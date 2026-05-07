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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Errichtung der Sonderverwaltungszone" geschlossen.

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die EZB operiert nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde nach Jahren voller "unkonventioneller Maßnahmen" nun wieder in einem Umfeld, in dem sie ihr klassisches Leitzinsinstrument den Umständen entsprechend einsetzen kann. In ihrer Rede zur Eröffnung des geldpolitischen Symposiums in Sintra äußerte sich Lagarde zuversichtlich, dass die EZB die richtigen Antworten auf die aktuell externen Schocks finden werde. "Wir müssen nicht mehr mit der gleichen Vehemenz eingreifen. Wir können maßvolle Anpassungen der Leitzinsen vornehmen, die auf die jeweiligen Schocks abgestimmt sind. Zudem benötigen wir keine komplexen Formen der Forward Guidance mehr. Unsere Entscheidungen sind datenabhängig und werden von Sitzung zu Sitzung getroffen", sagte sie. Anfang des Monats hatte der EZB-Rat seinen Leitzins erstmals seit 2023 um 25 Basispunkte angehoben und könnte in diesem Jahr einen weiteren Zinsschritt folgen lassen. Möglich wurde diese Rückkehr zu den Grundlagen der Geldpolitik Lagarde zufolge, weil sich der Leitzins wieder von seiner Untergrenze entfernt hat, beeinflusst von strukturellen Veränderungen, zu denen auch die Notwendigkeit höherer Rüstungsausgaben gehöre. Auch negative Angebotsschocks wirkten in diese Richtung. Nicht zuletzt aber sei Europa auch weniger anfällig gegen Schocks als früher, woran die Instrumente der EZB Anteil hätten.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 AT/Kontron AG, HV

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

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Nagarro: 1,00 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz Mai

saisonbereinigt real

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Import-/Exportpreise Mai

Importpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,2% gg Vm/+5,3% gg Vj

09:55 Arbeitsmarktdaten Juni

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

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PROGNOSE: +5.000 gg Vm

zuvor: -12.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

- FR

08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

PROGNOSE: +2,0% gg Vj

zuvor: +2,4% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +2,3% gg Vj

zuvor: +2,8% gg Vj

- GB

08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj

vorl: +0,6% gg Vq/+1,1% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj

Leistungsbilanz

PROGNOSE: -21,3 Mrd GBP

zuvor: -18,4 Mrd GBP

- IT

11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

PROGNOSE: +3,2% gg Vj

zuvor: +3,2% gg Vj

- US

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni

PROGNOSE: 55,0

zuvor: 62,7

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni

PROGNOSE: 94,6

zuvor: 93,1

16:00 Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Mai

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 24.933,00 +0,6

E-Mini-Future S&P-500 7.506,25 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.137,75 +0,3

Topix (Tokio) 4.008,97 +0,7

Hang-Seng (Hongk.) 22.753,36 -1,2

Shanghai-Comp. 4.082,13 +0,2

Montag:

zuletzt +/- %

DAX 24.626,89 -0,2

DAX-Future 24.878,00 +0,2

XDAX 24.717,94 +0,4

MDAX 31.483,64 -0,3

TecDAX 3.848,92 -0,3

SDAX 17.927,03 +0,9

Euro-Stoxx-50 6.231,63 +0,2

Stoxx-50 5.360,10 +0,3

Dow-Jones 52.182,74 +0,6

S&P-500 7.440,43 +1,2

Nasdaq Composite 25.820,14 +2,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit Aufschlägen in den Handel starten. Das Umfeld bleibt übergeordnet positiv. Der Ölpreis gibt am Morgen leicht nach und bewegt sich wieder auf Niveaus wie zum Zeitpunkt des Iran-Kriegsausbruchs. Auch schweigen derzeit die Waffen zwischen den USA und dem Iran, und es könnte schon bald wieder zu Gesprächen zwischen den beiden Ländern über eine langfristige Lösung des Konflikts kommen. Akzente könnte die Bekanntgabe der Verbraucherpreise für Juni aus Frankreich und Deutschland setzen, bevor dann am Mittwoch die gesamteuropäischen Daten veröffentlicht werden. Mit Blick auf die deutschen Daten wird erwartet, dass sich die Preise im Vergleich zum Vormonat dank der deutlich gefallenen Energiepreise unverändert zeigen.

Rückblick: Gut behauptet - Das Umfeld wurde insgesamt als konstruktiv beschrieben, nachdem sich die USA und der Iran darauf geeinigt hatten, die jüngst tagelangen gegenseitigen Angriffe um die Straße von Hormus zu beenden und die Friedensgespräche wieder aufzunehmen. Der Ölpreis zog zwar etwas an, bewegte sich aber weiter auf Niveaus wie zum Zeitpunkt des Beginns des Iran-Kriegs. Der Technologieinvestor Prosus plant im kommenden Jahr Aktienrückkäufe im Volumen von 5 Milliarden Dollar und sucht weiterhin nach Übernahmemöglichkeiten. Der Kurs stieg um knapp 3 Prozent. Unter Druck standen Bauwerte im Sog eines 9,4-prozentigen Kurseinbruchs von Heidelberg Materials. Mehrere Analysten hatten ihre Umsatzprognosen für das zweite Quartal gesenkt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Belastet wurde der DAX vom 5,5-prozentigen Minus des Schwergewichts Deutsche Telekom. Im Handel wurde auf die geplante Aufspaltung von Comcast verwiesen. Das Mediengeschäft soll abgestoßen werden, übrig bliebe ein reiner Telekom- und Breitbandanbieter und damit ein neuer Konkurrent für die etablierten Platzhirsche in den USA. Die Deutsche Telekom ist dort mit T-Mobile US stark präsent. Nagarro haussierten um 87,7 Prozent auf 75,90 Euro nach einem Übernahmeangebot von 81 Euro pro Aktie durch die indische Persistent Systems. Vorstand und Aufsichtsrat von Nagarro empfahlen die Annahme. Aufwärts ging es mit den Rüstungsaktien: Rheinmetall, Renk, Hensoldt und TKMS gewannen zwischen 1,3 und 4,1 Prozent. Nachdem Gerresheimer einen testierten Jahresabschluss 2025 mit "uneingeschränktem Bestätigungsvermerk" erhalten hatte, ging es für die Aktie um 5,9 Prozent nach oben, obwohl das Unternehmen zugleich den Ausblick gesenkt hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

RWE zeigten sich unbeeindruckt von der Nachricht, dass der Stromversorger eine weitere grüne Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro platziert hatte. Siemens wurden ein halbes Prozent höher gestellt. Marktbeobachtern zufolge erhöhte JP Morgan das Kursziel auf 345 von 335 Euro.

USA - AKTIEN

Fest - Stützend wirkte die Deeskalation im Nahen Osten. Die USA und der Iran hatten eine Einstellung wieder aufgeflammter Gefechte um die Straße von Hormus vereinbart. Die Stimmung im Technologiebereich wurde aufgehellt durch die beiden südkoreanischen Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix, die umfangreiche neue Investitionen in den Bau von Chip-Produktionsanlagen angekündigt hatten. Applied Materials und Lam Research legten um 10,8 bzw. um 8,4 Prozent zu. Der Kurs des Börsenneulings SpaceX stieg um über 7 Prozent. Die Aktie wird auf Basis eines neu eingeführten Schnellverfahrens nun auch in den Nasdaq-100 aufgenommen. Die am Berichtstag erstmals als Mitglied im Dow-Jones-Index gehandelte Alphabet-Aktie machte einen Satz um 4,8 Prozent nach oben. Den Platz räumen mussten dafür Verizon, für die es um 5,2 Prozent abwärts ging. Dafür dürfte aber mit verantwortlich gewesen sein, dass die britische BT ein Gemeinschaftsunternehmen mit Verizon gründet und Verizon daraus im zweiten Quartal einen Verlust von bis zu 800 Millionen Dollar erwartet. Comcast legten um 4,4 Prozent zu. Der Kabelkonzern plant, seine Sparten NBCUniversal und Sky abzuspalten, um sich auf Telekommunikation zu konzentrieren. Dies führte zur Spekulation, dass Comcast Charter Communications übernehmen könnte. Während Charter um 9,4 Prozent zulegten, gaben Telekomaktien wie AT&T oder T-Mobile US um je gut 4 Prozent nach.

US-ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,10 +0,01 4,12 4,09

5 Jahre 4,14 +0,01 4,16 4,13

10 Jahre 4,37 +0,00 4,39 4,36

Die Renditen der US-Staatsanleihen zeigten sich wenig verändert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15

EUR/USD 1,1397 -0,2 -0,0023 1,1420 1,1419

EUR/JPY 184,84 -0,1 -0,1300 184,9700 184,9100

EUR/CHF 0,9223 -0,0 -0,0002 0,9225 0,9233

EUR/GBP 0,8611 +0,0 0,0001 0,8610 0,8622

USD/JPY 162,14 +0,1 0,2000 161,9400 161,9100

GBP/USD 1,3232 -0,2 -0,0024 1,3256 1,3242

USD/CNY 6,7914 -0,0 -0,0022 6,7936 6,7936

USD/CNH 6,796 -0,1 -0,0044 6,8004 6,8014

AUS/USD 0,6869 -0,3 -0,0017 0,6886 0,6880

Bitcoin/USD 59.408,15 -1,4 -814,97 60.223,12 59.098,14

Der US-Dollar gab leicht nach, der Euro kostete zuletzt 1,1425 Dollar.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)