01.10.26 07:32 Uhr

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Shanghai und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

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FREITAG: In Shanghai findet wegen des Nationalfeiertages kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Fresenius kauft die verbleibenden 45 Prozent an der mAbxience Holding von Insud Pharma und Invim Corporativo. Die Gesamtgegenleistung betrage bis zu 750 Millionen Euro einschließlich einer bedingten Zahlung von 50 Millionen Euro nach erfolgreichen Zulassungen von Produktionsstätten, teilte Fresenius mit. Die Transaktion wurde am 30. September 2026 unterzeichnet und vollzogen, behördliche Genehmigungen waren nicht erforderlich.

Bereits im August 2022 erwarb Fresenius eine Mehrheitsbeteiligung von 55 Prozent an mAbxience. Seitdem wurde das Unternehmen als voll konsolidierte Tochtergesellschaft geführt. Mit dem Erwerb der verbleibenden Anteile wird laut Fresenius die Beteiligungsstruktur nun vervollständigt und die Biosimilars-Plattform sei damit komplett im Biopharma-Geschäft von Fresenius Kabi gebündelt. Somit werde die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung bis zur Vermarktung abgedeckt.

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mAbxience ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das drei Mehrprodukt-Produktionsstätten für Wirkstoffe in Spanien und Lateinamerika betreibt und mehr als 1.300 Mitarbeitende beschäftigt. mAbxience entwickelt und produziert biosimilare monoklonale Antikörper und bietet Partnern Dienstleistungen in der Auftragsentwicklung und -herstellung an. Im Jahr 2025 erzielte mAbxience einen Umsatz von mehr als 320 Millionen Euro.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Große japanische Industrieunternehmen sind im dritten Quartal optimistischer mit Blick auf die Geschäftslage geworden, weil die Sorgen vor Energieengpässen nachgelassen haben. Der Index zur Erfassung der Stimmung unter großen Herstellern lag bei plus 24, verglichen mit plus 22 im Juni, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Tankan-Umfrage der Bank von Japan (BoJ) hervorgeht. Dies entsprach nahezu der Median-Prognose von plus 25 der befragten Volkswirte durch den Datenanbieter Quick. Der Indikator gilt als wichtiger Gradmesser für die wirtschaftliche Verfassung japanischer Unternehmen. Er ergibt sich aus dem Prozentsatz der Betriebe mit positiver Geschäftseinschätzung abzüglich derer mit negativer Bewertung.

Die Tankan-Umfrage wird aufmerksam beobachtet, um Hinweise auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung der Zentralbank zu erhalten. Nachdem die BoJ-Währungshüter ihren Leitzins im September auf 1,25 Prozent angehoben haben, beobachten sie nun, wie sich Gegenwind - darunter die Unsicherheiten im Nahen Osten und ein schwacher Yen - auf die Wirtschaft und die Preisentwicklung auswirken. Die Daten zeigen auch, dass Großunternehmen planen, ihre Investitionen im laufenden, im März endenden Geschäftsjahr um 11,3 Prozent zu steigern, verglichen mit einem in der Juni-Umfrage geplanten Anstieg von 11,5 Prozent.

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+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,6

-FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 50,3

zuvor: 51,1

-DE

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 53,8

zuvor: 54,3

-EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) September

1. Veröff.: 52,7

zuvor: 52,7

11:00 Arbeitsmarktdaten August

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

-GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 52,0

1. Veröff.: 52,0

zuvor: 51,7

-US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 197.000

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) September

PROGNOSE: 57,0

1. Veröff.: 57,0

zuvor: 53,9

16:00 Bauausgaben August

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 54,9 Punkte

zuvor: 54,6 Punkte

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.272,00 -0,4

E-Mini-Future S&P-500 7.763,25 +0,6

E-Mini-Future Nasdaq-100 31.054,00 +1,2

Topix (Tokio) 4.134,11 +0,6

Hang-Seng (Hongk.) 24.613,27 +0,4

Shanghai-Comp. 3.842,19 +0,3

Mittwoch:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.199,19 -0,8

DAX-Future 25.344,00 -0,7

MDAX 30.842,53 -0,1

TecDAX 4.001,32 -0,0

SDAX 18.430,47 +0,3

Euro-Stoxx-50 6.269,02 -0,8

Stoxx-50 5.323,30 -0,7

XDAX 25.079,35 -0,5

Dow-Jones 50.906,05 -0,9

S&P-500 7.651,54 -0,3

Nasdaq Composite 26.861,06 +0,2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Abgaben in den Handel starten. Belastend wirkt weiter das hohe Zinsniveau an den Anleihemärkten. Mit 5,28 Prozent rentiert die 10-jährige US-Benchmarkanleihe für die hiesigen Börsen auf einem zu hohem Niveau. Rendite treibend sind gleich mehrere Faktoren, die von hoher Inflation, der Sorge vor einer Überschuldung der Staaten, bis hin zu zuletzt überraschend starken Wirtschaftsdaten und hohen KI-Investitionen reichen, die Umschichtungen am Anleihemarkt zur Folge haben. Einen Lichtblick sendet der wieder unter 100 Dollar das Fass notierende Brent-Ölpreis. Neben technischen Faktoren ist hierfür die sich stabilisierende Versorgungslage im Nahen Osten verantwortlich. Nach einigen Schätzungen nähern sich die Liefermengen wieder dem Niveau vor dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Der Terminkalender hat am Donnerstag wenig zu bieten. Akzente könnte die Bekanntgabe des ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA setzen.

Rückblick: Schwächer - Nach einer Fülle starker US-Wirtschaftsdaten und hoher Inflationszahlen aus den USA und Europa verflog die anfänglich gute Laune schnell. Die September-Verbraucherpreise aus Deutschland sprangen um 3,3 Prozent zum Vorjahr an, in Frankfreich ging es um 3,4 Prozent nach oben, in Italien sogar um 4,1 Prozent. Auch der zwischenzeitlich positiv interpretierte PCE-Index aus den USA stieg um 3,0 Prozent in der Kernrate. Alle diese Zahlen liegen weit entfernt von den Inflationszielen der jeweiligen Notenbanken von je 2 Prozent. Gleichzeitig zeigten die US-Konjunkturdaten eine extrem starke Wirtschaft. Die US-Anleihemärkte reagierten darauf mit Renditeanstiegen. Auf Unternehmensseite standen vor allem Autowerte im Blick, so wie BMW (+1,5%) mit ihrem Kapitalmarkttag. Porsche Automobil Holding legten 1,2 Prozent zu. Die Gesellschaft hatte im jahrelangen Rechtsstreit um die versuchte VW-Übernahme einen endgültigen Sieg errungen. Der Bundesgerichtshof (BGH) wies Schadensersatzforderungen in Höhe von 5,4 Milliarden Euro zurück. VW reduzierten sich um 0,9 Prozent. Hier stand die Kündigung einiger Tarifverträge durch das Unternehmen im Fokus. Bislang betrifft dies aber nur einige Detailregelungen, nicht den Manteltarif mit den Arbeitszeiten. Bei Autozulieferer Continental ging es 1,7 Prozent nach unten. Hier wartete der Markt auf Aussagen vom Pre-Close-Call am Abend.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwächer - Nach einer Herabstufung durch die Deutsche Bank auf "Hold" gaben Commerzbank um 4,0 Prozent nach. Bei Ionos führte die Ersteinschätzung mit "Sell" durch Metzler sogar zu 5,8 Prozent Minus. Die Analysten sehen keinen Grund, dem Anbieter von Web-Hosting die hohen Aktienbewertungen von KI-Unternehmen zuzubilligen. Mit Verlusten von 6,2 Prozent reagierten CTS Eventim auf den Abgang von CFO William Willms. Dieser scheidet mit sofortiger Wirkung aus, er war erst zu Jahresbeginn in den Vorstand eingezogen. Bei LPKF ging es nach einer Gewinn- und Umsatzwarnung um 2,5 Prozent abwärts. Gerresheimer legten dagegen um 5,5 Prozent zu. Nach einem sehr verhaltenen Start in das Geschäftsjahr wurde im zweiten Quartal etwas Boden gut gemacht.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten fielen unter der Prognose aus, was die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank noch im Oktober weiter zurückgehen ließ. Bereits zuvor hatten die Märkte ihre Erwartungen an weitere Zinsanhebungen reduziert nach Aussagen des New Yorker Fed-Präsidenten John Williams, wonach sich die US-Notenbank mit ihrer nächsten Zinserhöhung noch etwas Zeit lassen kann. Die Kernrate der PCE-Inflation auf 12-Monats-Sicht, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, lag bei 3 Prozent und fiel damit von 3,3 Prozent im Vormonat. Ökonomen hatten mit einer unveränderten Rate gerechnet. Diese liegt damit aber immer noch deutlich über dem Inflationsziel der US-Notenbank von 2,0 Prozent. Die Schätzung für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der USA wurde im zweiten Quartal auf 2,2 Prozent nach oben genommen. Zuvor war das US-Handelsministerium von 1,5 Prozent ausgegangen. Dies deutet auf eine weiterhin robuste Konjunktur trotz des Inflationsdrucks infolge des Iran-Krieges hin. Dies unterstrich auch der stärker als erwartet gestiegene Einkaufsmanager-Index (PMI) Chicago. Bei den Einzelwerten wurde auf die nach der Schlussglocke anstehenden

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October 01, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)