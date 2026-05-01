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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Schweden findet vor Christi Himmelfahrt ein verkürzter Handel statt.

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Siemens Energy hat das Anfang März gestartete Aktienrückkaufprogramm über 2 Milliarden Euro bereits überwiegend umgesetzt, jetzt stockt der Energietechnikkonzern es nochmals um bis zu 1 Milliarde Euro auf. Aufgrund des positiven Cashflows sei beschlossen worden, das Aktienrückkaufprogramm in diesem Geschäftsjahr zusätzlich um bis zu 1 Milliarde Euro zu beschleunigen, heißt es in der Mitteilung zu den endgültigen Halbjahreszahlen. Im Rahmen des bisherigen Rückkaufprogramms seien bereits eigene Aktien im Volumen von etwa 1,8 Milliarden Euro erworben worden. Mit der Aufstockung und der im März ausgezahlten Dividende von 0,6 Milliarden Euro lässt das Unternehmen seinen Anteilseignern den Angaben zufolge insgesamt 3,6 Milliarden Euro zukommen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

BAYER (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2026 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz Konzern 13.438 -2% 11 13.738

-Pharmaceuticals 4.323 -5% 11 4.548

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-Consumer Health 1.456 -3% 11 1.499

-Crop Science 7.576 -0% 11 7.580

EBITDA bereinigt Konzern 3.929 -4% 11 4.085

-Pharmaceuticals 1.128 -16% 10 1.342

-Consumer Health 336 -2% 10 342

-Crop Science 2.614 +2% 10 2.557

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.581 +22% 7 1.299

Ergebnis je Aktie Core 2,21 -11% 10 2,49

Durchschnittl. Wechselkurs EUR/USD 1,17 +8% 4 1,08

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MUNICH RE (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Versicherungsumsatz (brutto) 16.000 +1% 15 15.811

Anlageergebnis 1.946 +47% 15 1.323

Operatives Ergebnis 2.353 +61% 15 1.465

Ergebnis nach Steuern 1.729 +58% 15 1.094

Ergebnis je Aktie 13,50 +62% 15 8,34

Schaden-Kosten-Quote* 74,6 -- 15 83,9

* Rückversicherung - Schaden/Unfall

CARL ZEISS MEDITEC (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q25/26 ggVj Zahl 2Q24/25

Umsatz 522 -7% 4 560

EBITA 39 -51% 4 78

EBITA-Marge 7,4 -- -- 13,9

EBIT 31 -56% 4 71

Ergebnis nach Steuern/Dritten 15 -68% 3 45

Ergebnis je Aktie 0,17 -67% 3 0,52

JENOPTIK (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz 237 -3% 4 244

EBITDA 40 +9% 2 36

EBITDA-Marge 16,7 -- -- 14,9

EBIT 19 +14% 4 17

Ergebnis nach Steuern 9,2 0% 4 9,2

Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,16

Weitere Termine:

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q

06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Ergebnis 2Q (08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK)

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 1H (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz)

07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q (12:00 Earnings-Call)

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis

09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz)

10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV

10:00 DE/Fraport AG, HV

10:00 DE/K+S AG, HV

10:00 DE/Scout24 SE, Kapitalmarkttag

10:00 DE/Zalando SE, HV

11:00 DE/Douglas AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 2Q

14:30 DE/SAP SE, CEO Klein, Keynote bei Hausmesse Sapphire (16:30 Q&A)

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Adtran Networks SE, ausführliches Ergebnis 1Q

- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Data Modul 0,25 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 Verbraucherpreise (endgültig) April

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj

vorläufig: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj

vorläufig: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai

PROGNOSE: -20,5 Punkte

zuvor: -17,2 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -78,0 Punkte

zuvor: -73,7 Punkte

-US

14:30 Verbraucherpreise April

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+3,3% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 24.204,00 -0,9

E-Mini-Future S&P-500 7.423,50 -0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.298,00 -0,4

Topix (Tokio) 3.871,81 +0,8

Hang-Seng (Hongk.) 26.448,93 +0,2

Shanghai-Comp. 4.213,03 -0,3

Montag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 24.350,28 +0,1

DAX-Future 24.354,00 -0,0

XDAX 24.293,95 -0,2

MDAX 31.448,76 +0,9

TecDAX 3.766,36 -0,4

SDAX 18.556,07 -0,4

Euro-Stoxx-50 5.895,45 -0,3

Stoxx-50 5.074,85 +0,1

Dow-Jones 49.704,47 +0,2

S&P-500 7.412,84 +0,2

Nasdaq Composite 26.274,13 +0,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Händler rechnen am Dienstag weiter mit einer ausgedehnte Seitwärtsbewegung. Während es im Irankrieg und auch im Ukrainekrieg keine relevanten neuen Entwicklungen gibt, warten die Akteure mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Sollten sie als Folge des Energiepreisschocks noch stärker gestiegen sein als erwartet, könnten Zinssenkungshoffnungen vollkommen entweichen. Im Nahostkonflikt verharren die USA und der Iran in ihrer Pattsituation, bei den Ölpreisen tut sich wenig. "Ich würde sagen, der Waffenstillstand liegt auf der Intensivstation", sagte Präsident Trump. An der Wall Street wird in Anlehnung an das Akronym "TACO" inzwischen vom "NACHO-Trade" gesprochen - "Not A Chance Hormuz Opens". Aus Deutschland werden die ZEW-Konjunkturerwartungen berichtet. Unternehmensseitig nimmt die Berichtssaison noch einmal stark Fahrt auf. Zahlen gibt es unter anderem von Munich Re, Bayer, Vodafone, Imperial Brands und vielen weiteren Unternehmen.

Rückblick: Etwas leichter - Die Nachrichtenlage vom Iran-Krieg über die Ukraine, den am Dienstag anstehenden US-Inflationsdaten bis zum Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump sorgte für Zurückhaltung. Für Risikoscheu sorgten steigende Ölpreise, nachdem US-Präsident Trump die Antwort des Iran auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges als "inakzeptabel" bezeichnet hatte. Rüstungsaktien setzten ihre Talfahrt mit gebremsten Tempo fort, gesucht waren hingegen Telekom- und Rohstoffwerte. Analysten sahen den Druck auf Rüstungsaktien im Zusammenhang mit den Friedensbemühungen in der Ukraine. Für Rheinmetall ging es um weitere 2,7 Prozent abwärts nach fast 10 Prozent am Freitag. Hensoldt (-3%) und Renk (-3,8%) fielen noch stärker. Der Kurs des Marineschiffbauers TKMS sackte nach Zweitquartalszahlen um 6,6 Prozent ein, obwohl das Unternehmen bei starkem Umsatzwachstum die Marge verbesserte. In Mailand verloren Leonardo 3,5, in Stockholm Kongsberg 4,1 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

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May 12, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)