15.07.26 07:30 Uhr

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Delivery Hero hat bestätigt, dass sich der Berliner Lieferkonzern in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Uber Technologies über ein mögliches Übernahmeangebot befindet. Das Unternehmen reagierte mit der Mitteilung auf "aktuelle Gerüchte". Spekulationen über einen Angebotspreis kommentiere Delivery Hero nicht, teilte der im MDAX notierte Konzern mit. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor berichtet, Uber führe fortgeschrittene Gespräche zur Übernahme von Delivery Hero. Der US-Konzern strebe noch diese Woche eine Einigung mit Delivery Hero an. Einigen Informanten zufolge würde eine Transaktion den Konzern wahrscheinlich deutlich über seinem jüngsten Aktienkurs von rund 36 Euro je Aktie bewerten, so Bloomberg. Die Delivery-Hero-Aktie zog nach dem Bericht kräftig an und schloss 5,8 Prozent im Plus bei 39,10 Euro.

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+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 2Q

07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q

12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

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- NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Mineralbrunnen Überking. 0,83 EUR (Vorzüge)

0,75 EUR (Stämme)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 Industrieproduktion Mai

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj

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- US

14:30 Empire State Manufacturing Index Juli

PROGNOSE: 8,4

zuvor: 5,7

14:30 Erzeugerpreise Juni

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

20:00 Fed, Beige Book

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.178,00 -0,3

E-Mini-Future S&P-500 7.605,50 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.002,00 +0,7

Topix (Tokio) 4.073,57 +0,9

Hang-Seng (Hongk.) 24.692,98 +1,5

Shanghai-Comp. 3.949,77 -0,4

Dienstag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 25.147,03 0,0

DAX-Future 25.204,00 -0,2

MDAX 32.100,91 0,0

TecDAX 3.847,39 0,0

SDAX 18.179,57 0,0

Euro-Stoxx-50 6.280,19 0,0

Stoxx-50 5.377,65 0,0

XDAX 25.062,51 -0,3

Dow-Jones 52.508,27 +0,0

S&P-500 7.543,59 +0,4

Nasdaq Composite 26.107,01 +0,9

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit leichten Abgaben in den Handel am Mittwoch starten. Die Lage im Nahen Osten bleibt weiter angespannt, US-Präsident Donald Trump hat erwartungsgemäß seine Pläne für die Erhebung von Transportgebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus fallen lassen. Ein Ende Iran-Konflikts zeichnet sich allerdings nicht ab, die Forderungen beider Länder liegen zu weit auseinander. Zugleich wächst der Druck auf Trump die Energiepreise niedrig zu halten angesichts der US-Zwischenwahlen im November. Nach den besser als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisen richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf die Erzeugerpreise. Im Tagesverlauf sprechen mehrere Fed-Gourverneure bevor dann am Abend das Beige Book veröffentlicht wird. Anleger erhoffen sich weitere Hinweise auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank. Derweil nimmt die Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks zunehmend an Fahrt auf. In den USA legen unter anderem Johnson & Johnson und Morgan Stanley ihre Zahlen vor.

Rückblick: Mit der neuerlichen Eskalation des Iran-Kriegs hielten sich Anleger zurück. Etwas Unterstützung kam von den überraschend günstig ausgefallenen US-Inflationsdaten. Beobachter wiesen jedoch darauf hin, dass das Nachlassen des Preisauftriebs vor allem dem Rückgang der Ölpreise im Juni zu verdanken sei. Aktien von Banken gewannen im Schnitt 0,7 Prozent, nachdem fünf große US-Banken überwiegend starke Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt hatten. Aktien des Ölsektors folgten den Ölpreisen nach oben. BP stiegen um 2,3 Prozent, wobei hier zusätzlich ein Zwischenbericht positiv aufgenommen wurde. BP will sich künftig noch stärker auf das Ölgeschäft konzentrieren und trieb den Schuldenabbau voran. Auch Shell, Totalenergies und Eni legten bis zu 1,2 Prozent zu. In Paris fielen die Aktien von Ubisoft um 7 Prozent. Der Computerspiele-Hersteller wies im Geschäftsbericht einen Verlust von 1,3 Milliarden Euro aus. Im Handel störten aber vor allem Details, wie Aussagen zu den Mikrotransaktionen. Dies wurde so interpretiert, dass auch von dieser Seite kein nennenswerter Gewinnanstieg zu erwarten sei. Die Aktien von Ericsson brachen rund 13 Prozent ein. "Die eigenen Zahlen wurden in Kombination mit den enttäuschenden Aussagen aus dem Infrastruktur-Bereich bei IBM gesehen", sagte ein Händler.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - SAP verloren 2,8 Prozent nach den schlechten Vorlagen der Software-Sparte von IBM. Autowerte standen weiter mit den diversen Pre-Close-Calls und auch eigenen Zahlen im Blick: So gab es im Call von VW (+0,6%) keine großen Überraschungen. Traton (+0,7%) legte vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vor, die besser als erwartet ausfielen. Daimler Truck gewannen 1,6 Prozent. Hapag-Lloyd stiegen um 6,1 Prozent. Der Reedereikonzern erhöhte die Gewinnprognose fürs laufende Jahr. Evotec brachen nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung um 24 Prozent ein. Vossloh fielen um 4,2 Prozent ein. Während die Halbjahreszahlen noch etwas besser ausgefallen waren, sprach die Deutsche Bank bei der Prognosesenkung für das Gesamtjahr von einer negativen Überraschung. Delivery Hero (+5,8%) profitierten von einem Medienbericht, laut dem sich Uber in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Essenslieferanten befindet. Nach Börsenschluss bestätigte Delivery Hero die Verhandlungen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von Delivery Hero zeigte sich im nachbörslichen Handel am Dienstag wenig verändert. Der Lieferkonzern hat bestätigt, dass er sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Uber Technologies über ein mögliches Übernahmeangebot befindet. Die Nagarro-Aktie gab um 0,6 Prozent nach. Das Unternehmen hat Widerspruch gegen den Bescheid der Bafin eingereicht.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Überraschend günstig ausgefallene Daten zu den Verbraucherpreisen linderten Inflations- und Zinsängste, was die Aktienkurse stützte. Beobachter wiesen allerdings darauf hin, dass die Abschwächung des Preisauftriebs im Juni vor allem den wieder gesunkenen Ölpreisen zu verdanken war. Mit der jüngsten Eskalation des Iran-Kriegs sind die Preise in den vergangenen Tagen aber wieder deutlicher gestiegen, so dass der Rückgang der Inflation nur temporär gewesen sein dürfte. Der neue Fed-Chef Warsh äußerte sich in seiner Anhörung vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses nicht zum künftigen geldpolitischen Kurs, versicherte jedoch, dass die Fed die Inflation senken werde. Unter den Einzelwerten brachen IBM um 25,2 Prozent ein, nachdem der Konzern enttäuschende vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht hatte. Die Infrastruktursparte schnitt im Quartal noch schlechter ab als von IBM erwartet. Mit den Geschäftszahlen fünf großer Banken erlebte die Bilanzsaison einen ersten Höhepunkt. Die Bank of America hat bei rekordhohen Einnahmen den Gewinn um 27 Prozent gesteigert. Die Aktie stieg um 1,9 Prozent. Rekordgewinne vermeldeten auch Goldman Sachs (+9%), JP Morgan (+2,5%) und Wells Fargo (-2,7%). Und auch die Citigroup (-5,3%) hat ihren Gewinn kräftig gesteigert. Allerdings warnte Jamie Dimon, CEO von JPM, im Kommentar der Bank zum Quartalsausweis davor, dass sich Verwerfungen für die US-Wirtschaft abzeichneten, bedingt durch die hartnäckig hohe Inflation, geopolitische Spannungen, globale Haushaltsdefizite und die stark gestiegenen Kurse an den Finanzmärkten. Auch der CEO von Wells Fargo, Charlie Scharf, warnte, dass die aktuell günstige Wirtschaftslage nicht ewig fortbestehen werde. Biogen sackten um 8,2 Prozent ab. Eine Studie zu einem Alzheimer-Medikament des Unternehmens hat nicht den erhofften Erfolg gebracht.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,20 +0,01 4,20 4,18

5 Jahre 4,33 +0,01 4,33 4,31

10 Jahre 4,60 +0,01 4,60 4,58

Am Anleihemarkt kamen die Renditen nach den Preisdaten leicht zurück.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1437 +0,2 0,0018 1,1419 1,1447

EUR/JPY 185,50 +0,1 0,2100 185,2900 185,3800

EUR/CHF 0,9253 +0,2 0,0015 0,9238 0,9237

EUR/GBP 0,853 +0,1 0,0004 0,8526 0,8537

USD/JPY 162,17 -0,0 -0,0600 162,2300 161,9200

GBP/USD 1,3403 +0,1 0,0014 1,3389 1,3405

USD/CNY 6,7682 -0,0 -0,0018 6,7700 6,7700

USD/CNH 6,7699 -0,0 -0,0030 6,7729 6,7695

AUS/USD 0,6983 +0,1 0,0009 0,6974 0,6990

Bitcoin/USD 64.654,12 +0,2 115,71 64.538,41 64.180,31

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)