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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des nachgeholten Feiertags "Tag des Sieges" geschlossen.

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Antwort des Iran auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges ist nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump inakzeptabel. "Ich habe gerade die Antwort der sogenannten 'Vertreter' des Iran gelesen. Sie gefällt mir nicht - Völlig inakzeptabel!", schrieb er am Sonntag in den sozialen Medien. Der Iran hatte dem Vermittler Pakistan formell eine Antwort auf den jüngsten US-Vorschlag übermittelt, die keine Zusagen bezüglich des Teheraner Atomprogramms enthält. Der iranische Staatssender Irib berichtete, der von Iran vorgeschlagene Text konzentriere sich auf die Beendigung der Kampfhandlungen an allen Fronten, insbesondere im Libanon. Zudem verlange Iran einen Stopp der US-Seeblockade, Garantien gegen weitere Angriffe sowie die Aufhebung der Sanktionen, einschließlich des US-Embargos für iranische Ölverkäufe. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge bot die Führung in Teheran an, einen Teil ihres hochangereicherten Urans zu verdünnen und den Rest in ein Drittland zu bringen. Iranische Staatsmedien berichteten aber, in der Antwort auf den US-Vorschlag spiele der Streit über das Atomprogramm keine Rolle.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HANNOVER RÜCK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Rückversicherungsumsatz (brutto) 7.101 +2% 16 6.970

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Kapitalanlageergebnis 560 -3% 16 577

EBIT 993 +43% 16 697

Ergebnis nach Steuern/Dritten 721 +50% 16 481

Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 3,98

Combined Ratio* 85,5 -- 16 93,9

* Schaden-Rückversicherung

AURUBIS (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

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PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q25/26 ggVj Zahl 2Q24/25

Umsatz 5.284 +6% 11 4.969

EBIT operativ 101 +1% 11 100

Ergebnis vor Steuern operativ 105 +6% 11 99

Ergebnis nach Steuern operativ 81 +7% 11 76

Ergebnis je Aktie operativ k.A. -- -- 1,73

GEA GROUP (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2026 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Auftragseingang 1.421 +0,5% 9 1.415

Umsatz 1.271 +1,0% 11 1.258

EBITDA* 205 +3,5% 11 198

EBITDA-Marge* 16,1 -- 11 15,8

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. k.A. -- 107

Ergebnis je Aktie 0,63 +11% 6 0,57

* vor Restrukturierungsaufwand

Weitere Termine:

07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1H (09:30 PK)

07:10 DE/Hypoport SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1Q

14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q

18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q

20:30 BG/Shelly Group SE, ausführliches Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- DE/SAP SE, Hausmesse Sapphire (bis 13.05.)

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Drägerwerk 2,21 EUR

Sedlmayr Grund & Immobilien 29,00 EUR

Villeroy & Boch 0,85 EUR

AXA 2,32 EUR

Schneider Electric c 4,20 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Daten angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 24.342,00 -0,1

E-Mini-Future S&P-500 7.414,50 -0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.350,25 +0,1

Topix (Tokio) 3.839,49 +0,3

Hang-Seng (Hongk.) 26.327,64 -0,3

Shanghai-Comp. 4.208,77 +0,7

Freitag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 24.338,63 -1,3

DAX-Future 24.452,00 -1,2

XDAX 24.393,82 +0,2

MDAX 31.181,06 -1,2

TecDAX 3.779,72 -0,4

SDAX 18.628,53 +0,2

Euro-Stoxx-50 5.911,53 -1,0

Stoxx-50 5.070,72 -0,9

Dow-Jones 49.609,16 +0,0

S&P-500 7.398,93 +0,8

Nasdaq Composite 26.247,08 +1,7

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die Woche knapp behauptet erwartet. Für steigende Ölpreise und damit einen Bremser für die Aktienkurse sorgt, dass US-Präsident Donald Trump die Antwort des Iran auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges als "inakzeptabel" bezeichnet hat. Laut Markstratege Chris Weston dürfte der Handel daneben auf das Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und Donald Trump zum Ende der Woche in Peking blicken sowie auf Schlagzeilen. Ebenfalls im Fokus stünden US-Verbraucherpreisdaten am Dienstag.

Rückblick: Leichter - Steigende Ölpreise sorgten für Risikoscheu bei Aktien, nachdem es zwischen den USA und dem Iran erneut zu Kampfhandlungen gekommen war. Besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten für April spielten kaum eine Rolle. Weiter verkauft wurden in den vergangenen Monaten stark gestiegene Rüstungsaktien, wozu auch negative Analystenkommentare beitrugen. Rheinmetall gaben sogar 9,2 Prozent ab und belasteten als Schwergewicht auch den DAX. JP Morgan hatte die Einstufung der Aktie auf "Neutral" gesenkt, nachdem das Unternehmen tags zuvor endgültige Zahlen vorgelegt hatte, die schwach ausgefallen waren. uLeonardo büßten 3,2, BAE Systems 2,9 Prozent ein. IAG fielen um 2,8 Prozent, nachdem die Fluglinie die Jahresprognose gesenkt hatte. Lufthansa gaben um 2,8 und Air France-KLM um 3,9 Prozent nach.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Commerzbank fielen nach dem Zahlenausweis und Maßnahmen der Bank zur Abwehr der Übernahmbegehrlichkeit der Unicredit um 3,9 Prozent ab - allerdings standen Aktien aus dem Bankensektor europaweit unter Druck. Für Infineon ging es gegen den Markt um 3,6 Prozent nach oben, auch weil Goldman Sachs das Kursziel erhöht hatte. Evonik wartete mit durchwachsenen Geschäftszahlen auf, gut kam die deutlich erhöhte Profitabilität an. Der Markt honorierte das mit 1,4 Prozent Plus. Bei Krones wurden die Zahlen zwar als ordentlich bezeichnet, die Aktie gab im negativen Gesamtmarkt dennoch um 1,1 Prozent nach. Überraschend gut ausgefallene Zahlen von Bechtle trieben den Kurs um 2,9 Prozent nach oben. Nach dem Zahlenausweis und einer Anhebung der Prognose gaben Aurubis um 3,2 Prozent nach. Die Anhebung sei "keine große Sache", hieß es aus dem Handel angesichts der gestiegenen Metallpreise. Hellofresh verloren nnach einer entzogenen Kaufempfehlung 4,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Thyssenkrupp Nucera wurden unverändert gesehen, nachdem das Wasserstoffunternehmen am Abend einen Auftragseingang über Erwarten und einen Umsatz und ein Ergebnis unter Erwarten mitgeteilt hatte. Viromed Medical wurden über 30 Prozent tiefer getaxt. Das Medizintechnikunternehmen verfehlte die Umsatzprognose im Geschäftsjahr 2025 deutlich.

USA - AKTIEN

Freundlich - S&P-500 und Nasdaq stiegen auf Allzeithochs auf Schlusskursbasis. Für Zuversicht sorgte, dass die USA offenbar um jeden Preis eine Friedensvereinbarung mit dem Iran finden wollen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete wiederholt die Waffenruhe als intakt und nicht gebrochen, obwohl es wieder wechselseitige Scharmützel zwischen den Kriegsparteien gegeben hatte. Positiv wirkte auch, dass laut einem US-Bundeshandelsgericht Trump nicht befugt war, neue weltweite Zölle zu erheben, nachdem eine vorherige Zollmaßnahme im Februar vom Obersten Gerichtshof der USA für ungültig erklärt worden war. Besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten setzten derweil kaum Akzente. Apple stiegen um 2 Prozent, Intel schnellten um 13,9 Prozent nach oben. Beide Technologiekonzern haben offenbar eine vorläufige Vereinbarung getroffen, nach der Intel einen Teil der Chips für Apple-Geräte herstellen soll, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen erklärten. Cloudflare brachen um 23,6 Prozent ein. Das Cloud-Konnektivitätsunternehmen plant im Rahmen eines von KI getriebenen Restrukturierungsplans Arbeitsplätze abzubauen. Auch Upwork baut im Rahmen eines Restrukturierungsplans Arbeitsplätze abl. Die Aktie sackte um 16,9 Prozent ab. Einen Abschlag von 9 Prozent verbuchten Expedia nach Zahlenvorlage. Analysten sprachen von einer enttäuschenden Buchungsprognose.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,89 -0,03 3,95 3,87

5 Jahre 4,01 -0,03 4,06 3,99

10 Jahre 4,36 -0,03 4,39 4,35

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)