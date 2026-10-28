28.10.26 07:32 Uhr

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+++++ TAGESTHEMA +++++

An den Märkten herrscht die Erwartung, dass die US-Notenbank am Mittwochabend die Zinssätze unverändert lassen wird. Nach der Zinserhöhung im September signalisierten hochrangige Vertreter, dass sie sich mit einem weiteren Schritt nicht beeilen müssten. Anleger nahmen dies zur Kenntnis und senkten die Erwartungen einer Zinserhöhung im Oktober. Dann stärkten die in diesem Monat veröffentlichten Inflationsdaten die Argumente für eine erneute Zinserhöhung. Damit ist das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß auf dem Weg, keine weiteren Fortschritte in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent zu zeigen - ein Stillstand, der bis Anfang 2025 zurückreicht. Der Bauboom im KI-Bereich hat die Wirtschaft widerstandsfähig gehalten. Gleichzeitig sahen sich Unternehmen aufgrund von Zöllen und Energiepreisen mit höheren Inputkosten konfrontiert. Fed-Chairman Kevin Warsh äußerte sich kurz nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten. Er tat aber nichts, um die Erwartungen auf eine Beibehaltung des Zinsensniveaus zu ändern. Eine Erhöhung zum aktuellen Zeitpunkt käme weniger als eine Woche vor den Zwischenwahlen überraschend.

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+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

AIRBUS (17:45)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 17.910 +0,5% 22 17.826

EBIT bereinigt 1.777 -8% 22 1.942

EBIT 1.751 +0,2% 22 1.748

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.298 +16% 22 1.116

Ergebnis je Aktie 1,67 +18% 22 1,41

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Free Cashflow* 325 -53% 22 696

-* vor Kundenfinanzierungen

DELIVERY HERO (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

GMV 13.147 +8% 4 12.179

Umsatz 3.882 +10% 2 3.530

GMV = Bruttowarenwert (gross merchandise value)

SYMRISE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Umsatzentwicklung und Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

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PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz Konzern 1.283 +5% 12 1.223

- Scent & Care 501 +3% 12 487

- Taste, Nutrition & Health 782 +6% 12 736

Organische Umsatzentwicklung Konzern 5,0 -- 14 1,4

- Scent & Care 4,2 -- 11 1,3

- Taste, Nutrition & Health 5,4 -- 11 1,5

TRATON (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 11.620 +12% 17 10.416

Operatives Ergebnis bereinigt 780 +17% 17 668

Operative Marge bereinigt 6,7 -- 17 6,4

Ergebnis nach Steuern/Dritten 544 +68% 6 324

Ergebnis je Aktie 1,11 +71% 12 0,65

Weitere Termine:

05:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q

07:00 CH/Sandoz Group AG, Umsatz 3Q

07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q

07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q

07:30 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q

08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q

08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 3Q (13:00 Analysten- und Pressekonferenz)

09:00 GB/ Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q

12:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 3Q

21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

21:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q

21:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q

21:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q

21:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 NIM-Konsumklimaindikator November

PROGNOSE: -30,8

zuvor: -30,6

- US

15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (19:30 Pk mit Chairman Warsh)

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,75% bis 4,00%

zuvor: 3,75% bis 4,00%

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.631,00 -0,3

E-Mini-Future S&P-500 7.757,50 -0,0

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.931,00 +0,4

Topix (Tokio) 3.991,71 -0,1

Hang-Seng (Hongk.) 23.098,02 +0,3

Shanghai-Comp. 3.674,48 +0,7

Dienstag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.590,77 +0,7

DAX-Future 25.739,00 +0,7

MDAX 30.495,47 +0,7

TecDAX 4.092,64 +0,9

SDAX 18.373,06 +0,2

Euro-Stoxx-50 6.164,69 +0,8

Stoxx-50 5.371,41 +0,3

XDAX 25.613,39 +0,1

Dow-Jones 52.377,57 +0,0

S&P-500 7.722,60 +0,6

Nasdaq Composite 26.477,81 +1,2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach den Aufschlägen vom Vortag dürften die Börsen mit kleinen Abgaben starten. Wie das Wall Street Journal berichtet, sollen die USA mehrere arabische Golfstaaten aufgefordert haben, sich nach den US-Zwischenwahlen Anfang November auf einen kurzen, intensiven Militäreinsatz einzustellen. Der Brent Ölpreis zieht daraufhin an, die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihe steigt leicht auf 5,02 Prozent. Das Höhepunkt des Tages ist die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank - allerdings erst bach Börsenschluss in Europa. Es gilt als ausgemacht, dass das aktuelle Leitzinsniveau bestätigt wird. "Normalerweise würde man an der Stelle sagen, entscheidend ist der Ausblick. Allerdings wird Kevin Warsh hier Anleger und Börsen wohl ganz bewusst im Unklaren lassen", heißt es bei QC Partners. Die Wahrscheinlichkeit einer Dezember-Erhöhung wird aktuell mit 90 Prozent eingepreist. Ansonsten dürfte die Berichtssaison Akzente setzen.

Rückblick: Fester - Angeführt von Technologiewerten haben die Aktienmärkte fester geschlossen. Damit zeigten sich Anleger optimistisch vor den geldpolitischen Entscheidungen von Bank of Japan, US-Notenbank sowie EZB und den Geschäftszahlen von Amazon, Alphabet und Microsoft in der laufenden Woche. Die Geschäftszahlen der Technologie-Giganten dürften vor allem mit Blick auf die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms an der Börse geprüft werden. Der europäische Technologie-Subindex war mit einem Plus von 2,0 Prozent Tagesgewinner. Siemens Energy stiegen um weitere 4,4 Prozent und Infineon gewannen 4,8 Prozent. ASML legten um 2,8 Prozent zu und STMicro schlossen 7,1 Prozent höher. BE Semiconductor haussierten mit Aufschlägen von 11,4 Prozent. Applied Materials stockt ihre Beteiligung am Halbleiterausrüster auf. Barclays sprach mit Blick auf die Geschäftszahlen der HSBC (-5,4%) von einem durchwachsenen Quartal. Die Drittquartalszahlen von Novartis (+1,0%) waren indes besser als erwartet ausgefallen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Das organische Umsatzwachstum bei Beiersdorf hatte die Erwartungen im dritten Quartal verfehlt. Der Kurs verlor 3,3 Prozent, für Henkel ging es im Gefolge um 0,7 Prozent nach unten. Mercedes-Benz kassierte die Ziele für dieses Jahr. Nach Einschätzung von JP Morgan dürften die Konsenserwartungen um rund 10 Prozent nach unten revidiert werden. Die Aktie war mit einem Minus von 3,9 Prozent größter DAX-Verlierer. Porsche AG gewannen dagegen 3,8 Prozent. Der Sportwagenbauer hatte laut JP Morgan solide Drittquartalszahlen vorgelegt. Suss fielen nach einer Gewinnwarnung um 4 Prozent. Cancom hatte - aus Sicht der Deutschen Bank überraschend - den Mittelwert der Umsatzprognose für 2026 um 6 Prozent gesenkt. Cancom verloren 6,0 Prozent.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Während es für den Dow-Jones-Index, belastet von den Abgaben bei Boeing und Sherwin-Williams, leicht abwärts ging, zeigten sich der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes mit Gewinnen - gestützt von wachsendem Optimismus über die anstehenden Quartalsberichte der sogenannten KI-Hyperscaler. Unter den großen Technologieunternehmen, die in den kommenden Tagen Quartalszahlen vorlegen, stiegen Alphabet um 0,8 Prozent. Microsoft gaben um 0,2 Prozent nach, Amazon legten um 1,6 Prozent zu. Boeing verzeichnete einen weiteren Quartalsverlust. Die Aktie war mit einem Einbruch von 11 Prozent größter Dow-Verlierer. UPS (+5,9%) hatte den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben und im dritten Quartal einen höheren Umsatz erzielt. Coca-Cola (-1,6%) hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben, warnte aber vor den Folgen der Inflation. Auch Paypal (+2%) hatte die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. General Motors (+5,5%) verlegt ihre Börsennotierung von der New York Stock Exchange zur Nasdaq.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,74d +0,03

10 Jahre 4,99 +0,004

30 Jahre 5,30 +0,004

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 02:30 ET (06:30 GMT)