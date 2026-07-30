30.07.26 07:35 Uhr

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Federal Reserve hat ihren Leitzins trotz der Einwände von drei Ratsmitgliedern, die eine Erhöhung befürworteten, unverändert gelassen. Dieses Abstimmungsergebnis unterstrich, wie der Druck innerhalb der Zentralbank wächst, gegen die Inflation vorzugehen, die seit fünf Jahren über dem Zielwert der Fed von 2 Prozent liegt. Die Fed beließ ihren Leitzins mit einem Votum von 9 zu 3 in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Der geldpolitische Ausschuss veröffentlichte dieselbe Erklärung wie bereits im Juni, als die Zinsen ebenfalls unverändert gelassen wurden. Durch diese Entscheidung blieb das Versprechen von Fed-Chef Kevin Warsh, die Phase der über dem Ziel liegenden Inflation zu beenden, zum zweiten Mal in Folge nur ein Lippenbekenntnis und wurde nicht in die Tat umgesetzt.

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+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

ADIDAS (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Margen in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG

2. Quartal 2Q26 2Q26 ggVj 2Q25

Umsatz 6.630 +11% 5.952

Bruttomarge 51,2 -- 51,7

BetrBei der DWS (-3,7%) sei die starke Entwicklung des Verwalteten Vermögens untergraben worden von überraschend hohen Kosten und relativ geringen Performance Fees, so Metzler zu den Zweitquartalszahlen. Derweil hat der Finanzdienstleister MLP (+9,4%) das operative Ergebnis im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast vervierfacht. iebsergebnis 623 +14% 546

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Operative Marge 9,5 -- 9,2

Ergebnis vor Steuern 574 +18% 488

Ergebnis nach Steuern 430 +15% 375

Ergebnis je Aktie 2,40 +18% 2,03

BMW (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2026 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz Konzern 32.256 -4,9% 10 33.927

-Automobile 27.874 -5,3% 8 29.443

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-Finanzdienstleistungen 9.911 -0,7% 9 9.978

EBIT Konzern 1.609 -40% 10 2.661

-Automobile 634 -60% 9 1.602

EBIT-Marge Automobile 2,3 -- -- 5,4

EBIT Finanzdienstleistungen 603 +2,0% 9 591

Ergebnis vor Steuern 1.667 -36% 7 2.614

Ergebnis nach Steuern 1.177 -36% 8 1.842

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.113 -36% 8 1.752

Ergebnis je Stammaktie 2,19 -23% 3 2,85

SYMRISE (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

1H 1H26 ggVj Zahl 1H25

Umsatz 2.506 -2% 14 2.554

Organische Umsatzentwicklung 1,2 -- 12 3,1

EBITDA 541 -2% 12 554

EBITDA-Marge 21,6 -- 12 21,7

EBIT 391 -3% 11 403

Ergebnis nach Steuern 262 -2% 9 268

Ergebnis je Aktie 1,89 -2% 10 1,92

AIXTRON (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Auftagseingang 186 +57% 6 119

Umsatz 122 -11% 9 137

EBIT 14 -41% 8 24

EBIT-Marge 12 -- 8 17

Ergebnis nach Steuern/Dritten 11 -43% 7 19

Ergebnis je Aktie 0,11 -39% 7 0,18

WACKER CHEMIE (7:00h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q26 ggVj Zahl 2Q25

Umsatz 1.492 +6% 8 1.413

EBITDA 172 +50% 9 114

EBIT 48 -- 5 -11

Ergebnis nach Steuern 29 -- 3 -19

Ergebnis je Aktie 0,37 -- 4 -0,49

Weitere Termine:

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1H

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H

07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1H

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1H (08:30 PK; 10:15 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q

07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 2Q

07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H

07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 2Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H (09:00 PK)

08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1H (09:30 PK; 11:30 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1H

08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q

08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 2Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-Pressekonferenz

10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz)

13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Muehlbauer Holding: 1,50 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-FR

07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

1. Quartal: -0,1% gg Vq

-ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli

HVPI

PROGNOSE: +3,8% gg Vj

zuvor: +3,6% gg Vj

-DE

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) Q2

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

1. Quartal: +0,3% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,6% gg Vj

1. Quartal: +0,4% gg Vj

14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juli

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

-IT

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: 0,0% gg Vq

3. Quartal: +0,3% gg Vq

-EU

11:00 Arbeitsmarktdaten Juni

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,2%

zuvor: 6,2%

11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,5% gg Vj

1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,3% gg Vj

11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juli

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 95,4

zuvor: 95,0

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -7,0

zuvor: - 7,7

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -15,9

Vorabschätzung: -15,9

zuvor: -17,7

-GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

sowie geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 3,75%

-US

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,8% gg Vq

1. Quartal: +2,1% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +4,0% gg Vq

1. Quartal: +3,6% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 2000.000

zuvor: 187.000

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm/+0,7% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+4,1% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.470,00 -0,3

E-Mini-Future S&P-500 7.367,75 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.479,25 +0,5

Topix (Tokio) 3.956,63 -0,4

Hang-Seng (Hongk.) 25.705,57 -0,4

Shanghai-Comp. 3.779,85 -1,3

Mittwoch:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 25.460,48 -0,0

DAX-Future 25.552,00 -0,1

MDAX 32.243,82 -0,5

TecDAX 3.845,33 +0,2

SDAX 18.564,98 +1,2

Euro-Stoxx-50 6.248,84 -0,7

Stoxx-50 5.412,07 -0,5

XDAX 25.395,83 -0,3

Dow-Jones 51.594,14 -2,2

S&P-500 7.316,15 -1,5

Nasdaq Composite 24.442,94 -1,7

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 01:36 ET (05:36 GMT)