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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: Am US-Anleihemarkt findet ein verkürzter Handel statt.

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FREITAG: In den USA bleiben die Finanzmärkte wegen des Unabhängigkeitstags am 4. Juli geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bayer bündelt sein US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Einheit. Die Ruveon LLC soll als Teil des Bayer-Konzerns ihren Sitz in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri haben und von Preisgestaltung und Markteinführungsstrategien bis hin zu Produktion und Logistik für alle Aspekte des US-Glyphosatgeschäfts zuständig sein, wie der Leverkusener DAX-Konzern mitteilte. Als eigenständige Einheit könne Ruveon agiler handeln und damit den spezifischen Wettbewerbsdynamiken in dem durch Generika geprägten Markt besser begegnen. Laut Bayer ist dieser Schritt Teil des im vergangenen Jahr vorgestellten Fünfjahresprogramms für die Sparte Crop Science.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

11:00 DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 2Q

Im Tagesverlauf:

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- FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Pre-Close-Call

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Mainova 10,84 EUR

Maschinenfabrik Berthold Hermle 9,55 EUR

Norma Group 0,14 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Arbeitsmarktdaten Mai

Eurozone Arbeitslosenquote

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PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Juni

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +115.000

zuvor: +172.000

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 4,3%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj

Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 226.000

16:00 Auftragseingang Industrie Mai

PROGNOSE: -1,3% gg Vm

zuvor: +4,8% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.265,00 +0,2

E-Mini-Future S&P-500 7.552,75 +0,1

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.148,75 +0,2

Topix (Tokio) 4.041,22 +0,7

Hang-Seng (Hongk.) 23.154,41 +1,2

Shanghai-Comp. 4.075,31 -0,9

Mittwoch:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 25.040,28 +0,2

DAX-Future 25.225,00 +0,4

MDAX 32.056,64 +0,8

TecDAX 3.889,17 +0,9

SDAX 18.195,59 +0,8

Euro-Stoxx-50 6.282,50 -0,7

Stoxx-50 5.374,81 -0,8

XDAX 25.006,74 -0,1

Dow-Jones 52.305,24 -0,0

S&P-500 7.483,23 -0,2

Nasdaq Composite 26.040,03 -0,7

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Am Umfeld hat sich wenig getan. Dem DAX fällt es weiter schwer, die Marke von 25.000 Punkten zu halten. "Immer wenn Anleger darauf hoffen, dass der Weg jetzt frei sein und der deutsche Leitindex nachhaltig über die runde Marke springen könnte, ziehen aus einer Richtung dunkle Wolken auf", heißt es bei CMC. Höhepunkt des Tages ist die Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten für Juni. Die am Vortag veröffentlichten ADP-Daten waren etwas schwächer als erwartet ausgefallen.

Rückblick: Etwas leichter - Tagesverlierer waren Energiewerte angesichts weiter gefallenen Ölpreise. Der Stoxx-Subindex Öl- und Gas verlor 1,8 Prozent, der Subindex Energie ebenso. Dass die Inflationsrate im Euroraum im Juni dank niedrigerer Energiepreise zurückging, sorgte für keinen Impuls mehr, nachdem vortags bereits günstige Länderdaten gestützt hatten. Erneut gesucht waren Rüstungswerte. Rheinmetall waren mit 6,1 Prozent DAX-Tagesgewinner, Renk gewannen 5,4 und Hensoldt 4,6 Prozent. Leonardo stiegen um 3,9 und Thales um 2,1 Prozent. Die FT hatte berichtet, dass der Panzerhersteller KNDS Schwierigkeiten habe, Investoren davon zu überzeugen, seinen geplanten Börsengang mit einer Bewertung von mehr als 12 Milliarden Euro zu unterstützen. Das dürfte wieder Gelder freigesetzt haben, die für eine eventuelle Zeichnung von KNDS zurückgehalten worden seien, hieß es. Schneider Electric verloren 3,1 Prozent mit der von Analysten als teuer eingestuften Übernahme des Anbieters von KI-gestützter Industriesoftware Cognite für 3,1 Milliarden Dollar. Gesucht waren zum Start des zweiten Halbjahres Verlierer des ersten Halbjahres, wozu insbesondere Softwareaktien gehören. SAP gewannen 5,1, Scout 24 3,4, Atoss Software fast 10 Prozent, Capgemini und Dassault Systemes je gut 3 und Temenos über 4 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Der DAX schaffte es wieder über die Marke von 25.000 Punkten. Airbus stiegen um 1,9 Prozent. Laut den Analysten von MWB dürften rekordhohe Juni-Auslieferungszahlen die Debatte über eine mögliche Senkung des Ausblicks beenden. Infineon verloren zum Start ins zweite Halbjahr 4,6 Prozent nach einer Kursverdopplung im ersten Halbjahr. Deutsche Telekom erholten sich von den schweren Verlusten der Vortage um 1,8 Prozent. BMW gewannen 1,6 Prozent, Beide Unternehmen starteten am Berichtstag neue Tranchen ihrer Aktienrückkaufprogramme.

XETRA-NACHBÖRSE

Fresenius zeigten keine Reaktion auf die Mitteilung, Anleihen im Volumen von 1 Milliarde Euro platziert zu haben. Continental wurden auf Tradegate 0,6 Prozent höher gestellt. Der Autozulieferer hatte nach dem Xetra-Handelsende einen sogenannten Pre-Close-Call abgehalten.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Im späten Geschäft ging es mit den Kursen etwas nach unten, der Dow gab seine Aufschläge ab - der breite drehte knapp ins Minus. Für die technologielastigen Nasdaq-Indizes ging es nach den kräftigen Gewinnen der Vortage deutlicher gen Süden. Dass der Nasdaq-Composite deutlich schlechter abschnitt als der Nasdaq-100 ist dem kräftigen Minus von 7,8 Prozent beim Börsenneuling SpaceX geschuldet. Die Aktie ist im Composite enthalten, aber noch nicht im Nasdaq-100. Für Zurückhaltung dürfte derweil gesorgt haben, dass am Donnerstag der US-Arbeitsmarktbericht für Juni auf der Agenda steht, der mutmaßlich kurzfristig die Richtung vorgeben könnte. Der ADP-Arbeitsmarktbericht für Juni zeigte unterdessen einen Stellenaufbau unter der Prognose. Der ISM-Index für die Industrie im Juni fiel zugleich etwas stärker als erwartet aus, signalisierte aber weiter Expansion. Das gleiche galt für den von S&P Global ermittelten Einkaufsmanagerindex. Meta Platforms gewannen 8,8 Prozent. Laut Bloomberg will das Unternehmen Geschäftskunden Zugang zu seiner riesigen und wachsenden KI-Rechenzentrumsinfrastruktur gewähren, mithin überschüssige Kapazitäten verkaufen. Darunter leiden die Kurse kleinerer Cloud-Anbieter wie Nebius (-17%) oder Coreweave (-13,9%). Alcoa büßten 8,9 Prozent ein. Der Aluminiumhersteller übernimmt Bereiche des australischen Bergbauunternehmens South32 im Wert von bis zu 5,6 Milliarden Dollar. Nike stiegen nach verhaltenem Start 4,9 Prozent. Der Konzern hat im vierten Geschäftsquartal einen neuerlichen Umsatzrückgang verzeichnet. Die Ergebnisse im Quartal seien aber besser als befürchtet ausgefallen, betonte Jefferies. Im Technologiesegment verloren nach der jüngsten Rally Micron Technology 10,6 und Marvell 8,7 Prozent. Marktteilnehmer vermuten dahinter auch Gewinnmitnahmen.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,18 +0,01 4,18 4,17

5 Jahre 4,24 +0,01 4,24 4,23

10 Jahre 4,48 +0,01 4,49 4,48

Trotz der allenfalls durchwachsenen Konjunkturdaten steigen die Renditen weiter - allerdings nur sehr moderat - im späten Geschäft kamen sie von den Tageshochs zurück. Marktteilnehmer verwiesen dazu auch auf Positionsanpassungen zu Beginn des neuen Quartals. Im Blick hatten Akteure auch den ersten Auftritt des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh auf dem geldpolitischen Symposium in Sintra. Warsh vermied dort Aussagen zum künftigen geldpolitischen Kurs. Die Märkte preisten eine Wahrscheinlichkeit von weniger als 30 Prozent für eine Zinserhöhung in diesem Monat ein.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:30

EUR/USD 1,1386 +0,1 0,0010 1,1376 1,1393

EUR/JPY 184,92 -0,0 -0,0300 184,9500 185,0200

EUR/CHF 0,9206 -0,0 -0,0004 0,9210 0,9207

EUR/GBP 0,8567 -0,0 -0,0002 0,8569 0,8576

USD/JPY 162,38 -0,1 -0,1800 162,5600 162,3800

GBP/USD 1,3288 +0,1 0,0017 1,3271 1,3280

USD/CNY 6,7845 -0,1 -0,0097 6,7942 6,7942

USD/CNH 6,7874 -0,1 -0,0072 6,7946 6,7937

AUS/USD 0,6894 +0,0 0,0003 0,6891 0,6903

Bitcoin/USD 60.642,17 +0,9 564,30 60.077,87 60.248,76

Der Dollar-Index legte mit den gestiegenen Renditen um 0,2 Prozent zu.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 01:42 ET (05:42 GMT)