Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

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FREITAG: Der US-Anleihehandel endet wegen des am Montag anstehenden Feiertags "Memorial Day" bereits um 19.00 Uhr MESZ.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Chipriese Nvidia hat Rekordumsätze und -gewinne gemeldet. Angetrieben wurde dies durch die stark gestiegene Nachfrage nach Rechenzentrenleistungen und den astronomischen Aufstieg von Agenten der künstlichen Intelligenz (KI). Der Umsatz für das April-Quartal erreichte 81,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten 78,9 Milliarden prognostiziert. Der Nettogewinn belief auf 58,3 Milliarden Dollar, mehr als das Dreifache des Vorjahresergebnisses, und lag 36,5 Prfzent über den von Analysten prognostizierten 42,9 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hatte im Februar eine Marge von 75 Prozent prognostiziert und wies diese nun auch aus, unverändert gegenüber dem vierten Quartal, das im Januar endete. Nvidia erhöht die vierteljährlichen Dividende auf 25 von zuvor 1 Cent. Dazu genehmigte der Board einen zusätzlichen Aktienrückkauf im Volumen von 80 Milliarden Dollar - ohne Ablaufdatum. Nvidia erhöhte die Prognose für das laufende Quartal und erwartet einen Umsatz von 91 Milliarden Dollar und eine Bruttomarge von 75 Prozent. Analysten rechneten bislang mit 87,29 Milliarden Dollar. Die Nvidia-Aktie zeigte sich im nachbörslichen US-Handel angesichts der Rekordstände knapp 1 Prozent im Minus.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

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08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV

10:00 DE/Hugo Boss AG, HV

10:00 DE/Lanxess AG, HV

10:00 DE/Nemetschek SE, HV

10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV

10:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, HV

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10:00 LU/SAF-Holland SE, HV

10:30 CN/Nio Inc, vorläufiges Ergebnis 1Q

11:00 DE/United Internet AG, HV

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

1&1 0,05 EUR

Bilfinger 2,80 EUR

Brenntag 1,90 EUR

Commerzbank 1,10 EUR

Hapag-Lloyd 3,00 EUR

Klöckner & Co 0,20 EUR

Kulmbacher Brauerei 0,60 EUR

Prosiebensat1 0,05 EUR

Shell 0,39 USD

TAG Immobilien 0,23 EUR

Uniper 0,72 EUR

Zeal Network 1,40 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 46,7

zuvor: 46,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 47,0

zuvor: 47,6

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 52,8

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 47,0

zuvor: 46,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,4

zuvor: 48,4

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 51,4

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 47,7

zuvor: 47,6

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 51,6

zuvor: 52,2

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,6

zuvor: 48,8

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai

PROGNOSE: -20,3

zuvor: -20,6

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 52,7

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 53,7

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen April

Baubeginne

PROGNOSE: -5,5% gg Vm

zuvor: +10,8% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +1,3% gg Vm

zuvor: -10,8% gg Vm

Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 211.000

Philadelphia-Fed-Index Mai

PROGNOSE: 19,0 Punkte

zuvor: 26,7 Punkte

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,0

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 53,7

zuvor: 54,5

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.807,00 +0,1

E-Mini-Future S&P-500 7.453,75 +0,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.413,50 +0,1

Topix (Tokio) 3.874,12 +2,2

Hang-Seng (Hongk.) 25.667,55 +0,1

Shanghai-Comp. 4.167,75 +0,1

Mittwoch:

zuletzt +/- %

DAX 24.737,24 +1,4

DAX-Future 24.829,00 +1,4

XDAX 24.785,99 +0,2

MDAX 31.857,74 +1,7

TecDAX 3.960,63 +1,5

SDAX 18.517,30 +1,4

Euro-Stoxx-50 5.976,07 +2,1

Stoxx-50 5.164,41 +1,6

Dow-Jones 50.009,35 +1,3

S&P-500 7.432,97 +1,1

Nasdaq Composite 26.270,36 +1,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Die mit großer Spannung erwarteten Geschäftszahlen von Nvidia sind zwar deutlich über den Erwartungen ausgefallen, dennoch gab die Aktie im nachbörslichen US-Handel etwas nach. Einige Marktteilnehmer hatten beim Ausblick offenbar mehr erwartet. Auch hatte die Nvidia-Phantasie bereits im Vorfeld der Zahlen eine Rally bei Chip-Aktien ausgelöst, viel Positives war also bereits eingepreist. Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag zieht der Ölpreis am Morgen wieder leicht an, auch mit den Renditen geht es wieder etwas nach oben. Keine wirkliche Überraschung enthielt das Protokoll der US-Notenbank. Die Geldpolitiker haben die Frage, ob die Zinsen gesenkt werden sollten, so gut wie ad acta gelegt.

Rückblick: Fest - Für Rückenwind sorgten deutlich gefallene Ölpreise. Das dämpfte Inflationssorgen, worauf die Marktzinsen, die zuletzt auf Mehrjahreshochs gestiegen waren, spürbar zurückkamen. Daneben hätten offenbar einige Akteure auf starke Geschäftszahlen von Nvidia gesetzt. Den erst nachbörslich in den USA veröffentlichten Geschäftszahlen wurde eine hohe Bedeutung beigemessen, besonders für die Chipbranche. Infineon waren DAX-Tagesgewinner mit einem Plus von 5,1 Prozent. Im TecDAX ging es für Aixtron um 5,0 Prozent aufwärts, für Suss Microtec um 2,2 und für Elmos Semiconductor um 5,3 Prozent. In Paris sprangen STMicroelectronics um 6,0 und in Amsterdam ASML um 6,7 Prozent nach oben. Nach den Erholungsgewinnen vom Vortag wurden Softwareaktien dagegen wieder verkauft. Starke Nvidia-Zahlen könnten wieder die Sorgen vor disruptiven Wirkungen von KI-Modellen auf die Geschäftsmodelle der Softwareunternehmen befeuern, hieß es. Für SAP ging es um 2,1 und für Nemetschek um 1,1 Prozent südwärts. Sage verloren 1,2 und Capgemini 3,2 Prozent. Gesucht waren Rüstungsaktien nach guten Geschäftszahlen des Branchenunternehmens CSG (+8,7%). Leonardo zogen um 2,4, Hensoldt um 10,3, TKMS um 5,4 Prozent und Rheinmetall um 2,2 Prozent an. Euronext machten einen Satz um 5,2 Prozent nach Quartalsausweis. Jefferies sprach von einer meisterhaften Leistung.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - BASF verbilligten sich um 2,3 Prozent. Der Chemieriese will bis 2029 im Kerngeschäft bis zu 20 Prozent gegenüber dem Jahr 2024 einsparen. Hier habe man möglicherweise mehr erwartet, sagten Marktteilnehmer. Andererseits war die Aktie seit Jahresbeginn bereits um mehr als 15 Prozent gestiegen, viel Positives dürfte als schon eingepreist gewesen sein. Hochtief gingen 4,1 Prozent fester aus dem Markt. Die Deutsche Bank sah die Aktie als möglichen DAX-Aufsteiger. Bei Springer Nature belastete ein Aktienverkauf durch BC Partners. Die Aktie verlor darauf 4,0 Prozent. Ottobock gewannen trotz des Dividendenabschlags 2,6 Prozent. Die Aktie war am Vortag stark gefallen nach einem kritischen Bericht des Leerverkäufers Grizzly. Der Prothesenhersteller wies die Anschuldigungen zurück. Renk gewannen im festen Wehrtechniksegment 3,3 Prozent - trotz einer größeren Platzierung durch KNDS.

XETRA-NACHBÖRSE

Gemessen am XDAX gibg es in der Breite leicht nach oben. Treibend wirkten weiter gestiegene Aufschläge an der Wall Street. Kursbewegende Nachrichten von Unternehmensseite gab es nachbörslich nicht.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 21, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)