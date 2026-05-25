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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Islamisches Opferfest" geschlossen.

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die USA haben am Montag Ziele im Süden des Iran angegriffen. US-Militärvertreter bezeichneten dies als "Verteidigungsschläge". Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskalierte während der laufenden Verhandlungen zwischen den beiden Staaten über eine Beendigung des Krieges. Nach Angaben eines hochrangigen US-Beamten versenkte die US-Armee zwei Boote der iranischen Islamischen Revolutionsgarde, die Minen auslegten. Daraufhin habe der Iran begonnen, Boden-Luft-Raketen auf US-Kampfflugzeuge abzufeuern. Dies habe die USA dazu veranlasst, eine Raketenabschussrampe in der Nähe von Bandar Abbas anzugreifen, sagte der Beamte. Laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Fars wurden in Bandar Abbas und im Persischen Golf schwere Explosionen gemeldet.

Derweil hat US-Präsident Donald Trump über das Feiertagswochenende den Rahmen seiner diplomatischen Ambitionen ausgeweitet. Er strebt nicht nur ein Abkommen zur Beendigung des Krieges mit dem Iran an, sondern auch einen Pakt zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und dem weiteren Nahen Osten. Der Vorstoß zur Normalisierung könnte Trump eine Möglichkeit bieten, ein begrenztes Waffenstillstands- und Schifffahrtsabkommen als größere regionale Erfolgsgeschichte und nicht als einen Rückzieher darzustellen, nachdem Verteidigungsfalken in seiner eigenen Partei gewarnt hatten, dass ein schlechter Deal sein Vermächtnis trüben könnte. Trump drohte zudem mit der Wiederaufnahme größerer Feindseligkeiten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

11:30 CN/Xiaomi Inc, Ergebnis 1Q

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

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DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Credit Agricole: 1,13 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Mai

PROGNOSE: 92,0

zuvor: 92,8

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

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Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.353,00 -0,4

E-Mini-Future S&P-500 7.539,75 +0,7

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.805,00 +0,8

Topix (Tokio) 3.946,76 +0,1

Hang-Seng (Hongk.) 25.708,57 +0,4

Shanghai-Comp. 4.132,85 -0,5

Montag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 25.389,10 +2,0

DAX-Future 25.433,00 +1,9

XDAX 25.386,10 -0,0

MDAX 32.807,90 +2,2

TecDAX 4.096,49 +1,5

SDAX 18.871,93 +0,7

Euro-Stoxx-50 6.136,66 +2,0

Stoxx-50 5.255,54 +1,1

Dow-Jones 50.579,70 +0,6 (Freitag)

S&P-500 7.473,47 +0,4 (Freitag)

Nasdaq Composite 26.343,97 +0,2 (Freitag)

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach der Vortagesrally dürften Europas Börsen am Dienstag mit kleinen Abschlägen in den Handel starten. Neue US-Militärschläge gegen den Iran belasten die Stimmung nur leicht. Die Scharmützel scheinen die Anleger nicht größer zu verunsichern. Diese setzen vielmehr darauf, dass es in den kommenden Tagen zu einem Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA kommen wird, auch wenn nicht alle Detailfragen umfassend geklärt werden dürften. Für die Anleger ist vor allem wichtig, dass der Schiffverkehr durch die Straße von Hormus langsam wieder aufgenommen wird. In den vergangenen Tagen konnten gleich mehrere Tanker die Meerenge passieren. Der Ölpreis der Sorte Brent zieht am Morgen zwar etwas an, bleibt damit aber klar unter den jüngsten Höchstständen.

Rückblick: Sehr fest - Hinweise auf ein baldiges Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran haben die Börsen angetrieben. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass ein Rahmenentwurf zur Gestaltung künftiger Gespräche über ein Kriegsende mit dem Iran und zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus kurz vor der "Finalisierung" stehe. In der Folge ging es für den Ölpreis kräftig nach unten. Der Handel am Berichtstag verlief aufgrund des Pfingstfeiertags aber insgesamt sehr ruhig. Aktien aus dem Luftfahrtsektor haussierten mit den Entwicklungen im Nahen Osten. Lufthansa gewannen 3,6 Prozent, Air France-KLM 6,2 Prozent und MTU Aero 6,1 Prozent. Ryanair verbesserten sich um 4,9 Prozent. Der Billigflieger hat zudem bekannt gegeben, dass das Unternehmen nach der Rückzahlung seiner letzten Anleihe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro praktisch schuldenfrei sei. Auch Reiseaktien wie Tui (+4,9%) waren gesucht.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Der DAX schloss nur knapp unter seinem Tageshoch. Damit liegt der Rekordstand von 25.508 Punkten in greifbarer Nähe. Chemiewerte verzeichneten leichte Abgaben. Der Sektor hatte von dem Konflikt aufgrund gestiegener Preise und einer erhöhten Nachfrage profitiert. BASF verloren 0,6 Prozent und Brenntag büßten 0,7 Prozent ein. Das sich abzeichnende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran nahmen die Aktionäre der Deutschen Börse im Verlauf zum Anlass für Gewinnmitnahmen. Gegen Handelsende holte die Aktie ihre Abgaben aber wieder auf und schloss 0,2 Prozent im Plus. Die Spekulation auf ein höheres Übernahmeangebot trieb Delivery Hero an. Der Konzern hat bestätigt, dass Uber eine Übernahme in Erwägung zieht und 33 Euro pro Aktie bieten will. Zuvor hätten die anderen Großaktionäre eine Offerte über 38 Euro pro Aktie abgelehnt, womit der Lieferkonzern mit 11,5 Milliarden Euro bewertet worden wäre, wie die Financial Times berichtete. Verschiedene Großaktionäre sollen einen Preis von 40 Euro anstreben. Delivery Hero stiegen um 11,9 Prozent auf 37,60 Euro. Die Aktie des Großaktionärs Prosus legte um 2,8 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Pfingstmontag. Unternehmensmeldungen habe es keine gegeben, die Umsätze seien folglich recht niedrig gewesen, so der Teilnehmer.

USA - AKTIEN (Freitag, 22. Mai)

Etwas fester - Die Hoffnung auf Forschritte bei den Bemühungen um einen Frieden im Nahost-Konflikt sorgte vor dem verlängerten Wochenende wegen des "Memorial Day" am Montag für Kauflaune. Konjunkturseitig wurde der Index der Verbraucherstimmung im Mai deutlich unter der Erwartung gemeldet. Er setzte aber keine Impulse. Am Aktienmarkt ging die KI-Rally bei den Chipaktien weiter. Intel, Arm und AMD gewannen zwischen 1,1 und 4,0 Prozent. Nvidia gaben um weitere 1,9 Prozent nach. Die Aktie hatte am Vortag trotz Rekordzahlen bereits um knapp 2 Prozent nachgegeben. Sie liegt aber nur knapp unter ihrem Rekordhoch. IBM stiegen um weitere 0,3 Prozent, einen Tag nachdem der Kurs um über 12 Prozent nach oben geschnellt war. IBM hatte am Donnerstag mitgeteilt, eine neue, eigenständige Quantenfabrik namens Anderon zu gründen. In diese wollen IBM und das Handelsministerium jeweils eine Milliarde Dollar investieren. Merck verbesserten sich um 5,6 Prozent, nachdem vielversprechende Studienergebnisse für eine experimentelle Kombinationstherapie gegen Krebs durch einen chinesischen Partner veröffentlicht worden waren. Ford bauten die jüngsten Gewinne um 9,2 Prozent aus. Auslöser des Kursanstiegs war die Ankündigung vom 11. Mai, wonach der Autobauer Batteriespeichersysteme für Versorgungsunternehmen, Rechenzentren sowie große Industrie- und Geschäftskunden in den USA verkaufen will. Die gleichen Lithium-Ionen-Batterien, die Elektrofahrzeuge antreiben, können auch zur Speicherung von Energie aus erneuerbaren Energiequellen verwendet werden, was dazu beiträgt, dass Solar- und Windkraftanlagen zuverlässiger werden.

USA - ANLEIHEN Freitag, 22. Mai)

Die Renditen kamen noch etwas weiter zurück, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,56 Prozent. Zuvor in der Woche hatte sie schon auf einem Mehrjahreshoch von 4,68 Prozent gelegen.

+++++ DEVISENMARKT +++++ (Montag, 25. Mai)

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 19:01

EUR/USD 1,1629 -0,1 -0,0014 1,1643 1,1640

EUR/JPY 184,91 -0,1 -0,1000 185,0100 184,9700

EUR/CHF 0,911 -0,0 -0,0002 0,9112 0,9113

EUR/GBP 0,8627 +0,1 0,0008 0,8619 0,8618

USD/JPY 159 +0,1 0,1100 158,8900 158,8900

GBP/USD 1,3478 -0,2 -0,0023 1,3501 1,3500

USD/CNY 6,7876 +0,1 0,0034 6,7842 6,7842

USD/CNH 6,7883 +0,1 0,0046 6,7837 6,7826

AUS/USD 0,716 -0,2 -0,0013 0,7173 0,7172

Bitcoin/USD 76.797,92 -0,5 -409,19 77.207,11 77.718,04

Der Dollar ist am Montag gegenüber einem Währungskorb auf ein Wochentief gefallen angesichts der Aussichten auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Die Unsicherheit bleibt jedoch bestehen. Präsident Trump habe am Sonntag gesagt, er habe es nicht eilig, ein Abkommen mit dem Iran abzuschließen, und dass beide Seiten sich "Zeit nehmen und es richtig machen" müssten. Der Dollar-Index fiel um 0,2 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE (Montag, 25. Mai)

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.530,61 -0,9 -39,95 4.570,56

Silber 76,76 -1,7 -1,31 78,08

Platin 1.949,75 -0,9 -17,87 1.967,62

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)