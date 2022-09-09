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+++++ TAGESTHEMA +++++

Das Geschäftsklima in Deutschland dürfte sich im Juni leicht aufgehellt haben. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte prognostizieren einen Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex auf 85,5 (Mai: 84,9) Punkte. Im Mai hatte der wichtigste deutsche Konjunkturfrühindikator etwas deutlicher als erwartet zugelegt, was vor allem an einer unerwartet verbesserten Beurteilung der aktuellen Geschäftslage durch die Unternehmen lag - wobei dieser Index auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr notierte. Die Geschäftserwartungen verbesserten sie wie erwartet leicht. Für Juni wird die Lagebeurteilung unverändert bei 86,1 (86,1) gesehen. Für die Erwartungen werden 84,5 (83,8) prognostiziert.

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+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

09:00 NL/Qiagen NV, HV

10:30 DE/Eckert & Ziegler AG, HV

20:15 US/Qualcomm Inc, Investorentag

22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Bijou Brigitte 6,00 EUR

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Blue Cap 0,65 EUR

Deutsche Rohstoff 2,25 EUR

Porsche AG 1,01 EUR

Stratec 0,60 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Juni

PROGNOSE: 85,5

zuvor: 84,9

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 86,1

zuvor: 86,1

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 84,5

zuvor: 83,8

-US

14:30 Leistungsbilanz 1Q

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PROGNOSE: -210,6 Mrd USD

4. Quartal: -190,7 Mrd USD

16:00 Neubauverkäufe Mai

PROGNOSE: +1,6% gg Vm

zuvor: -6,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 25.077,00 -0,1

E-Mini-Future S&P-500 7.455,00 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.843,00 +0,6

Topix (Tokio) 3.969,80 -0,5

Hang-Seng (Hongk.) 23.330,32 -0,0

Shanghai-Comp. 4.115,47 +0,2

Dienstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 24.893,58 -1,0

DAX-Future 25.074,00 -1,0

XDAX 24.901,84 +0,0

MDAX 32.129,10 -1,4

TecDAX 3.903,86 -1,7

SDAX 18.157,00 -1,3

Euro-Stoxx-50 6.230,55 -1,3

Stoxx-50 5.324,23 -0,5

Dow-Jones 51.666,84 -0,1

S&P-500 7.365,46 -1,4

Nasdaq Composite 25.587,04 -2,2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nachdem die europäischen Aktienmärkte am Vortag unter dem globalen Abverkauf vor allem hoch bewerteter Technologiewerte litten, deutet sich für Mittwoch eine knapp behauptete Eröffnung an. Im Fokus steht am Vormittag der Ifo-Index aus Deutschland. Der Ifo-Geschäftsklimaindex gilt als der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft. Erwartet wird ein Anstieg von 84,9 auf 85,6 Punkte. Maximilian Wienke, Marktanalyst bei eToro, weist aber darauf hin, dass die jüngste Entwicklung, der US-iranische Deal, noch nicht voll in den Ifo eingegangen sein dürfte.

Rückblick: Schwach - Der Handel endete deutlich von den Tagestiefs erholt. Das fielen die Juni-Einkaufsmanagerindizes eher enttäuschend aus, was den Anleihekursen etwas Auftrieb verlieh. Unter Druck standen vor allem Technologieaktien und hier besonders solche mit KI-Fantasie, allen voran Halbleitertitel. Wieder einmal sorgten Zweifel, ob die enormen Ausgaben für KI-Infrastruktur in dem rasanten Tempo weitergehen können, für Verkaufslaune und Gewinnmitnahmen. Der entsprechende Stoxx-Subindex reduzierte sich um 3,8 Prozent. Infineon reduzierten sich um 6,3 Prozent, Suss Microtec um 11,1, Aixtron um 8,3, ASML um 5,7 und STMicro um 8,5. Für die als defensiv geltenden Pharmaaktien ging es dagegen um 1,0 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Brenntag verloren 0,5 Prozent. Der Chemikalienhändler hatte nach einem starken zweiten Quartal zwar die Jahresprognose angehoben, Analysten bemerkten aber, die erhöhte Prognose für den operativen Gewinn in der Mitte der neuen Spanne lediglich im Bereich des Konsens liegt. Verhalten positiv wurde von Analysten die Neupositionierung von RWE gesehen, nachdem das Unternehmen seine Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion zu einem Gesamtpreis von rund 3,6 Milliarden Euro erhöht hatte, finanziert mit einer beschleunigten Kapitalerhöhung um knapp 4 Milliarden Euro. Die Aktie ging fast unverändert aus dem Tag,. Vonovia reduzierten sich 2,9 Prozent, belastet von einer Wandelanleihe über 850 Millionen Euro, die gewinnverwässernd wirkt.

XETRA-NACHBÖRSE

Init Inovation wurden mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung im Schnellverfahren knapp 4 Prozent schwächer gesehen. Springer Nature bewegten sich auf die Mitteilung vom Abend (s. unten) nicht.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Bedenken über die Nachhaltigkeit der KI-getriebenen Aktienrally sorgten für starke Kursverluste, insbesondere bei Technologieaktien. Hinzu kamen Sorgen, dass die US-Zinsen länger als erwartet auf einem erhöhten Niveau bleiben könnten. Der knapp behauptete Dow wurde von IBM gestützt, die nach einer Kaufempfehlung von JP Morgan um 5 Prozent zulegten. Mit sehr schwachen Vorgaben aus Asien standen vor allem Chipwerte unter Druck. Unter anderem büßten Nvidia 4,2 Prozent ein. Intel und Micron Technologies, zwei der größten Gewinner des KI-Booms, fielen um 6,2 bzw 13,2 Prozent. Neben IBM waren auch andere Aktien aus dem Segment Quantencomputer gesucht. Sie profitieren von zwei Präsidialverordnungen zur Förderung der Technologie. Unter anderem stiegen Infleqtion um 12,2 und D-Wave Quantum um 2,2 Prozent. Oracle verloren 5,7 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, im vergangenen Jahr 21.000 Arbeitsplätze abgebaut und gleichzeitig stark in Rechenzentren und KI investiert zu haben. Die Aktie der Kreuzfahrtreederei Carnival sackte um 4,9 Prozent ab, nachdem der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen verfehlt hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,20 -0,03 4,23 4,18

5 Jahre 4,27 -0,02 4,28 4,24

10 Jahre 4,50 -0,01 4,51 4,47

Die Renditen der US-Anleihen kamen nach ihrem kräftigeren Anstieg vom Vortag leicht zurück. Angesichts der deutlichen Verluste an den Aktienmärkten dürften sich Anleger wieder dem "sicheren Hafen" Anleihemarkt zugewandt haben, vermuteten Marktbeobachter.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:02

EUR/USD 1,1366 -0,1 -0,0015 1,1381 1,1382

EUR/JPY 183,67 -0,1 -0,1800 183,8500 183,8600

EUR/CHF 0,9212 -0,0 -0,0003 0,9215 0,9213

EUR/GBP 0,8613 -0,1 -0,0006 0,8619 0,8622

USD/JPY 161,58 +0,0 0,0100 161,5700 161,5500

GBP/USD 1,3193 -0,1 -0,0010 1,3203 1,3198

USD/CNY 6,802 +0,2 0,0120 6,7900 6,7894

USD/CNH 6,8055 +0,2 0,0109 6,7946 6,7938

AUS/USD 0,6913 -0,0 -0,0001 0,6914 0,6931

Bitcoin/USD 62.802,28 +0,7 413,23 62.389,05 62.410,49

Der Dollar profitierte erneut von der Erwartung steigender Zinsen. Für den Dollarindex ging es um 0,4 Prozent nach oben.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.076,44 -0,8 -31,91 4.108,35

Silber 61,53 -0,8 -0,50 62,03

Platin 1.638,80 -0,8 -13,00 1.651,80

Zinserhöhungserwartungen und der festere Dollar drückten den Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 1,7 Prozent auf 4.120 Dollar.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 72,67 -0,7 -0,54 73,21

Brent/ICE 76,46 -0,8 -0,62 77,08

Auf den Ölpreisen lastete erneut die Entscheidung der US-Regierung, die Sanktionen gegen den Iran für die Dauer von zwei Monaten zu lockern. Diese Lockerung umfasst auch die Erlaubnis, Öl gegen Dollar zu verkaufen. Der Preis für ein Barrel Brentöl sank um 1 Prozent auf 77,10 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

AIRBUS

Die Flugsicherheitsbehörde der Europäischen Union (EASA) hat dringende Inspektionen von 16 Flugzeugen des Typs Airbus A380 angeordnet. An einigen Maschinen waren Risse in einem Tragflächenbauteil gefunden worden.

TAG IMMOBILIEN

hat den Platzierungspreis für den Börsengang der polnischen Tochtergesellschaft Robyg auf 34 Zloty festgelegt. Durch den Verkauf von 25 Millionen bestehenden Aktien erzielt TAG damit einen Bruttomittelzufluss von umgerechnet an die 200 Millionen Euro. Gleichzeitig fließen dem polnischen Wohnungsimmobilienentwickler aus einer Barkapitalerhöhung und einer Management-Beteiligung umgerechnet ca. 95 Millionen Euro zu. Mit dem frischen Kapital soll der Verschuldungsgrad des Konzerns gesenkt werden. Die Erstnotierung der Robyg-Aktie an der Warschauer Börse ist für den 2. Juli 2026 geplant.

INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS

hat eine beschleunigte Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen. Das Grundkapital soll durch die Ausgabe von bis zu einer Millionen neuer Aktien um bis zu rund 10 Prozent auf bis zu 11,04 Millionen Stückaktien erhöht werden.

SPRINGER NATURE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 01:33 ET (05:33 GMT)