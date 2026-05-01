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+++++ TAGESTHEMA I +++++

US-Streitkräfte haben neue Militärschläge gegen den Iran durchgeführt, nachdem Teheran nach Angaben von US-Beamten Drohnen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus abgefeuert hatte - und das, obwohl Washington und Teheran weiterhin versuchen, eine diplomatische Lösung des Konflikts zu finden und den brüchigen Waffenstillstand aufrechtzuerhalten. US-Streitkräfte schossen iranische Drohnen ab und griffen eine Drohnen-Kontrollstation in der Nähe von Bandar Abbas an, einer wichtigen Hafenstadt im Süden des Iran an der Straße von Hormus, wie zwei der Beamten sagten. Der Standort stelle eine Bedrohung für die US-Streitkräfte und den Handelsverkehr in der Meerenge dar, sagten die Beamten. Wie bereits bei den US-Angriffen zu Beginn der Woche bezeichneten Regierungsbeamte die Angriffe als begrenzt und defensiver Natur, nicht als Eskalation, die den brüchigen Waffenstillstand zum Einsturz bringen würde, den beide Seiten größtenteils eingehalten haben. Laut zwei der Beamten gab es bei dem Vorfall keine Opfer. Kuwait wurde nach den US-Luftangriffen angegriffen, wodurch eine lange Phase der Ruhe im Rahmen des Waffenstillstands unterbrochen wurde. Das kuwaitische Militär teilte mit, es wehre feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab, und forderte die Bevölkerung auf, Schutz zu suchen.

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+++++ TAGESTHEMA II +++++

Nachdem Akzonobel ein Übernahmeangebot seiner Branchenkonkurrenten Nippon Paint Holdings und Sherwin-Williams im Wert von 12,5 Milliarden Euro abgelehnt hat, prüfen die beiden Unternehmen ihre nächsten Schritte. Im Rahmen der Offerte würde die japanische Nippon Paint ein reines Barangebot für Akzonobel zu 73 Euro pro Aktie abgeben und die Vermögenswerte des niederländischen Lackherstellers nach Abschluss der Übernahme mit dem US-Rivalen Sherwin-Williams aufteilen, wie Akzonobel am Mittwoch dargelegt hatte. Nippon Paint würde die Bereiche Dekorativfarben und Industrielacke von Akzonobel behalten, während Sherwin-Williams separat die Aktivitäten in den Segmenten Automobil- und Speziallacke, Schiffs- und Korrosionsschutzlacke sowie Pulverlacke erwerben würde. Nippon Paint und Sherwin-Williams teilten später am Mittwoch mit, mögliche nächste Schritte zu prüfen. Die beiden Unternehmen erklärten, sie seien weiterhin der Ansicht, dass ihr Vorschlag den Geschäftsbereichen von Akzonobel strategische Vorteile bieten würde. Sie wiesen darauf hin, dass sowohl das Geschäft mit Dekorationsfarben und Industrielacken als auch die Bereiche Schiffs- und Schutzlacke, Automobil- und Speziallacke sowie Pulverlacke Teil breiterer globaler Plattformen werden würden. Diese böten einen besseren Zugang zu Ressourcen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

CTS EVENTIM

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz 575 +15% 3 499

EBITDA bereinigt 117 +16% 3 100

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EBITDA-Marge bereinigt 20,3 -- -- 20,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten 54 +18% 3 46

Ergebnis je Aktie verwässert 0,52 +8% 2 0,48

Weitere Termine:

10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV

10:00 DE/Kion Group AG, HV

10:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, HV

Außerdem im Tagesverlauf:

- DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

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(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

CTS Eventim 1,44 EUR

Elmos Semiconductor 1,50 EUR

Energiekontor 1,00 EUR

LEG Immobilien 2,92 EUR

Rhön-Klinikum 0,20 EUR

Scherzer 0,05 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-EU

11:00 Index Wirtschaftsstimmung Mai

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 92,0

zuvor: 93,0

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -8,1

zuvor: -7,7

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -19,0

Vorabschätzung: -19,0

zuvor: -20,6

11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Mai

zuvor: -0,28

-US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April

PROGNOSE: +3,5% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

1. Veröff.: +2,0% gg Vq

4. Quartal: +0,5% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,6% gg Vq

1. Veröff.: +3,6% gg Vq

4. Quartal: +3,7% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 213.000

zuvor: 209.000

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm/+0,6% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj

16:00 Neubauverkaufe April

PROGNOSE: -2,8% gg Vm

zuvir: +7,4% gg Vm

18:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.010,00 -1,0

E-Mini-Future S&P-500 7.514,75 -0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.820,75 -0,8

Topix (Tokio) 3.884,45 -0,9

Hang-Seng (Hongk.) 24.734,75 -2,3

Shanghai-Comp. 4.067,91 -0,6

Mittwoch:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 25.177,80 -0,0

DAX-Future 25.244,00 -0,0

XDAX 25.199,37 +0,1

MDAX 33.009,45 +1,0

TecDAX 4.067,61 +0,1

SDAX 18.929,43 +0,5

Euro-Stoxx-50 6.070,54 +0,1

Stoxx-50 5.217,70 +0,0

Dow-Jones 50.644,28 +0,4

S&P-500 7.520,36 +0,0

Nasdaq Composite 26.674,74 +0,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Leichter dürften am Donnerstag die Börsen in Europa eröffnen. Nach neuerlichen Angriffen der USA auf den Iran rutschen die Märkte in Asien wieder ab. Auch die DAX-Terminkontrakte fallen über 200 Punkte, zeigen allerdings mit geringen Umsätzen, dass keine Panik dahinter steht. Der Brent-Ölpreis zieht wieder an. Dazu stehen Inflations- und Zinssorgen im Blick: In Korea wurde die Wachstumsprognose des Landes drastisch erhöht, die Zinsen aber noch unverändert gelassen. Marktteilnehmer rechnen daher spätestens im Juli mit einer Zinserhöhung der Bank of Korea, was auch Technologiewerte belastet. Überdies haben mehrere Vertreter der US-Notenbank eine Neigung zu Zinserhöhungen erkennen lassen. Besonders im Marktfokus steht daher der PCE-Preis-Index, der am Nachmittag im Rahmen der Daten zu den persönlichen Ausgaben- und Einnahmen in den USA veröffentlicht wird. In Europa stehen nur wenige Daten an, so das Geschäftsklima in der Eurozone. Dazu legt die EZB ihr Protokoll von der jüngsten Ratssitzung vom 29./30. April vor. Marktteilnehmer dürften es wieder auf Hinweise auf die künftige Zinspolitik durchforsten.

Rückblick: Knapp behauptet - Leicht stützend waren weiter fallende Ölpreise, zugleich tendierten die Anleger zu Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Kursrally. Dazu gab es gute Nachrichten aus China. Dort haben die Industriegewinne im April einen rund dreijährigen Abwärtstrend beendet. Gesucht waren mit den China-Daten die Luxusgüteraktien. Die betreffenden Unternehmen gelten als stark abhängig von der Nachfrage chinesischer Käufer. LVMH kletterten um 3,1 Prozent, Kering um 4,4 Prozent oder Richemont um 5,1 Prozent. Auch Aktien von Lifestyle-Ausstattern waren gesucht. Für Adidas ging es 5,4 Prozent nach oben, für Puma um 6,2 Prozent. Für Öl- und Gaswerte ging es 3,1 Prozent abwärts. Auch Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien gaben nach. Die Schließung der Straße von Hormus und die daraus resultierende Unterversorgung mit Öl und Gas hatten die Notwendigkeit einer verstärkten Diversifizierung von Energiequellen deutlich gemacht. Die aktuelle Ölpreis-Korrektur in Erwartung eines baldigen Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran setzte dem Sektor nun zu. Für Vestas ging es um 7,4 Prozent nach unten, Nordex verloren 3,0 Prozent. Mit einem Kurssprung von 19,5 Prozent auf 62,78 Euro zeigten sich AkzoNobel. Wie das Chemieunternehmen mitteilte, hat es ein Übernahmeangebot von Nippon Paint und einem Finanzinvestor abgelehnt. Dieses habe indikativ bei 73 Euro je Aktie gelegen. "Die Übernahmefantasie - egal durch wen - dürfte jetzt eine ganze Weile den Aktienkurs hoch halten", sagte ein Händler.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)