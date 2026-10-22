22.10.26 07:33 Uhr

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+++++ TAGESTHEMA I +++++

Ein überraschend starkes Wachstum bei Cloud-Erlösen und -Aufträgen im dritten Quartal lässt SAP zuversichtlicher für das Gesamtjahr werden. Der Walldorfer Software-Konzern seht das Cloud-Wachstum nun am oberen Ende der Prognosespanne. Der Ausblick für den operativen Gewinn, den SAP vor drei Monaten etwas gedämpft hatte, wurde bestätigt. SAP rechnet für 2026 nun mit Cloud-Erlösen am oberen Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von 23 bis 25 Prozent entspräche. Auch für die Cloud- und Softwareerlöse zusammen wird nun das obere Ende der Prognose-Bandbreite angepeilt. SAP will möglichst viele Kunden in die Cloud bringen. Der Umstieg ist von großer Bedeutung, weshalb die Anleger besonders auf Zahlen zum Cloud-Wachstum achten. Eine wichtige Kennzahl ist daher auch der sogenannte Current Cloud Backlog (CCB), der die gesicherten Aufträge auf ein Jahr beziffert. Hier erwartet SAP im Gesamtjahr weiterhin eine leichte Abschwächung gegenüber der Rate von 25 Prozent aus dem Vorjahr. Im dritten Quartal wurde jedoch das Wachstumstempo aus dem Vorquartal von währungsbereinigt 26 Prozent gehalten. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha ein langsameres Wachstum erwartet. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, operative Marge in Prozent, das Unternehmen bilanziert nach IFRS, berichtet aber auch Non-IFRS. Die vorliegenden Prognosen sind auf Basis von Non-IFRS):

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. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Operative Marge 29,5 -- 29,1 -- 28,3

Umsatzerlöse 10.270 +13% 10.119 +11% 9.076

Cloud- und Softwareerlöse 9.249 +15% 9.082 +13% 8.016

Softwarelizenzen 147 -9% 121 -25% 161

Softwaresupport 2.434 -5% 2.385 -7% 2.565

Clouderlöse 6.668 +26% 6.594 +25% 5.290

Operatives Ergebnis 3.030 +18% 2.942 +15% 2.566

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Ergebnis nach Steuern 2.171 +17% 2.069 +12% 1.852

Ergebnis je Aktie 1,89 +19% 1,80 +13% 1,59

Current Cloud Backlog (CCB) 24.144 +28% 23.455 +25% 18.839

Wachstum CCB (währungsber.) 26,0 -- 24,56 -- 27,00

Free Cashflow 1.718 +36% 1.702 +34% 1.266

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der schwedische Finanzinvestor EQT greift nach Qiagen: Gemeinsam mit den Staats- und Pensionsfonds ADIA und CPP unterbreiten die Schweden ein freiwilliges Barübernahmeangebot für den Diagnostik- und Laborausrüster. Mit 46,50 Euro je Aktie bietet das Konsortium einen satten Aufschlag von gut 40 Prozent auf den unbeeinflussten Kurs vom 8. Juli und bewertet das deutsch-niederländische Unternehmen mit insgesamt 10,8 Milliarden Euro. Für Qiagen bahnt sich damit ein milliardenschwerer Abschied vom Börsenparkett an, der dem Spezialisten für molekulare Analytik laut Käufer neue Handlungsfreiheit sichern soll. In der Führungsetage stößt die Offerte auf Zustimmung: Vorstand und Aufsichtsrat von Qiagen haben die Übernahme nach eingehender Prüfung strategischer Optionen nach eigenen Angaben einstimmig gutgeheißen und empfehlen den Anteilseignern die Annahme. Das Management verspricht sich unter privater Regie jene strategischen Freiheiten, die für langfristige Forschungs- und Entwicklungsvorhaben nötig ist. Die schwedischen Investoren signalisieren Verlässlichkeit und sichern zu, den etablierten Markennamen, die Standorte sowie das wissenschaftliche Fundament des Unternehmens unangetastet weiterzuführen.

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+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 CH/Galderma Group AG, Zwischenbericht 3Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q

08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 9 Monate

09:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex Oktober

PROGNOSE: 101

zuvor: 101

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

PROGNOSE: -17,0

zuvor: -16,5

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 199.000

16:00 Index der Frühindikatoren September

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.634,00 -0,5

E-Mini-Future S&P-500 7.741,25 -0,8

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.571,75 -1,4

Topix (Tokio) 4.002,73 -1,0

Hang-Seng (Hongk.) 22.979,42 -2,8

Shanghai-Comp. 3.666,89 -1,2

Mittwoch:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.645,04 +1,4

DAX-Future 25.766,00 +1,3

MDAX 30.650,79 +0,9

TecDAX 4.067,76 +1,4

SDAX 18.483,05 +1,7

Euro-Stoxx-50 6.207,52 +1,4

Stoxx-50 5.409,60 +1,2

XDAX 25.606,25 -0,2

Dow-Jones 52.856,09 +0,7

S&P-500 7.757,17 +0,6

Nasdaq Composite 26.702,86 +1,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem nervösen Geschäft rechnen Händler am Donnerstag an Europas Börsen. Die Hoffnungen auf einen Frieden im Nahen Osten sind wieder gedämpft, dafür rücken US-Verhandlungen mit Russland hinter dem Rücken der Ukraine in den Fokus. Die auch in Europa stark anlaufende Berichtssaison sei eine willkomene Abwechslung von den geopolitischen Unruhen, heißt es. Im Fokus stehen dazu Daten aus Frankreich, so das Verbrauchervertrauen. Nach den Ausschreitungen vom vergangenen Wochenende wird hier mit schwachen Daten gerechnet, besonders nach der Gewinnwarnung der Supermarkt-Kette Carrefour. Sollte dies weitere Kreise ziehen und den breiten Konsum belasten, könnten auch Frankreichs Banken unter Druck geraten, die stärker an Konsumentenkrediten hängen als deutsche Institute. Auch die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen steht im Fokus, sie sprang am Vortag kurz über die 5-Prozent-Marke. Sorgen macht vor allem das Kreditrating Frankreichs: Am Freitagabend wird Moody's bekannt geben, ob eine weitere Abstufung erfolgt. Aktuell wird das Land bereits mit Aa3 und einem negativen Ausblick geführt. Technologie-Werte werden am Donnerstag als Gewinner erwartet, nachdem es hier an der Wall Street wieder kräftig aufwärts ging.

Rückblick: Positiv aufgenommene Geschäftszahlen von SpaceX sorgten für Erleichterung. Dass die Rendite der französischen 10-jährigen Benchmarkanleihen im Tageshoch auf 5 Prozent stieg - das höchste Niveau seit 2022 -, belastete nicht. Technologiewerte waren gesucht. Denn neben SpaceX hellte auch der Ausblick von Super Micro Computer die Stimmung auf. Infineon gewannen 2 Prozent. Suss kletterten um 2,7 Prozent, ASML um 2,6 Prozent, STMicro um 2,5 Prozent und Aixtron 2 Prozent. SAP stellten mit plus 3,5 Prozent den Tagesgewinner im DAX, der Softwarekonzern veröffentlichte nachbörslich Geschäftszahlen. Essilorluxottica haussierten um 15,5 Prozent. Der Brillenhersteller hatte im dritten Quartal von einer starken Nachfrage nach Smartbrillen profitiert. Carrefour brachen dagegen um 13,8 Prozent ein. Der Einzelhändler hat eine Gewinnwarnung wegen Schäden durch die Unruhen in Frankreich abgegeben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Adidas stachen mit einem Aufschlag on 1,7 Prozent nach starkem Zahlenausweis und angehobenem Ausblick positiv heraus. Deutsche Börse hatte starke Geschäftszahlen vorgelegt. Der Börsenbetreiber erhöhte das Ziel für die Anlagen von Geldbeständen und zur Verwaltung von Sicherheiten. Die Jahresprognose sei dagegen für das operative Geschäft nicht erhöht worden, so Händler kritisch. Die Titel gaben um 0,3 Prozent nach. Druck auf FMC (-2,6%) ging von der Meldung aus, dass das US-Gesundheitsministerium einen Reformplan für den Dialysemarkt vorgestellt hat. Ziel ist mehr Wettbewerb auf dem Markt. Qiagen schlossen praktisch unverändert bei 42,82 Euro. Ein Bericht, wonach EQT mehr als 50 Dollar je Aktie bieten wolle, spielte keine große Rolle. Eine echte Überraschung sei dies nicht, da die Aktie mit solchen Übernahmegerüchten bereits seit Mai im Rally-Modus sei, hieß es. Nach Zahlenausweis und einem erhöhten Ausblick ging es für Jenoptik um 12,1 Prozent nach oben. Grand City beteiligt sich mit 20 Prozent an LEG Immobilien. Grand City legten um 5,6 Prozent zu, LEG Immobilien um 4,5 Prozent. Friedrich Vorwerk stiegen um 8,9 Prozent nach starken Drittquartalszahlen. Im Gefolge zogen MBB um 7,9 Prozent an, die Beteiligungsgesellschaft ist Ankeraktionär bei Vorwerk. CTS Eventim stiegen mit dem Einstieg des aktivistischen Investors Ananym um 4,1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien von Flatexdegiro stiegen im nachbörslichen Handel am Mittwoch um rund 1,5 Prozent. Das Unternehmen hat im dritten Quartal von der Handelsfreude der Kunden und einem höheren Zinsergebnis profitiert. Die Aktien von Leifheit gaben dagegen um 3,6 Prozent nach mit der gesenkten Jahresprognose.

USA - AKTIEN

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October 22, 2026 01:32 ET (05:32 GMT)