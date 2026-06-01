MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
FREITAG: In Kopenhagen bleiben die Börsen wegen des Verfassungstags geschlossen.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Wie von Indexexperten erwaretet, steigt die Hochtief-Aktie in den DAX auf. Sie ersetzt dort das Papier der Porsche Holding SE. Wie der Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend weiter mitteilte, kommt es ab dem 22. Juni auch zu folgenden Änderungen in den Indizes MDAX, SDAX und TecDAX:
++++++ DAX ++++++
- AUFNAHME
Hochtief
- HERAUSNAHME
Porsche Automobil Holding SE
++++++ MDAX ++++++
- AUFNAHME
Elmos Semiconductor
Porsche Automobil Holding SE
Siltronic
Suss Microtec
- HERAUSNAHME
Hochtief
Jungheinrich
Redcare Pharmacy
Ströer
+++++++ SDAX ++++++
- AUFNAHME
Asta Energy Solution
Basler AG
Jungheinrich
LPKF Laser & Electronics
Redcare Pharmacy
Ströer
Vincorion
- HERAUSNAHME
Adesso
Borussia Dortmund
Elmos Semiconductor
ProSiebenSat.1 Media
Siltronic
Suss Microtec
Verve Group
++++++++ TecDAX +++++
- AUFNAHME
PVA TePla
Verbio
- HERAUSNAHME
1&1 AG
Nagarro SE
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
10:00 DE/Auto1 Group SE, HV
14:15 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Goldman-Sachs-Veranstaltung
DIVIDENDENABSCHLAG
(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)
Unternehmen Dividende
Adesso 0,78 EUR
Cewe Color 3,00 EUR
DWS 3,00 EUR
Evonik 1,00 EUR
Hamborner REIT 0,38 EUR
Indus 1,30 EUR
Instone Real Estate 0,43 EUR
Leifheit 0,50 EUR
MBB Industries 1,21 EUR
Procredit Holding 0,47 EUR
Salzgitter 0,20 EUR
Ströer 1,85 EUR
Suss Microtec 0,04 EUR
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- EU
11:00 Einzelhandelsumsatz April
Eurozone
PROGNOSE: -0,3% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
- US
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 215.000
zuvor: 215.000
Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q
annualisiert
PROGNOSE: 1. Quartal: +0,5% gg Vq
1. Veröff.: 1. Quartal: +0,8% gg Vq
zuvor: 4. Quartal: +1,6% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: 1. Quartal: +2,4% gg Vq
1. Veröff.: 1. Quartal: +2,3% gg Vq
zuvor: 4. Quartal: +4,6% gg Vq
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
zuletzt +/- %
DAX Futures 24.775,00 -0,3
E-Mini-Future S&P-500 7.542,25 -0,4
E-Mini-Future Nasdaq-100 30.477,50 -0,5
Topix (Tokio) 3.955,18 -1,0
Hang-Seng (Hongk.) 25.281,92 -1,4
Shanghai-Comp. 4.054,55 -0,7
Mittwoch:
INDEX zuletzt +/- %
DAX 24.795,94 -1,3
DAX-Future 24.737,00 -1,7
XDAX 24.710,19 -0,3
MDAX 32.736,35 -0,6
TecDAX 4.185,73 -1,2
SDAX 18.769,86 -1,4
Euro-Stoxx-50 6.053,57 -0,9
Stoxx-50 5.152,04 -0,7
Dow-Jones 50.687,07 -1,2
S&P-500 7.553,68 -0,7
Nasdaq Composite 26.853,98 -0,9
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Mit leichten Kursverlusten werden Europas Börsen am Donnerstag erwartet. Der Feiertag in Deutschland dürfte für einen insgesamt ruhigen Handel sorgen. Angesichts einer dünnen Nachrichtenlage dürften Schlagzeilen vom Persischen Golf die Kursrichtung vorgeben. Hier gibt es weiter kaum Verlässliches zum Stand der US-iranischen Gespräche. Für Gesprächsstoff sorgt das wieder von der US-Regierung aufgemachte Zoll-Thema. Sie warnt vor neuen Zöllen von mindestens 10 Prozent gegen viele Handelspartner, weil diese angeblich das Problem der Zwangsarbeit nicht ausreichend angingen.
Rückblick: Schwächer - Die sich ausweitenden Kampfhandlungen zwischen dem Iran und den USA und neue Zolldrohungen von US-Präsident Trump belasteten die Stimmung. Akzo Nobel brachen um 17,2 Prozent ein, nachdem Sherwin-Williams und Nippon Paint Holdings ihre Bemühungen um eine gemeinsame Übernahme des Lackherstellers aufgegeben hatten. In Zürich sackten Partners Group um 16,3 Prozent auf ein Sechsjahrestief ab, nachdem der Vermögensverwalter Rückzahlungen aus einem seiner Fonds gedeckelt hatte. Wie Bloomberg berichtete, begründete Partners Group das Rücknahmelimit mit einem sprunghaften Anstieg von Investoren, die ihr Geld aus dem Fonds abziehen wollen. Das schürte Sorgen über die Kreditqualität in den Portfolios. Der Ausverkauf weitete sich auch auf andere europäische und US-Investmentgesellschaften aus. EQT verloren 6,9 Prozent. Softwareaktien, die zuletzt ein Lebenszeichen von sich gegeben hatten, wurden wieder verkauft, weil wieder Sorgen vor disruptiven KI-Wirkungen dominierten. SAP verloren 4,3, Nemetschek 5,2 und Atoss Software 4,7 Prozent. In London verloren Sage 2,0 Prozent, in Paris Dassault Systemes 2,1 Prozent.
DAX/MDAX/SDAX/TECDAX
Schwach - Die zuletzt gemiedenen Versorgeraktien wurden gekauft: RWE stiegen um 3,7 Prozent und Eon um 1,7 Prozent. Der Verkauf des Automotive-Sparte stützte die Rheinmetall-Aktie etwas, sie verteuerte sich um 0,9 Prozent. Über eine Trennung von der Sparte wurde seit langem spekuliert. Rheinmetall wird damit zum reinen Rüstungsplayer. Ströer fielenn nach einer Abstufung auf "Sell" durch Goldman Sachs um 5 Prozent. Bei Douglas ging es um 2,6 Prozent aufwärts, nachdem Berenberg die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hatte.
XETRA-NACHBÖRSE
Commerzbank zeigten sich unauffällig nach der Mitteilung, die Angaben der übernahmewilligen Unicredit über angediente Aktien und Finanzinstrumente von der Finanzaufsicht prüfen lassen zu wollen.
USA - AKTIEN
Leichter - Die Rekordserie der Vortage endete. Bremsend wirkte, dass ein Ende des Iran-Kriegs in weitere Ferne gerückt zu sein scheint, nachdem sich erneut die Streitkräfte von USA und Iran Gefechte geliefert hatten. Unter Druck standen Aktien von Fondsbetreibern, nachdem der schweizerische Vermögensverwalter Partners Group Rückzahlungen aus einem seiner Fonds gedeckelt hatte, um den Kapitalabzug zu bremsen. Blackstone verloren 4,0,, KKR 4,1, Ares 4,0 und Blue Owl 3,8 Prozent. Marvell verteuerten sich um weitere 3,7 Prozent, nachdem sie am Vortag einen Sprung von über 30 Prozent gemacht hatten. Die Chipaktie profitierten weiter von Aussagen des Nvidia-Chefs, der Marvell einen Börsenwert von 1 Billion Dollar zutraut. Nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen gewannen Gamestop 6,1 Prozent. Für Palo Alto Networks ging es um 5,6 Prozent abwärts, obwohl das Cyber-Sicherheitsunternehmen überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Hier dürften auch Gewinne mitgenommen worden sein, nachdem sich die Aktie seit Mitte April fast verdoppelt hat. Applied Aerospace & Defense absolvierten ihr Börsendebüt, der Kurs fiel um 5 Prozent.
USA - ANLEIHEN
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,08 +0,03 4,10 4,05
5 Jahre 4,21 +0,03 4,23 4,18
10 Jahre 4,49 +0,03 4,50 4,45
Mit den Ölpreisen stiegen die Inflationssorgen, was am Anleihemarkt die Renditen nach oben trieb. Für den Anstieg sorgten daneben stark ausgefallene Konjunkturdaten.
+++++ DEVISENMARKT +++++
zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:10
EUR/USD 1,1604 +0,1 0,0009 1,1595 1,1602
EUR/JPY 185,59 -0,0 -0,0400 185,6300 185,6400
EUR/CHF 0,9178 -0,1 -0,0008 0,9186 0,9173
EUR/GBP 0,8645 +0,0 0,0003 0,8642 0,8640
USD/JPY 159,9 -0,1 -0,1300 160,0300 159,9900
GBP/USD 1,3419 +0,0 0,0003 1,3416 1,3426
USD/CNY 6,7765 +0,1 0,0073 6,7692 6,7692
USD/CNH 6,7777 -0,0 -0,0025 6,7802 6,7765
AUS/USD 0,7123 -0,1 -0,0005 0,7128 0,7139
Bitcoin/USD 63.989,73 -1,4 -916,62 64.906,35 66.504,92
Der Dollar zog mit den Marktzinsen etwas an. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.
+++++ ROHSTOFFE +++++
METALLE
zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.474,33 +1,0 42,55 4.431,78
Silber 73,34 +0,9 0,64 72,70
Platin 1.878,35 +1,0 19,20 1.859,15
Der Goldpreis gab im US-Handel angesichts des festeren Dollar und gestiegener Marktzinsen um 0,9 Prozent nach.
zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 95,38 -0,7 -0,64 96,02
Brent/ICE 97,19 -0,6 -0,62 97,81
Mit der Eskalation im Nahen Osten zogen die Ölpreise an. Das Barrel Brentöl verteuerte sich um 2,1 Prozent. Zudem hatten sich die Rohöllagerbestände in den USA auf Wochensicht deutlicher verringert als gedacht.
+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++
USA - Konjunktur
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
June 04, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)