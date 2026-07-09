07:39

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank waren sich die Geldpolitiker weitgehend einig: Die Zinssätze müssten angehoben werden, wenn die Inflation in diesem Jahr erhöht bleibt. Gründe dafür könnten der Krieg im Nahen Osten, Zölle oder eine starke Nachfrage durch den KI-getriebenen Investitionsboom sein. Gleichzeitig waren die meisten Notenbanker der Ansicht, dass die Fed die Zinsen auf dem aktuellen Niveau belassen oder letztendlich senken könnte, falls der Inflationsdruck relativ bald nachlässt, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Das mit einer Verzögerung von drei Wochen veröffentlichte Protokoll zeigte eine wachsende Sorge über die Inflationsaussichten. Mehr Notenbanker wiesen auf starke Unternehmensinvestitionen durch den KI-Ausbau als eine neue Kraft hin, die den Preisdruck aufrechterhalten könnte. Zugleich machte das Gremium deutlich, dass es nicht mehr mit einer Lockerung der Geldpolitik rechne. Der neue Fed-Chairman Kevin Warsh betonte den Willen des FOMC, die seit einigen Jahren erhöhte Inflation auf den Fed-Zielwert von 2 Prozent zurückzuführen.

Werbung

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die Optikerkette Fielmann sieht nun im Gesamtjahr sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn am unteren Ende der Zielspanne. Deutschlands größte Optikerkette konnte im ersten Halbjahr nach vorläufigen Eckzahlen Umsatz und operativen Gewinn marginal steigern und die Marge leicht verbessern. Die Verbraucherstimmung besonders in Deutschland sei durch anhaltende geopolitische und makroökonomische Auswirkungen belastet. Im zweiten Halbjahr soll sich dennoch das Wachstum beschleunigen, "dank eines erhöhten Expansionstempos, zusätzlicher personeller Kapazitäten sowie Produktivitätssteigerungen", teilte der Konzern mit. Das bereinigte EBITDA betrug im ersten Halbjahr 296 Millionen Euro verglichen mit 292 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die entsprechende Marge lag bei 24 Prozent nach 23,7 Prozent. Der Umsatz stieg auf 1,25 Milliarden Euro von 1,23 Milliarden in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Im Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem Umsatzplus am unteren Ende der Zielspanne von 2,55 bis 2,6 Milliarden Euro (bzw der Spanne +5 bis +7 Prozent zum Vorjahr). Das bereinigte EBITDA soll nun am unteren Ende der Spanne von 590 bis 610 Millionen Euro landen (2025: 581 Millionen). Unverändert sieht Fielmann die bereinigte EBITDA-Marge 2026 bei 23 (Vorjahr 23,8) Prozent. Die bereinigte EBT-Marge soll weiter auf dem Vorjahresniveau von 12 bis 13 Prozent liegen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q

07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q

10:00 DE/Baader Bank AG, HV

10:00 DE/Fielmann Group AG, HV

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

Werbung

Im Tagesverlauf:

- DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung,

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

M1 Kliniken: 1,20 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Handelsbilanz Mai

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +14,5 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: -0,6% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Werbung

Importe

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: +5,1% gg Vm

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 218.000

zuvor: 215.000

16:00 NAR, Verkauf bestehender Häuser Juni

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +3,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.187,00 +0,8

E-Mini-Future S&P-500 7.545,50 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.545,50 +0,3

Topix (Tokio) 4.018,64 +0,3

Hang-Seng (Hongk.) 24.011,03 -0,8

Shanghai-Comp. 3.952,49 -0,5

Mittwoch:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 24.897,45 -2,2

DAX-Future 25.135,00 -1,9

MDAX 31.516,35 -3,4

TecDAX 3.745,94 -2,3

SDAX 17.921,52 -1,3

Euro-Stoxx-50 6.204,91 -1,8

Stoxx-50 5.349,52 -1,3

XDAX 25.007,86 +0,4

Dow-Jones 52.348,39 -1,1

S&P-500 7.482,71 -0,3

Nasdaq Composite 25.870,65 +0,2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem positiven Start rechnen Händler am Morgen. Die DAX-Terminkontrakte legen knapp 200 Punkte zu. Die USA griffen in der Nacht zwar wieder Ziele im Iran an, US-Präsident Trump dämpfte aber seine Aussagen zum Ende eines Waffenstillstands und sprach davon, keine vollständige Wiederaufnahme des Krieges zu planen. Händler sprachen davon, dass die Märkte die fragile Lage im Nahen Osten davor viel zu selbstgefällig behandelt hätten. Neue Risiken gebe es nicht, mit dem Kursrutsch am Vortag seien nur die schon immer bestehenden Risiken wieder realistisch bewertet worden. Von der Societe Generale heißt es zum De-Protokoll, es deute auf eine restriktive Haltung der Notenbank hin. Dennoch sei eine unmittelbarere Zinserhöhung im Juli angesichts des schwächeren US-Arbeitsmarktberichts für Juni weniger wahrscheinlich. Positive Inflationssignale kommen derweil aus China: Dort stiegen die Produzentenpreise und deuten auf eine Belebung der chinesischen Wirtschaft mit künftig steigenden Industriegewinnen.

Rückblick: Sehr schwach - Das Ende der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hat die Aktienmärkte deutlich belastet. Für den Ibex-35 in Madrid ging es mit einem Minus von 2,7 Prozent besonders stark abwärts. "Wir wollen keine Handelsgeschäfte mehr mit Spanien machen", hatte US-Präsident Trump verkündet. Er bezeichnete Spanien als "schrecklichen Partner" in der Nato. Acerinox - die wichtige Aktivitäten in den USA unterhält - fielen um 5 Prozent. Im Gegenzug ging es mit dem Ölpreis steil nach oben. Dies schürte Inflationsängste und damit verbunden Spekulationen um Zinserhöhungen. Die Subindizes Auto (-3,7%), Banken (-3,5%) und Rohstoffe (-4,4%) waren Hauptverlierer. Dagegen hielten sich Versorgeraktien mit Abgaben von 0,6 Prozent besser. Tagessieger waren Energietitel dank gestiegener Ölpreise (+1,9%). BP stiegen um 3,5 Prozent, Repsol und Eni gewannen bis zu 5,1 Prozent. Dagegen verloren die Aktien von Fluggesellschaften: Air France-KLM fielen um 6,6 Prozent, die Papiere von Ryanair um 2,6 Prozent und IAG um 4,7 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr schwach - Der DAX fiel mit der Nahost-Eskalation wieder klar unter die Marke von 25.000 Punkten. Lufthansa verloren 6,5 Prozent. Hier belasteten neben den hohen Ölpreisen negative Analysten-Kommentare. Commerzbank fielen um 2,3 Prozent. Unicredit hat im Zuge des Übernahmeangebots ihre Beteiligung signifikant ausgebaut, die italienische Bank blieb allerdings unterhalb einer Mehrheitsbeteiligung. Unicredit büßten 2,9 Prozent ein. Verluste verzeichneten auch die Aktien von Mercedes-Benz (-4%), SAP (-4,1%), Heidelberg Materials (-4,8%) und der Deutschen Bank (-5%).

USA - AKTIEN

Leichter - Das von US-Präsident Donald Trump verkündete Ende des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran sorgte für fallende Kurse. Gleichwohl schloss die Wall Street deutlich über ihren Tagestiefs, weil die Ölpreise am Abend etwas zurückkamen. Aus dem Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung ging hervor, dass die Vertreter der Zentralbank sich weitgehend einig waren, dass sie die Zinssätze anheben müssten, falls die Inflation in diesem Jahr hoch bleibt. Allerdings ließen die Notenbank die Option von Zinssenkungen bei fallender Inflation auf dem Tisch. Trump warnte indes, die USA würden wahrscheinlich weitere Angriffe auf den Iran durchführen und erwögen eine erneute Seeblockade. Allerdings schien Trump die Tür für weitere Verhandlungen mit dem Iran offen zu lassen. Zuletzt stark gefallene Halbleiteraktien machten einige Verluste wieder wett und hievten die Nasdaq sogar ins Plus. Der Halbleiterindex "SOX" kletterte um 2,2 Prozent. Broadcom stiegen um 4,8 Prozent, nachdem Apple (+0,9%) eine Vereinbarung getroffen hatte, die Chip-Bestellungen bei seinem langjährigen Lieferanten zu erhöhen. Intel erholten sich im Verlauf deutlich und schlossen nur noch 0,1 Prozent im Minus. Das KI-Startup Perplexity wird künftig die Vera-CPU von Nvidia einsetzen. Nvidia stiegen um 3,7 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,21 +0,01 4,22 4,21

5 Jahre 4,32 +0,01 4,33 4,32

10 Jahre 4,58 +0,01 4,58 4,58

Der starke Ölpreisanstieg entfachte wieder Inflationsängste und damit Spekulationen auf Zinserhöhungen. In der Folge zogen die Renditen am Anleihemarkt an, allerdings kamen sie im späten Handel mit dem Fed-Protokoll und von den Tageshochs gefallenen Ölpreisen deutlich zurück.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:12

EUR/USD 1,1426 +0,1 0,0012 1,1414 1,1406

EUR/JPY 185,60 -0,0 -0,0100 185,6100 185,5000

EUR/CHF 0,9221 -0,1 -0,0008 0,9229 0,9228

EUR/GBP 0,8527 +0,0 0,0001 0,8526 0,8532

USD/JPY 162,4 -0,1 -0,1800 162,5800 162,6100

GBP/USD 1,3397 +0,1 0,0011 1,3386 1,3366

USD/CNY 6,7982 -0,1 -0,0043 6,8025 6,8025

USD/CNH 6,8014 -0,1 -0,0048 6,8062 6,8088

AUS/USD 0,6936 +0,1 0,0008 0,6928 0,6920

Bitcoin/USD 62.395,35 +0,5 321,62 62.073,73 61.626,47

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 01:39 ET (05:39 GMT)