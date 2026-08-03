03.08.26 07:36 Uhr

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+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Donald Trump hat neue Angriffe auf Ziele im Iran nach eigenen Angaben vorerst abgesagt. Grund hierfür seien Fortschritte bei den Bemühungen um eine diplomatische Einigung, teilte Trump mit. Voraussetzung für das Aussetzen der Angriffe sei, dass schnell eine Einigung erreicht werde. Das US-Militär zum Angriff bereit, aber Iran und andere Länder in der Region hätten darum gebeten, von einer Attacke abzusehen, da es nun "Umrisse einer Einigung" gebe, so Trump. Dazu gehörten die komplette Öffnung der Straße von Hormus und "ein Ende der von Iran ausgehenden atomaren Bedrohung".

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+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 LU/Stabilus SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q

22:05 US/Palantir Technologies, Inc., Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Einzelhandelsumsatz Juni

saisonbereinigt real

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PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 52,2

zuvor: 50,3

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,2

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

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PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 50,0

zuvor: 51,2

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 52,0

zuvor: 51,4

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 52,8

zuvor: 52,5

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,8

zuvor: 53,9

16:00 Bauausgaben Juni

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: 54,0 Punkte

zuvor: 53,3 Punkte

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.986,00 +1,1

E-Mini-Future S&P-500 7.564,50 +0,6

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.683,50 +1,0

Topix (Tokio) 3.963,48 -1,0

Hang-Seng (Hongk.) 25.895,44 +0,0

Shanghai-Comp. 3.809,65 -0,6

Freitag:

INDEX zuletzt +/- %

DAX 25.629,24 +0,1

DAX-Future 25.745,00 +0,3

MDAX 31.980,52 -0,7

TecDAX 3.827,49 -0,1

SDAX 18.302,79 -0,9

Euro-Stoxx-50 6.358,01 +0,2

Stoxx-50 5.454,39 -0,1

XDAX 25.726,61 +0,4

Dow-Jones 52.485,03 +0,5

S&P-500 7.489,72 +0,7

Nasdaq Composite 25.373,85 +1,0

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit kräftigen Kursgewinnen werden die Börsen am Montag erwartet. US-Präsident Trump ist bei seiner Rhetorik gegen den Iran drastisch zurückgerudert und hat einen angeblich vorbereiteten Angriff abgesagt. Die DAX-Futures steigen am Morgen über 1 Prozent, für den Ölpreis geht es über 5 Prozent nach unten. Dabei nutzte Trump im Gegensatz zu seinen früherer Aussagen eine auffallend wachsweiche Sprache. Es gebe "Rahmenbedingungen für einen Deal", ließ er verlauten. "Er versucht sich nun an einer diplomatischen Lösung, um eine militärische Eskalation zu vermeiden. Aber es gibt weder diplomatisch noch militärisch einen klaren Weg, wie Trump einen Sieg verkünden könnte", sagt Vali Nasr, Iran-Experte an der Johns Hopkins University. Der Markt dürfte vor allem auf Konjunkturdaten blicken. So stehen weltweit die Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes (PMI) an. Unternehmensnachrichten gibt es kaum.

Rückblick: Gut behauptet - Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende zogen alle Börsen in Europa am Nachmittag deutlich von ihren Tageshochs zurück. Etwas bremsend wirkte auch ein erneuter Anstieg im Ölpreis. Für etwas Mißstimmung sorgte die Inflation im Euroraum. Sie hat sich auf plus 2,9 Prozent im Juli beschleunigt nach 2,8 Prozent im Vormonat. Haupttreiber waren die Energiepreise. Technologiewerte mit KI-Bezug und Chipwerte legten zu: Im DAX stiegen Infineon um 3,7 Prozent und Siemens Energy um 0,9 Prozent. Bei BE Semiconductor ging es 0,4 Prozent nach oben. Ein enttäuschendes Abo-Wachstum von Universal Music Group (UMG) schickte den Kurs um 25,4 Prozent nach unten. Auch die Aktien von UMG-Großaktionär Vivendi gaben um 19,5 Prozent nach. Saint Gobain gewannen 6,9 Prozent. Der Umsatz im zweiten Quartal stieg um 2,6 Prozent zum Vorjahr an. Dies habe noch über den hauseigenen und den Konsensschätzungen gelegen, hieß es von Davy Research. Wichtig sei vor allem die Belebung der Nachfrageaktivität, denn dies sei das erste Volumenwachstum seit dem ersten Quartal 2022 gewesen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Der DAX notierte Tageshoch schon dicht am Rekordhoch bei 25.900 Punkten. Aixtron stiegen um weitere 5,3 Prozent. Analysten hatten die starken Ergebnisse vom Vortag gelobt. Siemens Healthineers fielen nur um 0,9 Prozent trotz einer erneut gekappten Prognose für das Geschäftsjahr. Schaeffler brachen um 12,4 Prozent ein. Der Auto- und Industriezulieferer hat seinen mittelfristigen Umsatzausblick gesenkt. Der Konzern rechnet für 2028 mit Umsatzerlösen zwischen 24 und 26 Milliarden Euro, hier liegt der Konsens bei rund 26,5 Milliarden Euro. Bei bestätigter EBIT-Marge und bestätigtem freiem Cashflow (FCF) sah der Kurseinbruch nach Händlerangaben aber etwas überzogen aus, so ein Teilnehmer. Bei Hensoldt ging es nach Geschäftszahlen 5,0 Prozent abwärts. Die DZ Bank wies auf einen freien Cashflow (FCF) unterhalb des Konsens hin. Nach dem Kursabsturz von Adidas am Vortag überzeugten auch die Quartalszahlen von Puma (-2,5%) nicht. Adidas verloren weitere 1,2 Prozent.

USA - AKTIEN

Freundlich - Die positive Börsenstimmung erreichte trotz eines Einbruchs von Apple auch die US-Märkte. Gestützt wurde der Markt von Amazon mit einem Aufschlag von 15,3 Prozent als Dow-Tagesgewinner. Der Konzern steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 20 Prozent. Der Umsatz mit AWS erhöhte sich um 37 Prozent. Das Nettoergebnis betrug 62,6 Milliarden Dollar. Alle drei Kennziffern übertrafen damit die Erwartungen von Analysten. Zudem wurde die Prognose für die Investitionen für das Jahr um 20 Milliarden auf 220 Milliarden US-Dollar angehoben. Die Apple-Aktie knickte indes um 7,4 Prozent ein und war damit größter Verlierer im Dow. Die Prognose des Konzerns für das September-Quartal blieb hinter den Erwartungen der Wall Street zurück und überschattete damit die starken Verkaufszahlen bei iPhones und Macs, die das Unternehmen für das Juni-Quartal gemeldet hatte. Die US-Ölkonzerne Chevron (+2,%) und ExxonMobil (-1%) haben starke Quartalszahlen vorgelegt, nachdem der Iran-Krieg eine historische Verwerfung an den globalen Märkten verursacht hatte, die die Energiepreise in die Höhe schnellen ließ. Bei ExxonMobil blieb der Gewinn aber leicht unter der Erwartung des Marktes.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,29 +0,06

10 Jahre 4,75 +0,08

Die Renditen am US-Anleihemarkt bauten ihre Vortagesgewinne aus. Im zehnjährigen Bereich um 8 Basispunkte auf 4,75 Prozent. Gestiegene Ölpreise entfachten Inflationssorgen. Die US-Notenbank hatte am Mittwoch die Zinssätze unverändert gelassen. Der Vorsitzende Kevin Warsh lieferte zudem kaum Klarheit über den nächsten geldpolitischen Schritt der Zentralbank. Die Märkte preisen laut dem FedWatch-Tool der CME nun eine 63-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September ein.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:05

EUR/USD 1,1532 +0,0 0,0005 1,1527 1,1500

EUR/JPY 180,5 -0,9 -1,5500 182,05 183,4200

EUR/CHF 0,9328 +0,2 0,0018 0,9310 0,9287

EUR/GBP 0,856 +0,2 0,0013 0,8547 0,8565

USD/JPY 156,51 -0,7 -1,0600 157,57 159,5000

GBP/USD 1,3467 -0,1 -0,0013 1,348 1,3422

USD/CNY 6,7532 +0,0 0,0023 6,7509 6,7550

USD/CNH 6,7533 +0,0 0,0008 6,7525 6,7492

AUS/USD 0,703 +0,1 0,0009 0,7021 0,7005

Bitcoin/USD 62.907,23 -0,8 -530,43 63.437,66 64.676,76

Der Dollar erholte sich von seinem jüngsten Sechswochentief. Der Dollar-Index erhöhte sich um 0,2 Prozent. Die Verluste des Greenback waren auf schwächer als erwartet ausgefallene Daten zum US-Wirtschaftswachstum und die Entscheidung der Federal Reserve zurückzuführen, die Zinsen unverändert zu lassen, hieß es.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 01:37 ET (05:37 GMT)