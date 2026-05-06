MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
===
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Verfassungstages geschlossen.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Daimler Truck hat im ersten Quartal vor allem wegen einer schwachen Profitabilität des Geschäfts in Nordamerika deutlich weniger verdient, den Ausblick für das Gesamtjahr aber bekräftigt. Grund für die Zuversicht ist auch die positive Entwicklung bei den Neuaufträgen: Der DAX-Konzern steigerte den Auftragseingang in den ersten drei Monaten um die Hälfte. "Wir sind gut aufgestellt, um im weiteren Jahresverlauf trotz eines herausfordernden ersten Quartals weitere Verbesserungen zu erzielen", wird CEO Karin Radström in der Mitteilung zitiert. Für 2026 erwartet das Unternehmen weiterhin eine bereinigte Umsatzrendite für das Industriegeschäft zwischen 6 bis 8 (Vorjahr: 7,9) Prozent. Der Umsatz des Industriegeschäfts soll zwischen 42 Milliarden und 46 (42,1) Milliarden Euro liegen. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
. BERICHTET PROG PROG
1. QUARTAL 1Q26 ggVj 1Q26 ggVj 1Q25
Umsatz Industrial Business 9.142 -14% 9.190 -13% 10.617
EBIT bereinigt 498 -54% 532 -51% 1.079
Ergebnis je Aktie 0,18 -81% 0,49 -48% 0,94
Umsatzrendite Industriegeschäft* 5,0 -- 5,2 -- 9,6
Free Cashflow Industriegeschäft -445 -- 297 -- 33
* bereinigt
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
BMW (7:30)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
PROG PROG PROG
1. QUARTAL 2026 1Q26 ggVj Zahl 1Q25
Umsatz Konzern 32.192 -5% 10 33.758
-Automobile 27.357 -6% 9 29.211
-Finanzdienstleistungen 10.174 +0,5% 9 10.126
EBIT Konzern 2.178 -31% 10 3.142
-Automobile 1.183 -42% 9 2.024
EBIT-Marge Automobile 4,3 -- -- 6,9
EBIT Finanzdienstleistungen 642 -2% 9 652
Ergebnis vor Steuern 2.115 -32% 7 3.113
Ergebnis nach Steuern 1.522 -30% 8 2.173
Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.459 -30% 8 2.097
Ergebnis je Stammaktie 2,31 -32% 2 3,38
CONTINENTAL (7:30)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
PROG PROG PROG
1. QUARTAL 2026 1Q26 ggVj Zahl 1Q25*
Umsatz 4.394 -10% 12 4.906
EBIT bereinigt 500 +1% 12 497
EBIT-Marge bereinigt 11,4 -- 12 10,1
Free Cashflow bereinigt 29,5 -- 8 -304
* durch die Umstrukturierung im Konzern sind die
Vorjahreszahlen (Quelle Vj-Zahlen: Visible Alpha)
für 1Q nur bedingt vergleichbar
INFINEON (7:30)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
PROG PROG PROG
2. QUARTAL 2Q25/26 ggVj Zahl 2Q24/25
Gesamtumsatz 3.816 +6% 22 3.591
Segmentergebnis 677 +13% 22 601
Segmentergebnis-Marge 17,7 -- 22 16,7
Ergebnis nach Steuern 334 +44% 22 232
Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,25 +39% 22 0,18
Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,37 +9% 22 0,34
Umsatz Automotive 1.826 -2% 22 1.858
-Green Industrial Power 366 -8% 22 397
-Power & Sensor Systems 1.298 +33% 22 979
-Connected Secure Systems 326 -8% 22 356
Ergebnis Automotive 366 -5% 22 385
-Green Industrial Power 37 -3% 22 38
-Power & Sensor Systems 249 +80% 22 138
-Connected Secure Systems 24 -40% 22 40
EVOTEC (7:00)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):
PROG PROG PROG
1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25
Umsatz 177 -12% 5 200
EBITDA bereinigt 0,2 -92% 4 3,1
Ergebnis nach Steuern -35 -- 5 -31
Ergebnis je Aktie verwässert -0,20 -- 5 -0,18
RENK (7:30)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
PROG PROG PROG
1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25
Auftragseingang 557 +1,6% 13 549
Umsatz 284 +4,1% 14 273
EBIT bereinigt 41 +6,5% 14 38
EBIT-Marge bereinigt 14,4 -- -- 14,1
Ergebnis nach Steuern bereinigt 21 +102% 10 10,2
Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,01
Weitere Termine:
06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q
07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK)
07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q
07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q
07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q
07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1Q
07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q
07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q
07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q
08:00 GB/Diageo plc, Zwischenbericht 3Q
08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Zwischenbericht 1Q
10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV
10:00 DE/Fuchs SE, HV
10:00 DE/Symrise AG, HV
10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV
10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1Q (16:00 Analystenkonferenz)
10:00 DE/Vossloh AG, HV
10:30 DE/Hannover Rück SE, HV
12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q
12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q
13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q
22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 1Q
Im Laufe des Tages:
- IT/Eni SpA, Geschäftsbericht und HV
DIVIDENDENABSCHLAG
(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)
Unternehmen Dividende
Alzchem 2,10 EUR
Deutsche Post 1,90 EUR
SAP 2,50 EUR
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- FR
08:45 Industrieproduktion März
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,7% gg Vm
09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 46,5
zuvor: 48,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 47,6
zuvor: 48,8
- IT
09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April
PROGNOSE: 48,0
zuvor: 48,8
- DE
09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 46,9
zuvor: 50,9
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 48,3
zuvor: 51,9
- EU
10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 47,4
zuvor: 50,2
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 48,6
zuvor: 50,7
11:00 Erzeugerpreise März
Eurozone
PROGNOSE: +3,1% gg Vm/+1,6% gg Vj
zuvor: -0,7% gg Vm/-3,0% gg Vj
- GB
10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 52,0
zuvor: 50,5
- US
14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht April
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: 84.000 Stellen
zuvor: 62.000 Stellen
16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
Index zuletzt +/- %
DAX Futures 24.634,00 +0,6
E-Mini-Future S&P-500 7.307,50 +0,3
E-Mini-Future Nasdaq-100 28.333,50 +0,7
Topix (Tokio) FEIERTAG
Hang-Seng (Hongk.) 26.130,30 +0,9
Shanghai-Comp. 4.164,63 +1,3
Dienstag:
INDEX zuletzt +/- %
DAX 24.401,70 +1,7
DAX-Future 24.512,00 +1,6
XDAX 24.415,91 +0,1
MDAX 31.132,72 +2,3
TecDAX 3.804,95 +2,6
SDAX 18.182,88 +1,0
Euro-Stoxx-50 5.869,63 +1,8
Stoxx-50 5.048,97 +0,8
Dow-Jones 49.298,25 +0,7
S&P-500 7.259,22 +0,8
Nasdaq Composite 25.326,13 +1,0
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 06, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)