn des Iran-Krieges festsitzen. "Länder aus aller Welt... haben die Vereinigten Staaten gebeten, ihnen dabei zu helfen, ihre Schiffe zu befreien, die in der Straße von Hormus festsitzen", schrieb Trump auf Truth Social. "Zum Wohle des Iran, des Nahen Ostens und der Vereinigten Staaten haben wir diesen Ländern mitgeteilt, dass wir ihre Schiffe sicher aus diesen gesperrten Wasserstraßen herausleiten werden, damit sie ihre Geschäfte frei und ungehindert fortsetzen können." Details nannte er nicht. Der Iran warnte derweil, dass er derlei Maßnahmen nicht tatenlos hinnehmen werde.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Ergebnis 1H

22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 1Q

Außerdem:

- IT/Unicredit SpA, außerordentliche HV wegen möglicher Kapitalerhöhung für Commerzbank-Angebot

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DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Atoss Software 2,28 EUR

BASF 2,25 EUR

Continental 2,70 EUR

Danone 2,25 EUR

Hella 0,22 EUR

Knorr-Bremse 1,90 EUR

RWE 1,20 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- IT

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09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April

zuvor: 51,3

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

1. Veröff.: 52,8

zuvor: 50,0

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

1. Veröff.: 51,2

zuvor: 52,2

10:30 Sentix-Konjunkturindex Deutschland Mai

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) April

1. Veröff.: 52,2

zuvor: 51,6

- GB

10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

1. Veröff.: 53,6

zuvor: 51,0

- US

16:00 Auftragseingang Industrie März

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 24.457,00 +0,3

E-Mini-Future S&P-500 7.268,25 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.934,25 +0,4

Topix (Tokio) 3.728,73 +0,0

Hang-Seng (Hongk.) 26.188,46 +1,6

Shanghai-Comp. 4.112,16 +0,1

Freitag:

Stoxx-50 5.071,44 -0,0

Dow-Jones 49.499,27 -0,3

S&P-500 7.230,12 +0,3

Nasdaq Composite 25.114,44 +0,9

Donnerstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 24.292,38 +1,4

DAX-Future 24.434,00 +1,6

XDAX 24.324,89 +0,1

MDAX 30.589,95 +1,9

TecDAX 3.697,16 +2,0

SDAX 17.911,06 +1,5

Euro-Stoxx-50 5.881,51 +1,1

Stoxx-50 5.072,37 +1,6

Dow-Jones 49.652,14 +1,6

S&P-500 7.209,01 +1,0

Nasdaq Composite 24.892,31 +0,9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem leicht positiven Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Vor allem dürften die erneut starken Quartalszahlen von Apple vom späten Donnerstag nachwirken, auf die hierzulande erst heute reagiert werden kann. An der Fortsetzung der US-Rally gibt es daher wenig Zweifel, schließlich hatten auch die anderen Technologierieen starke Zahlen und vor allem eine Investitionsoffensive angekündigt. Im asiatischen Handel zeigen sich unterdessen Technologieaktien zum Wochenstart sehr fest, die technologielastige Börse in Seoul schießt regelrecht nach oben auf erneute Rekordhochs.

Rückblick:

Freitag

Knapp behauptet - Am 1. Mai wurde lediglich in London gehandelt, Der Fokus lag dabei auf Unternehmensgewinnen und den jüngsten Entscheidungen von Bank of England und EZB, die sich im Hinblick auf Zinserhöhungen vorsichtiger als erwartet gezeigt hatten. Positiv wurden die US-Konjunkturdaten aufgenommen - der FTSE-100 reduzierte darauf sein Minus. Astrazeneca verloren 3,1 Prozent, nachdem ein FDA-Ausschuss der einem Brustkrebsmedikamentenkandidaten die Unterstützung versagt hatte. Natwest sanken um 3,3 Prozent, belastet von einem vorsichtigen Ausblick.

Donnerstag

Fest - Für einen ausgeprägten Stimmungswandel im Tagesverlauf sorgte zum einen die Berichtssaison, die dies- wie jenseits des Atlantiks Kaufargumente lieferte. Zum anderen stützten die geduldigen Notenbanken, die ihre Leitzinsen bestätigten, mit Zinserhöhungen aber erst einmal abwarten, wie sich Konjunktur und Inflation entwickeln. Des Weiteren kamen die Ölpreise von anfangs neuen Höchstständen seit Beginn des Nahostkonflikts im Laufe des Tages deutlich zurück und sanken sogar noch deutlich unter die Schlussstände vom Vortag. Für Rückenwind sorgten schließlich auch deutlicher sinkende Renditen am Anleihemarkt. Aussagen auf der Hauptversammlung des Triebwerkherstellers von Rolls-Royce trieben den Kurs der Aktie um 7,6 Prozent nach oben. Rolls-Royce sprach von einem starken Jahresauftakt und mehr Vertrauen in die eigene Prognose. Im DAX ging es im Sog für MTU Aero um knapp 3 Prozent nach oben. In Paris legten Safran um 1,6 Prozent zu. Aus dem europäischen Bankensektor, dessen Subindex zwar um 0,4 Prozent stieg, damit aber Schlusslicht bei den Branchen war, kamen durchwachsene Zahlen. Analysten sprachen mit Blick auf BNP Paribas (-1,4%) von unter den Erwartungen liegenden Zahlen. Societe Generale wurde von Keefe, Bruyette & Woods ein schwaches Ergebnis bescheinigt. Die Aktie gab 3,6 Prozent ab. Auch Credit Agricole büßten 3,6 Prozent ein, nachdem die Ergebnisse der französischen Bank die Prognosen verfehlt hatten. Die Einnahmen fielen schwächer als erwartet aus und der Krieg im Nahen Osten trieb die Risikovorsorge für Kreditausfälle in die Höhe. Positiv fielen die Kursreaktionen nach den Geschäftszahlen bei ING und bei BBVA aus. ING verteuerten sich um 3,7 und BBVA um 1,8 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - DHL gewannen 7,5 Prozent und waren DAX-Tagessieger nach starken Zahlen. Das operative Ergebnis habe die Konsensschätzung um 8 Prozent übertroffen, so die Metzler-Analysten. BASF verdiente wie erwartet weniger als vor einem Jahr, die Markterwartungen wurden aber dennoch übertroffen. Der Chemieriese profitierte ab März von Mehrbestellungen, mit denen Kunden auf den Iran-Krieg regierten, um befürchteten Lieferengpässen nach der Blockade der Seestraße von Hormus zuvorzukommen. Der Kurs legte um 1,3 Prozent zu. Die VW-Aktie bewegte sich um 0,9 Prozent nach oben. Der Autokonzern setzte, belastet von schwachen Geschäften in China und Zollkosten, weniger um und verdiente auch weniger. Der Gewinn sackte noch deutlicher ab als ohnehin von Analysten befürchtet. Die Jahresprognose wurde aber bestätigt. Bei der Porsche AG fiel laut Analysten das operative Ergebnis klar über dem Konsens aus. Die Aktie verteuerte sich um 1,8 Prozent. Kion überraschte vor allem mit dem Auftragseingang positiv, der Kurs zog um 3,0 Prozent an. Puma machten einen Sprung um 5,3 Prozent. Der Sportartikelhersteller überraschte mit einem Gewinnplus und einer Margenverbesserung. Fielmann fielen um 2,1 Prozent. Hier fielen die Erstquartalszahlen schwach aus, auch der Ausblick kam nicht gut an.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Douglas-Aktie wurde 1,4 Prozent schwächer getaxt. Das Unternehmen schloss das zweite Geschäftsquartal deutlich schlechter ab als erwartet und ist mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr etwas pessimistischer. Deutsche Bank reagierten kaum darauf, dass die Ratingagentur Fitch den Ausblick für die Deutsche Bank auf positiv von stabil änderte.

USA - AKTIEN

Freitag

Etwas fester - Für Kauflaune und Allzeithochs sorgte der Geschäftsausweis von Apple, der Kurs stieg um 3,2 Prozent. Der iPhone-Hersteller hatte die Gewinn- und Umsatzerwartungen des Marktes übertroffen. Gestützt wurden die US-Börsen auch von leicht gesunkenen Ölpreisen, die gleichwohl auf hohem Niveau verharrten. Positiv wurden Konjunkturdaten aufgenommen, die die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft manifestierten. Exxon Mobil gaben um 1 Prozent nach, Chevron um 1,4 Prozent. Handelseffekte hatten die Gewinne der beiden Mineralölkonzerne gedämpft, obwohl die Ergebnisse ansonsten die Markterwartungen übertrafen. Die Titel des Biotechnologieunternehmens Amgen ermäßigten sich nach dem Geschäftsausweis um 4,8 Prozent. Spirit Airlines steht offenbar kurz vor der Einstellung des Geschäftsbetriebs. Der Kurs brach um über 26 Prozent ein. Vom Schicksal von Spirit profitierte die Konkurrenz, weil der Wettbewerb abnehmen dürfte. Frontier Group stiegen um 10,5, JetBlue Airways um 4,4 Prozent. Auch Delta Air Lines, Southwest Airlines, American Airlines und United Airlines zogen an. Sandisk kletterten um 8,3 Prozent, der Flash-Speicher-Hersteller hatte starke Drittquartalszahlen vorgelegt. Atlassian haussierten um 29,5 Prozent, nachdem das Softwareunternehmen sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzerwartungen übertroffen hatte. Die Gesellschaft hob zudem ihre Prognose an.

Donnerstag

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 01:39 ET (05:39 GMT)