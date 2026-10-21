21.10.26 07:29 Uhr

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+++++ TAGESTHEMA I +++++

Adidas blickt nach einem starken dritten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. In den abgelaufenen drei Monaten steigerte der Konzern den Umsatz um 9 Prozent auf einen Rekordwert von 7,252 Milliarden Euro. Auf währungsbereinigter Basis liegt das Plus bei 7 Prozent. Die Bruttomarge stieg um 2,5 Prozentpunkte auf 54,3 Prozent. Das Betriebsergebnis kletterte sogar um 37 Prozent auf 1,008 Milliarden Euro, ebenfalls ein Rekord. In den drei Monaten hat Adidas den weiteren Angaben zufolge einen Großteil ihrer US-Zollforderungen erhalten. Angesichts der "besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse im dritten Quartal" geht das Unternehmen nun davon aus, dass der währungsbereinigte Umsatzanstieg zwischen 9 Prozent und 10 Prozent für das Gesamtjahr 2026 zu einer höheren Profitabilität führen werde. Demzufolge soll das Betriebsergebnisses (ohne Berücksichtigung von Zöllen) im Gesamtjahr nun rund 2,5 Milliarden erreichen - bisher wurden rund 2,3 Milliarden Euro erwartet.

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+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die Deutsche Börse hat auch für das dritte Quartal starke Geschäftszahlen vorgelegt. Das Wachstum wurde durch anhaltende strukturelle Trends getragen, aber auch durch das zyklische Marktumfeld unterstützt. Der Börsenbetreiber erhöhte das Ziele für die Treasury-Einnahmen für das laufende Jahr. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gruppe zwar weiter einen Anstieg der Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis auf rund 5,7 Milliarden Euro, dies könnte aber leicht übertroffen werden. Das EBITDA ohne Treasury-Ergebnis wird weiter bei rund 3,1 Milliarden Euro gesehen. Beim Treasury-Ergebnis werden allerdings nun mehr als 800 Millionen Euro erwartet, zuvor waren mehr als 700 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Nettoerlöse 1.633 +13% 1.598 +11% 1.440

Operative Kosten 646 +7% 644 +7% 604

EBITDA 978 +16% 954 +13% 842

Ergebnis nach Steuern/Dritten 559 +18% 551 +16% 473

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Ergebnis je Aktie 3,10 +20% 3,05 +18% 2,59

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

SAP (22:05)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie, operative Marge und CCB-Wachstum in Prozent):

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Operative Marge 29,1 -- 19 28,3

Umsatzerlöse 10.119 +11,5% 18 9.076

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Cloud- und Softwareerlöse 9.082 +13,3% 17 8.016

Softwarelizenzen 121 -24,7% 16 161

Softwaresupport 2.385 -7,0% 17 2.565

Clouderlöse 6.594 +25% 17 5.290

Operatives Ergebnis 2.942 +14,6% 19 2.566

Ergebnis nach Steuern 2.069 +11,7% 8 1.852

Ergebnis je Aktie 1,80 +12,9% 6 1,59

Current Cloud Backlog (CCB) 23.455 +24,5% 10 18.839

Wachstum CCB (währungsber.) 24,56 -- 9 27,00

Free Cashflow 1.702 +34,4% 8 1.266

FLATEXDEGIRO (18:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 155 +17% 12 132

Provisionserträge 94 +10% 12 86

Zinserträge 54 +29% 12 42

Betriebsergebnis 72 +26% 12 58

Konzernergebnis 52 +32% 12 39

Weitere Termine:

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q

09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q

15:30 DE/MLP SE, Roundtable mit CFO Loose zur Strategieausrichtung

16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q

22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q

22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Erzeugerpreise September

Output-Basis

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/k.A.

zuvor: +0,7% gg Vm/+3,7% gg Vj

08:00 Verbraucherpreise September

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+3,1% gg Vj

Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.543,00 +0,4

E-Mini-Future S&P-500 7.779,25 +0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.887,75 +0,7

Topix (Tokio) 4.049,04 +1,0

Hang-Seng (Hongk.) 23.755,33 -0,5

Shanghai-Comp. 3.719,69 -0,4

Dienstag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.304,42 -0,1

DAX-Future 25.487,00 +0,3

MDAX 30.391,65 -0,4

TecDAX 4.012,39 +0,0

SDAX 18.183,22 -0,2

Euro-Stoxx-50 6.121,66 -0,4

Stoxx-50 5.347,95 -0,2

XDAX 25.426,72 +0,5

Dow-Jones 52.495,88 +1,0

S&P-500 7.712,57 +0,3

Nasdaq Composite 26.424,82 -0,0

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen an Europas Börsen rechnen Händler zur Wochenmitte. Seit dem Ausverkauf der KI-Werte und den US-Inflationsängsten vor dem Wochenende hat sich die Lage wieder langsam beruhigt. Vor allem die nicht weiter steigenden US-Renditen haben für etwas Entspannung gesorgt. Die 10-jährigen US-Staatsanleihen rentieren am Morgen um 5,12 Prozent nach Hochs über 5,30 Prozent in der Vorwoche. Die DAX-Futures notieren entsprechend rund 100 Punkte höher. Sorgen macht nur der Ölpreis, die Sorte Brent ist wieder knapp über die Marke von 110 Dollar geklettert. Die Risikostimmung verbesserte sich, obwohl die Bedenken wegen der Nachhaltigkeit im KI-Bereich fortbestehen, so Michael Wan, Analyst bei MUFG. Investoren konzentrieren sich zunehmend auf die Bilanzrobustheit und den Kreditzyklus von KI-bezogenen Unternehmen. "Der Markt fragt sich zunehmend nicht nur, ob die KI-Nachfrage real ist, sondern auch, wer sie finanziert, zu welchen Bedingungen und mit welcher Sicherheitsmarge", sagt Patrick Munnelly, Marktstrategiepartner der Tickmill Group. In Europa weiter im Fokus stehen vor allem französische Anleihen. Für die französische Regierung werde es sehr schwer, ein Gleichgewicht zwischen dem Druck der Märkte und der Straße zu finden, heißt es von der Commerzbank. Die einen fordern mehr Sparmaßnahmen, die anderen mehr Ausgaben.

Rückblick: Deutlich erholt von den Tagestiefs schlossen die Börsen. Gefallene Ölpreise sorgten im späten Handel für Auftrieb. Ansonsten gab es nicht viel Positives, die Entwicklung in Frankreich und Sorgen um die Konjunktur belasteten. In Deutschland erschreckte vor allem die Explosion der Erzeugerpreise, entsprechend sandte auch der ZEW-Konjunkturindex schwache Signale aus. Der Dreh der Ölpreise ins Minus beflügelte Aktien der Fluglinien, Ryanair und Lufthansa legten bis zu 2,6 Prozent zu. Weiter nicht rund lief es für KI-verwandten Aktien. Bei ABB, die gut an der Ausrüstung von Datenzentren verdiente und Rekordaufträge einfuhr, wurden die Gewinnerwartungen verfehlt - die Aktien verloren 5 Prozent. Schneider Electric folgten um 3,3 Prozent und Siemens um 2,2 Prozent nach unten. ASML rutschten um 2,7 Prozent ab. Solvay kassierte ihre Jahresprognose, der Kurs verlor 5 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Die Konjunktursorgen belasteten europaweit Metallwerte. Der Rohstoffsektor stellte zeitweise die schwächste Branche. In Deutschland litten Aurubis mit 4,7 Prozent Minus darunter. Gewinner waren Versorgerwerte wie Eon - der Kurs gewann 2,9 Prozent. Die Gesellschaft plant laut einem Bericht ein umfassendes Sparprogramm. Für Merck KGaA ging es dank kräftiger Gewinne im europäischen Gesundheitssektor um 1,4 Prozent höher. Deutsche Börse kletterten vor ihrer Zahlenvorlage um 0,4 Prozent. Anleger hielten eine Erhöhung der Prognose für möglich.

XETRA-NACHBÖRSE

Für die Adidas-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag um knapp 3 Prozent nach oben. Der Sportartikel-Hersteller hat nach einem starken Quartal das Gewinnziel angehoben (siehe Tagesthema). Die Qiagen-Aktie machte einen Satz um rund 5 Prozent nach oben. Der Finanzinvestor EQT will einem Agenturbericht zufolge den Diagnostikspezialisten Qiagen übernehmen. Auch für die Aktien von Grand City Properties und LEG Immobilien ging es nachbörslich nach oben. Grand City Properties hat sich mit gut 20 Prozent an der LEG Immobilien SE beteiligt. Dagegen zeigten sich die Titel der Deutschen Börse nach den Zahlen für das dritte Quartal und der erhöhten Ziele für die Treasury-Einnahmen für das laufende Jahr wenig verändert.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)