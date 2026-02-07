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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Errichtung der Sonderverwaltungszone" geschlossen.

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DONNERSTAG: Am US-Anleihemarkt findet lediglich ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: In den USA bleiben die Finanzmärkte wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Baywa hat sich mit ihren wichtigsten Finanzierungspartnern und Großaktionären grundsätzlich auf eine Anpassung der laufenden Sanierung verständigt. Die Einigung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung aller Beteiligten und soll bis Herbst 2026 in eine verbindliche Sanierungsvereinbarung überführt werden. Kernpunkte sind demnach eine Verlängerung des Sanierungszeitraums bis Ende 2030, eine entsprechende Verlängerung der Finanzverbindlichkeiten sowie eine Zinsentlastung. Zudem sollen Finanzverbindlichkeiten von bis zu 700 Millionen Euro in ein nachrangiges Finanzierungsinstrument umgewandelt werden, um das wirtschaftliche Eigenkapital zu stärken. Zur Absicherung der Finanzierungspartner sollen die beiden Großaktionäre ihre zusammen rund 67,1 Prozent der Baywa-Aktien zunächst auf einen Treuhänder übertragen. Sollten sie im Rahmen einer für 2029 geplanten Kapitalerhöhung mindestens 220 Millionen Euro bereitstellen, erhielten sie die Aktien zurück. Andernfalls könne der Treuhänder die Anteile verkaufen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q

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10:00 DE/Norma Group SE, HV

14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 1H

17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Allgeier 1,00 EUR

Mueller - Lila Logistik 0,15 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

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- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni

PROGNOSE: 52,4

zuvor: 52,9

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 50,7

zuvor: 49,7

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 50,0

zuvor: 50,1

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,3

zuvor: 51,6

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,1

zuvor: 53,9

- EU

11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juni

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +110.000 Stellen

zuvor: +122.000 Stellen

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 55,7

1. Veröff.: 55,7

zuvor: 55,1

16:00 Bauausgaben Mai

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni

PROGNOSE: 53,9 Punkte

zuvor: 54,0 Punkte

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.124,00 -0,1

E-Mini-Future S&P-500 7.528,25 -0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.432,75 -0,3

Topix (Tokio) 4.018,01 +0,6

Hang-Seng (Hongk.) 22.881,02 -0,6

Shanghai-Comp. 4.135,28 +1,0

Dienstag:

zuletzt +/- %

DAX 24.995,81 +1,5

DAX-Future 25.163,00 +1,5

XDAX 25.042,66 +0,2

MDAX 31.809,10 +1,0

TecDAX 3.853,08 +0,1

SDAX 18.045,58 +0,7

Euro-Stoxx-50 6.328,09 +1,6

Stoxx-50 5.415,93 +1,0

DJIA 52.317,81 +0,3

S&P-500 7.499,01 +0,8

NASDAQ Comp 26.213,72 +1,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften nach den kräftigen Aufschlägen vom Vortag wenig verändert in den Handel starten. Am Makroumfeld hat sich nichts geändert. Im Fokus steht die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise für Juni am Vormittag. Erwartet wird ein Preisanstieg von 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw. 0,4 Prozent in der Kernlesung. Angesichts der zuletzt stark gefallenen Energiepreise hat die Lesung allerdings an Brisanz für die Börsen verloren. Aus den USA folgt am Nachmittag dann die Bekanntgabe der ADP-Arbeitsmarktdaten für Juni. Derweil wirft die Berichtssaison zunehmend ihre Schatten voraus. Rational veranstaltet einen Pre-Close-Call genauso wie Continental, letztere allerdings erst nach Börsenschluss. Wie die Erfahrung der vergangenen Tage erneut gezeigt hat, können Pre-Close-Calls, in den Unternehmen vorab über das aktuelle Quartal berichten, stärkere Bewegungen der betroffenen Aktien auslösen.

Eückblick: Sehr fest - Für Kauflaune sorgten laut Händlern starke US-Vorgaben und das weiter günstige Umfeld mit stark gesunkenen Energiepreisen, niedrigeren Renditen an den Anleihemärkten sowie Hoffnungen auf einen Frieden im Nahost-Konflikt. Dazu kamen neue günstig ausgefallen Preisdaten, die tendenziell gegen weiter steigende Zinsen in der Eurozone sprechen. Der unerwartet starke Rückgang der Inflation in Deutschland stützt nach Aussage von Alexander Krüger, Chefvolkswirt ABN Amro Deutschland, die Aussicht, dass die Inflationsrate ihr Hoch hinter sich gelassen hat. Klarer Favoriten waren im Sog einer entsprechenden US-Vorgabe Technologiewerte. Ihr Stoxx-Branchenindex schloss 3,4 Prozent fester und war klarer Tagesieger. Abivax haussierten um 38,7 Prozent nach einer positiven Medikamentenstudie. Gesucht waren Rüstungsaktien, besonders britische wie BAE Systems, Qinetiq, Chemring und Cohort. Sie wurden beflügelt von um 15 Milliarden Pfund erhöhten Ausgaben für britische Verteidigungsprojekte. Schneider Electric, ABB und Siemens profitierten von einem positiven Analystenkommentar der Bank of America.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Nach einem Pre-Close-Call gewannen Siemens Energy 5,6 Prozent. Bei den Aufträgen impliziere der positive Ton Aufwärtspotenzial für Gas Services, so die Citigroup. Kurstreibend wirkten auch zwei Kurszielerhöhungen durch JP Morgan und die Bank of America. Auch für Siemens hoben die beiden Analysehäuser die Daumen, auch Siemens hatte einen Pre-Close-Call abgehaqlten. Siemens stiegen um 4,4 Prozent. Deutsche Telekom gaben nach dem starken Rücksetzer am Vortag um weitere 3,9 Prozent nach, erneut belastet von Sorgen über eine verstärkte Konkurrenz auf dem US-Markt, wo offenbar auch SpaceX in das Mobilfungkgeschäft einsteigen will. SMA Solar schossen um gut 11 Prozent nach oben. Die Analysten von Jefferies verwiesen auf einen Reuters-Bericht, demzufolge die Trump-Administration Beschränkungen für in China hergestellte Wechselrichter vorsieht - die auch SMA Solar produziert.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Baywa-Aktie legte in Reaktion auf eine Grundsatzverständigung zur Anpassung der Sanierungsvereinbarung (siehe Tagesthema) um rund 7 Prozent zu.

USA - AKTIEN

Freundlich - Dow & Co bauten am letzten Handelstag des ersten Halbjahres ihre Gewinne vom Vortag aus. Erneut wurden Technologieaktien favorisiert. Dass nach der jüngsten beiderseitigen Gewalteskalation um die Straße von Hormus erhoffte direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran doch nicht zustande kamen, wurde eher achselzuckend zur Kenntnis genommen. Stattdessen standen Treffen der US-Seite mit Vermittlern auf der Agenda. Rückenwind kam von Konjunkturseite. Zwar sank der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago wie erwartet gegenüber dem Vormonat deutlich, er fiel aber dennoch besser als geschätzt aus. Außerdem stieg die Zahl der offenen Stellen ("Jolts") im Mai leicht. Stark gesucht waren Aktien mit KI-Fantasie. Im Halbleitersegment verteuerten sich AMD um 7,7 und Arm um 3,2 Prozent. Broadcom gewannen 1,4, Intel 6,0 oder Nvidia 2,6 Prozent. Micron legten um 0,8 Prozent zu, Marvell um 7,3 Prozent. GE Vernova, das Unternehmen gilt als Profiteur der Nachfrage nach Rechenzentren, kletterten um 6,6 Prozent nach oben. Aerovironment schossen um über 18 Prozent nach oben, nachdem der Anbieter von Drohnen und Verteidigungstechnologie unerwartet gute Quartalsergebnisse gemeldet hatte. Ford verloren vor dem Hintergrund einer Rückrufaktion 0,8 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,16 +0,05 4,16 4,10

5 Jahre 4,21 +0,07 4,21 4,13

10 Jahre 4,45 +0,07 4,45 4,36

Die Renditen zogen mit den robusten Konjunkturdaten, die tendenziell für eine straffere Zinspolitik sprechen, deutlich an.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 01:42 ET (05:42 GMT)