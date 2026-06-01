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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Straße von Hormus ist offenbar wieder gesperrt, die Nachrichtenlage über die aktuelle Situation ist allerdings eher unübersichtlich. Der Iran hatten am Samstag erklärt, man habe die wichtige Wasserstraße wieder gesperrt als Reaktion auf israelische Angriffe im Libanon, die als Verstoß gegen das Abkommen mit den USA zur Beendigung des Nahostkriegs bezeichnet wurden.

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Derweil teilten die Vermittlerstaaten Pakistan und Katar vom US-iranischen Verhandlungsort über ein Friedensabkommen in der Schweiz mit, der Iran und die USA hätten sich auf die Schaffung eines Mechanismus geeinigt, der die Beendigung der Militäroperationen im Libanon gewährleisten solle. Nachdem US-Präsident Trump den Iran wegen seiner Unterstützung der libanesischen Miliz Hisbollah warnte, wurden die Gespräche offenbar auf die Kämpfe zwischen der militanten Gruppe und Israel verlagert. Die US-Regierung hatte ursprünglich gewollt, dass sich die Gespräche auf das iranische Atomprogramm konzentrieren. Die Drohungen des US-Präsidenten hätten die iranische Delegation veranlasst, den Verhandlungsort zu verlassen, berichteten iranische Staatsmedien. Später hätten Vertreter aus Pakistan und Katar ihre Vermittlungsbemühungen jedoch wieder aufgenommen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Limes Schlosskliniken 10,00 EUR

Steico 0,20 EUR

++++++ INDEXÄNDERUNGEN ++++++

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Folgende Indexänderungen treten bei den deutschen Indizes zum Handelsbeginn in Kraft:

+ DAX

AUFNAHME

-Hochtief

HERAUSNAHME

- Porsche Automobil Holding SE

+ MDAX

AUFNAHME

-Elmos Semiconductor

- Porsche Automobil Holding SE

- Siltronic

- Suss Microtec

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HERAUSNAHME

- Hochtief

- Jungheinrich

- Redcare Pharmacy

- Ströer

+ SDAX

AUFNAHME

- Asta Energy Solution

- Basler AG

- Jungheinrich

- LPKF Laser & Electronics

- Redcare Pharmacy

- Ströer

- Vincorion

HERAUSNAHME

- Adesso

- Borussia Dortmund

- Elmos Semiconductor

- ProSiebenSat.1 Media

- Siltronic

- Suss Microtec

- Verve Group

+ TECDAX

AUFNAHME

- PVA TePla

- Verbio

HERAUSNAHME

- 1&1 AG

- Nagarro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni

PROGNOSE: -17,4

zuvor: -19,0

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 25.180,00 -0,1

E-Mini-Future S&P-500 7.541,50 -0,4

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.631,25 -0,3

Topix (Tokio) 4.095,51 +1,3

Hang-Seng (Hongk.) 23.761,31 -0,7

Shanghai-Comp. 4.112,77 +0,5

Freitag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 24.985,82 -0,2

DAX-Future 25.205,00 -0,1

XDAX 25.028,76 +0,2

MDAX 32.638,42 -0,1

TecDAX 3.954,14 +0,2

SDAX 18.511,25 +0,8

Euro-Stoxx-50 6.293,13 -0,5

Stoxx-50 5.325,79 -0,3

Dow-Jones 51.564,70 +0,1 Do

S&P-500 7.500,58 +1,1 Do

Nasdaq Comp. 26.517,93 +1,9 Do

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die Woche kaum verändert erwartet. Beim marktbestimmenden Thema Iran-Krieg hat es am Wochenende keinen Durchbruch gegeben, die Nachrichtenlage ist teils widersprüchlich. Alles in allem bezeichnen Marktteilnehmer die Lage als fragil. Das sorge für Unsicherheit und Zurückhaltung.

Rückblick: Etwas leichter - Fundamental verhinderten die Schlagzeilen zum Iran-Krieg das Aufkommen von Kauflaune, weil die für Freitag geplanten Gespräche zwischen Iran und USA zunächst abgesagt wurden. Für ASML ging es um 1,1 Prozent tiefer. Den Technologietitel belasteten US-Bedenken über den Verkauf von ASML-Maschinen nach China. Gesucht waren Rüstungswerte nach der jüngsten Korrektur. So stiegen Rheinmetall 2 Prozent, während es für die Leonardo-Aktie um 1,7 Prozent nach oben ging.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Commerzbank zeigten sich unbewegt davon, dass die übernahmewillige Unicredit die Beteiligung an der deutschen Bank deutlich ausgebaut hat. Eine Erleichterungsrally zeigten Lanxess mit einem Anstieg um 8,7 Prozent. Die Aktie hatte zuvor unter der Platzierung einer Unternehmensanleihe gelitten. RWE stiegen um 1, Prozent vor dem Hintergrund eines Berichts über eine Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Evonik erholten sich um 5,2 Prozent vom Kursrutsch am Vortag - dank einer positiven Studie der Deutschen Bank. Eine Kaufempfehlung bei einem deutlich erhöhten Kursziel durch Berenberg schickte Suss Microtec um 8,8 Prozent nach oben. Bei Hornbach wurde die Ausweitung von Marktanteilen positiv gesehen, die Aktie legte um rund 3 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Mangels Unternehmensnachrichten wurden bei Einzletiteln keine Sonderbewegungen beobachtet.

USA - AKTIEN (Donnerstag)

Freundlich - Die Börsen ließen den Schrecken über überraschend falkenhafte Ausführungen der US-Notenbank hinter sich und wurden gestützt von der Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Kriegs durch die USA und den Iran. Zur guten Stimmung trugen auch positive Konjunkturdaten bei. Intel sprangen um 10,4 Prozent nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump von einem Intel-Deal mit Apple gesprochen hatte. Apple stiegen um 0,7 Prozent, nachdem der scheidende CEO Tim Cook erklärt hatte, man müsse die Preise erhöhen, um die steigenden Kosten für Speicherchips auszugleichen. Micron Technology kletterten in der Folge um 8,7 Prozent auf Rekordhoch. Accenture stürzten um 17,8 Prozent ab, nachdem der Beratungskonzern die Wachstumserwartungen gesenkt hatte. Kroger büßten 8,4 Prozent ein. Die Supermarktkette verdiente zuletzt weniger als erwartet. Smith & Wesson Brands schnellten um 17,1 Prozent nach oben. Der Schusswaffenhersteller hatte Umsatz und Gewinn gesteigert.

USA - ANLEIHEN (Donnerstag)

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,18 +0,02 4,22 4,14

5 Jahre 4,23 +0,00 4,27 4,19

10 Jahre 4,46 -0,01 4,48 4,42

Die Renditen stiegen im Handelsverlauf leicht mit der Erholung der Ölpreise.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:13

EUR/USD 1,1458 -0,1 -0,0010 1,1468 1,1463

EUR/JPY 185,23 +0,1 0,2100 185,0200 184,9300

EUR/CHF 0,9258 +0,1 0,0005 0,9253 0,9259

EUR/GBP 0,8669 +0,1 0,0008 0,8661 0,8669

USD/JPY 161,63 +0,2 0,3500 161,2800 161,3100

GBP/USD 1,3214 -0,1 -0,0018 1,3232 1,3218

USD/CNY 6,777 +0,1 0,0084 6,7686 6,7686

USD/CNH 6,7805 -0,0 -0,0022 6,7827 6,7845

AUS/USD 0,7007 -0,1 -0,0004 0,7011 0,7008

Bitcoin/USD 64.135,76 +0,6 367,98 63.767,78 63.245,49

Der Euro legte im europäischen Handel leicht zu auf 1,1466 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.189,25 +0,7 29,25 4.160,00

Silber 65,99 +1,7 1,08 64,91

Platin 1.666,02 +0,1 1,96 1.664,06

Gold verbilligte sich im europäischen Geschäft um weitere 1,4 Prozent.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 76,15 -0,6 -0,45 76,6

Brent/ICE 78,99 -2,0 -1,58 80,57

Der Ölpreis drehte im späten europäischen Handel ins Plus mit Berichten, laut denen der Iran die Straße von Hormus erneut geschlossen haben soll. Rohöl der Sorte Brent verteuerte sich um 0,9 Prozent und notierte knapp über der 80-Dollar-Marke. Im frühen asiatischen Handel am Montag fällt der Preis wieder vor dem Hintergrund einer unklaren Berichtslage über die Situation in der Straße von Hormus aber auch Meldungen, wobach es bei den US-iranischen Verhandlungen Fortschritte gegeben haben soll.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

USA/CHINA

China hat Handelsbeschränkungen gegen Dutzende von US-Unternehmen verhängt, darunter zwei Produzenten Seltener Erden. Damit reagiert Peking auf die jüngste Entscheidung Washingtons, seine "Schwarze Liste" chinesischer Unternehmen mit Verbindungen zu Chinas Militär zu erweitern. Zu den betroffenen Branchen zählen Drohnen, Robotik, Luft- und Raumfahrt sowie strategische Mineralien.

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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 01:34 ET (05:34 GMT)