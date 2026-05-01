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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Schweden findet vor Christi Himmelfahrt lediglich eine verkürzte Sitzung statt.

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DONNERSTAG: In Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark und der Schweiz bleiben die Börsen wegen Christi Himmelfahrt geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Siemens hat im abgelaufenen Quartal bei erheblichem Gegenwind von der Währungsseite weniger verdient. Der Technologiekonzern profitierte von einer erheblichen Gewinnsteigerung im Geschäft mit Fabrikdigitalisierung, im Segment Smart Infrastruture fiel allerdings das Ergebnis, nachdem im Vorjahr ein Sonderertrag in der Größenordnung von 300 Millionen Euro unterstützend gewirkt hatte. In der Bahntechnik schmälerten Zölle das Ergebnis. Siemens bestätigte die Jahresprognose 2025/26, wonach der Umsatz vergleichbar um 6 bis 8 Prozent wachsen und der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen zwischen 10,70 bis 11,10 Euro liegen soll. Überdies kündigte der Technologiekonzern ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro in einem Zeitraum bis zu fünf Jahren an.

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, je Aktie in Euro):

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BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q25/26 ggVj 2Q25/26 ggVj 2Q24/25

Auftragseingang 24.114 +11% 22.288 +3% 21.643

Umsatz 19.756 -0% 20.143 +2% 19.757

Vergleichbares Umsatzwachstum 6 -- 5,9 -- 6

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.027 -10% 1.919 -15% 2.250

Ergebnis je Aktie 2,60 -9% 2,46 -14% 2,86

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

CANCOM (8:00)

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Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz 425 +4% 2 410

EBITDA 28 +32% 3 21

EBITDA-Marge 6,5 -- -- 5,1

EBITA k.A. -- -- 7,8

Ergebnis nach Steuern/Dritten 7,9 +147% 3 3,2

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,25 +150% 2 0,10

Weitere Termine:

06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK)

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q (11:30 PK)

07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call)

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 PK)

07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 1Q

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q

08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9M

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q

08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

09:00 NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1Q

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Jahresergebnis

10:00 DE/Aixtron SE, HV

10:00 DE/Aumovio SE, HV

10:00 DE/BMW AG, HV

10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV

10:00 DE/Deutz AG, HV

10:00 DE/Freenet AG, HV

10:00 DE/Heidelberg Materials AG, HV

10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV

10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV

11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis und Ergebnis 1Q

17:00 DE/SAP SE, Analystenkonferenz bei Hausmesse Sapphire

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1Q

- DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

AS Creation Tapeten 0,15 EUR

Deutsche Real Estate 0,04 EUR

DLB Anlagenservice 0,70 EUR

Elringklinger 0,15 EUR

Fraport 1,00 EUR

K+S 0,07 EUR

Lufthansa 0,33 EUR

Mensch und Maschine 2,00 EUR

Rheinland Holding 1,50 EUR

Rheinmetall 11,50 EUR

Washtec 2,50 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-EU

11:00 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj

1. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj

zuvor: 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj

Industrieproduktion März

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,7% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/-0,6% gg Vj

-US

14:30 Erzeugerpreise April

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 24.193,00 +0,7

E-Mini-Future S&P-500 7.438,75 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.289,75 +0,4

Topix (Tokio) 3.918,31 +1,2

Hang-Seng (Hongk.) 26.364,82 +0,1

Shanghai-Comp. 4.232,15 +0,4

Dienstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 23.954,93 -1,6

DAX-Future 24.096,00 -1,3

XDAX 24.038,26 +0,3

MDAX 31.010,38 -1,4

TecDAX 3.709,45 -1,5

SDAX 18.097,33 -2,5

Euro-Stoxx-50 5.808,45 -1,5

Stoxx-50 5.035,66 -0,8

Dow-Jones 49.760,56 +0,1

S&P-500 7.400,96 -0,2

Nasdaq Composite 26.088,20 -0,7

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Für den Start an den Börsen in Europa am Mittwoch sieht es nach einer leichten Erholung nach dem Rücksetzer am Vortag aus. Die Märkte agierten im Spannungsfeld von Iran-Krieg, Inflationssorgen und dem US-chinesischen Gipfel in Peking, heißt es. Dazu zwinge eine Zahlenflut zur Fokussierung auf Einzelunternehmen, unter anderem kommen Quartalsberichte von Siemens, Allianz, Deutsche Telekom, Merck, RWE, Eon und weiteren. Sorgen mache der fortgesetzte Anstieg der Inflation. Die US-Verbraucherpreise hätten am Vortag deutlich gemacht, wie stark US-Verbraucher durch den Krieg im Iran belastet würden. Am Nachmittag folgen die Produzentenpreise.

Rückblick: Schwach - Teilnehmer sprachen von einer Vielzahl von Belastungsfaktoren; der Iran-Krieg ziehe sich länger hin und belastet die globale Wirtschaft, die Inflation lege auf Grund der steigenden Energiepreise zu und werde die Notenbanken dazu animieren, letztendlich die Leitzinsen zu erhöhen. Steigende Zinsen lieferten einen weiteren Stimmungsdämpfer für Aktien, nachdem in den USA Inflationsdaten etwas höher als erwartet ausgefallen waren. Dazu kam die Regierungskrise in Großbritannien, die bei britischen Anleihen für steigende Renditen sorgte. Vodafone verloren 7 Prozent. Trotz einer Rückkehr in die Gewinnzone läuft es bei dem Unternehmen in Deutschland nicht rund. Bei Imperial Brands fiel der Vorsteuergewinn, vor allem wegen hoher Rechts- und Verwaltungskosten. Viel besser als erwartet entwickelte sich aber der Umsatz mit E-Zigaretten. Der Kurs stieg um 3,8 Prozent. Nicht gut kamen die Geschäftszahlen von Prosus an, der Kurs sackte um 6,3 Prozent ab. Für die Verluste sorgte laut einem Marktteilnehmer die Ankündigung, die Investitionen in die Online-Essens-Plattform iFood deutlich hochzufahren.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr schwach - Der DAX rutschte unter 24.000 Punkte. Bayer stiegen gegen den Markt um 3,7 Prozent, nachdem es im Auftaktquartal besser gelaufen war als vom Markt erwartet. Munich Re verloren 6,1 Prozent. Der Rückversicherer profitierte zwar von einem geringeren Großschadensaufkommen und einem guten Ergebnis in der Kapitalanlage; der Gewinn legte aber dennoch nicht ganz so stark zu, wie von Analysten erwartet. Bei Siemens Energy (-5,1%) belastete, dass der Windturbinenhersteller Siemens Gamesa die für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 angekündigte Gewinnschwelle wohl nicht schon im nächsten Quartal erreichen wird. Thyssenkrupp gaben um 3,9 Prozent nach. Bei einem leichten Umsatzrückgang im zweiten Quartal hatte sich das operative Ergebnis zwar deutlich verbessert und die Markterwartungen übertroffen, unter dem Strich stand aber dennoch ein Verlust. Jenoptik erzielte einen hohen Auftragseingang und schlug die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch Gewinn. Die Aktie gewann 7,8 Prozent. Carl Zeiss Meditec schlossen nach Zahlen 12,4 Prozent im Plus. Treiber war die Ankündigung eines Restrukturierungsprogramms. Analysten sprachen mit Blick auf geplante Einsparungen von einer Trendwende. Bei Elmos Semiconductor drückten Aktienverkäufe von Großaktionären den Kurs um 11,7 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)