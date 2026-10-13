13.10.26 07:39 Uhr

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Der IWF hat seine Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft im laufenden und kommenden Jahr nahezu unverändert gelassen. Wie aus dem aktuellen Weltwirtschaftsausblick hervor geht, wurde aber die deutsche Prognose für 2026 deutlich angehoben, während Frankreichs Prognosen gesenkt wurden. Kurzfristig halten sich laut IWF-Prognose die negativen Folgen des Kriegs im Nahen Osten und die positiven der Investitionen in KI in etwa die Waage, wobei die Inflation von beiden Faktoren getrieben wird. Der IWF rechnet für 2026 mit einem Anstieg des globalen BIP um 3,1 (Juli-Prognose: 3,0) Prozent und für 2027 mit unverändert 3,4 Prozent Wachstum. Deutschland traut der IWF nun BIP-Zuwächse von 1,3 (0,7) und 1,1 (1,0) Prozent zu, Italien 0,8 (0,5) und 0,6 (0,5) Prozent Wachstum sowie Spanien 2,5 (2,1) und 1,8 (1,8) Prozent. Frankreichs Wachstum wird dagegen nur noch bei 0,4 (0,6) und 0,7 (0,9) Prozent gesehen. Zugleich rechnet der IWF mit Inflationsraten von 3,1 und 2,8 Prozent für den Euroraum (darunter 2,7 und 3,1 Prozent in Deutschland).

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+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September

07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 9 Monate

08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q

12:45 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q

13:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q

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13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q

14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call 3Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q

23:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

BBVA 0,37 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Verbraucherpreise (endgültig) September

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PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

vorläufig: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

vorläufig: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

- US

16:00 NAR, Verkauf bestehender Häuser September

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

zuvor: -2,0% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.367,00 -0,1

E-Mini-Future S&P-500 7.841,75 -0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 30.650,75 -0,8

Topix (Tokio) 4.101,75 -0,1

Hang-Seng (Hongk.) 24.176,05 -0,4

Shanghai-Comp. 3.787,16 -0,3

Montag:

Index Schluss +/- %

DAX 25.277,68 +0,8

DAX-Future 25.395,00 +0,6

MDAX 30.104,33 +0,4

TecDAX 3.993,16 +0,4

SDAX 18.049,19 -0,3

Euro-Stoxx-50 6.201,21 +0,5

Stoxx-50 5.340,04 +0,7

XDAX 25.240,40 -0,1

Dow-Jones 51.850,55 +0,4

S&P-500 7.807,24 -0,1

Nasdaq Composite 27.245,90 -0,4

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit leichten Abgaben in den Handel starten - und dies trotz eines wieder bei über 105 Dollar notierenden Brent-Ölpreises. Positiv ist aber die sich fortsetzende Entspannug an den Anleihemärkten. Auch die Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen deutschen und französischen Benchmarkanleihen zeigt sich am Morgen weitgehend stabil. Im Handel heißt es dazu, dass sich die Entwicklung an den Anleihe- und Energiemärkten zuletzt etwas entkoppelt hätten, es steige die Zuversicht, dass die Hochstände der Renditen an den Anleihemärkten zumindest zunächst nicht wieder gestestet werden. Zum Vorteil für die europäischen Aktienmärkte wird nun auch die mangelnde Technologielastigkeit. Der Philadelphia Semiconductor Index hat am Vortag 2,7 Prozent verloren, der technologiestarke Kospi-Index in Südkorea bricht am Morgen um mehr als 6 Prozent ein. Zunehmend dürfte die Berichtssaison Akzente setzen. Diese könnte nach Einschätzung der Deutschen Bank genauso wie die für das zweite Quartal positiv überraschen.

Rückblick: Freundlich - Für Kaufbereitschaft sorgte, dass es am Anleihemarkt weitgehend ruhig blieb. Trotz wieder deutlich gestiegener Ölpreise und damit verbundenen Inflationsängsten stiegen die Marktzinsen kaum. Daneben sorgte der schwache Euro für Unterstützung. Rüstungsaktien wurden von einer optimistischen Sektorstudie von Morgan Stanley gestützt. Rheinmetall gewannen 2,5 Prozent und waren damit größter DAX-Gewinner. Der Stoxx-Branchenindex legte um 1,0 Prozent zu. Bankaktien zeigten eine Gegenbewegung und waren die Tagesgewinner bei den Branchen. Der Stoxx-Subindex gewann 1,5 Prozent. Schwach lagen Halbleiteraktien im Markt. Hier belasteten wieder einmal Bedenken über die Nachhaltigkeit und die Rentabilität der anhaltend hohen KI-Investitionen - zumal es die Unternehmen bei der Finanzierung inzwischen mit einem deutlich höheren Zinsniveau zu tun haben. Im DAX verloren Infineon 2,8 Prozent, im TecDAX Aixtron 2,4 und Elmos 4,2 Prozent. In Amsterdam gaben BE Semiconductor um 2,2 Prozent nach und ASML um 1,6 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Für VW ging es um 0,6 Prozent nach oben. Der Auobauer hatte Absatzzahlen für das dritte Quartal berichtet. Die fielen zwar insgesamt schwach aus, belasteten aber nicht mehr, nachdem in der Vorwoche bereits die Zahlen von Mercedes-Benz enttäuscht hatten. Schaeffler gewannen 1,2 Prozent. Bei dem Autozulieferer dürfte der Stellenabbau bereits Ende 2028 abgeschlossen sein, wodurch die geplante Kostensenkung 2029 deutlich übertroffen werden soll. Zudem fallen die Einmalaufwendungen geringer aus. Die Nordex-Aktie verteuerte sich um 3,9 Prozent. Des Windenergieunternehmen steigerte im dritten Quartal den Auftragseingang um fast 30 Prozent.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Bremsend wirkten die wieder gestiegenen Ölpreise, die die US-Börsen im späten Geschäft weiter drückten. Der Energiesektor im S&P-500 schloss auf dem ersten Rekordhoch seit fast einem Monat und legte um 1,5 Prozent zu. Im KI-Sektor sorgten wieder einmal Bedenken über die hohen KI-Investitionen für Kaufzurückhaltung, zumal angesichts des stark gestiegenen Zinsniveaus. Die CEO von Broadcom (-1,9%) und Intel (-3,2%) hatten sich kritisch geäußert. Amazon gaben um 1,1 Prozent nach. Der Konzern befindet sich laut einem Bericht in Gesprächen über den Kauf von Decart, einem KI-Software-Startup. In dem Deal könnte Decart mit rund 7 Milliarden Dollar bewertet werden. Daneben soll Nvidia Interesse an Reflection AI zeigen. Nvidia gaben um 1,3 Prozent nach. Microsoft gewannen 1,1 Prozent. Das Unternehmen stellte einen neuen KI-Chip vor. Micron büßten 3,9 Prozent ein, nachdem der chinesische Konkurrent CXMT Fortschritte bei einer neuen DRAM-Architektur gemeldet hatte und so den Konkurrenzkampf anheizen könnte. Salesforce wurden nach einer Hochstufung auf "Buy" von "Underperform" durch die Bank of America 2,1 Prozent höher gehandelt.

USA - ANLEIHEN

Kein Handel anlässlich des "Columbus Days".

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:00

EUR/USD 1,1171 +0,2 0,0018 1,1153 1,1158

EUR/JPY 176,81 -0,1 -0,1300 176,9400 177,0800

EUR/CHF 0,9306 -0,0 -0,0004 0,9310 0,9313

EUR/GBP 0,845 +0,1 0,0006 0,8444 0,8449

USD/JPY 158,25 -0,2 -0,3600 158,6100 158,6900

GBP/USD 1,3213 +0,1 0,0007 1,3206 1,3204

USD/CNY 6,6955 +0,0 0,0030 6,6925 6,6925

USD/CNH 6,6961 +0,0 0,0014 6,6947 6,6951

AUS/USD 0,6958 -0,0 -0,0001 0,6959 0,6958

Bitcoin/USD 83.382,33 +0,4 362,32 83.020,01 82.798,18

Der Dollar zog deutlich an, der Dollar-Index legte um 0,4 Prozent zu. der Euro kostete zuletzt 0,4 Prozent weniger und ging bei 1,1157 Dollar um. Marktteilnehmer sahen die Dollar-Stärke im Zusammenhang mit dem gestiegenen Ölpreis und den anhaltenden geopolitischen Unwägbarkeiten, unter anderem in der Ukraine, wo es trotz einer Trump'schen "Energie-Waffenstillstandserklärung" zu russischen Angriffen auf ein Kraftwerk kam.

Der Euro erholt sich am Morgen etwas. Die asiatischen Währungen konsolidieren gegenüber dem US-Dollar, könnten jedoch angesichts der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine durch die Safe-Haven-Nachfrage nach dem Greenback belastet werden, merkt Ökonomin und Währungsstrategin Kristina Clifton von CBA an. Der US-Dollar-Index werde sich in dieser Woche aufgrund der höheren Energiepreise voraussichtlich fester bewegen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.195,80 +0,6 24,70 4.171,10

Silber 60,57 +0,4 0,25 60,32

Platin 1.697,74 +0,7 12,21 1.685,53

Der Goldpreis gab um 0,6 Prozent auf 4.166 Dollar zum Settlement nach. Er wurde belastet vom deutlich festeren Dollar, wodurch sich das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert.

ÖL

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,60 -1,2 -1,14 93,74

Brent/ICE 105,38 -1,2 -1,27 106,65

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 13, 2026 01:39 ET (05:39 GMT)