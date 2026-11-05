05.11.26 07:32 Uhr

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+++++ TAGESTHEMA I +++++

Rheinmetall kann seinen Ausblick für den Umsatz und die operative Marge trotz eines starken Quartals nicht halten. Der Rüstungskonzern nannte als Grund wahrscheinliche Verzögerungen bei der Beauftragung für das Boxer-Projekt "Arminius" und bei Losabnahmen für Artilleriemunition. Rheinmetall rechnet nun mit einem Umsatz von 13,2 Milliarden Euro. Bisher war der Konzern von 13,7 bis 14,2 Milliarden ausgegangen. Für die operative Marge werden nun rund 18,5 Prozent statt rund 19 Prozent angepeilt. Beim Projekt Arminius sei nicht mehr mit dem entsprechenden Auftragseingang dieses Jahr zu rechnen, mit dem Projekt verbundene Anzahlungen und Umsatzbeiträge müssten in das neue Jahr verschoben werden. Für das Geschäft mit Artilleriemunition sei es jetzt schon absehbar, dass es zu Verzögerungen bei Abnahmen kommen werde. Für das dritte Quartal wurden folgende- Bilanzierung nach IFRS Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

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. BERICHTET PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 3.149 +36% 3.253 +41% 19 2.308

Operatives Ergebnis 553 +62% 531 +55% 19 342

Operative Ergebnismarge 17,5 -- 16,3 -- 19 14,8

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die Commerzbank hat im dritten Quartal von einem starken Ertragswachstum bei gleichzeitig stabilen Kosten profitiert. Der Gewinn legte kräftig zu und erfüllte die Markterwartungen. Die Gewinnprognose bestätigte die Bank, wird aber für den Nettozinsüberschuss im Gesamtjahr wegen eines intensiveren Wettbewerbs etwas pessimistischer. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

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. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Erträge 3.199 +9% 3.276 +11% 2.939

Zinsüberschuss 2.115 +3% 2.142 +5% 2.044

Provisionsueberschuss 1.072 +9% 1.061 +8% 985

Risikovorsorge 210 -2% 223 +4% 215

Verwaltungsaufwand 1.638 +1% 1.661 +2% 1.624

Operatives Ergebnis 1.312 +25% 1.339 +28% 1.047

Eigenkapitalrendite (RoTE) 11,9 -- 11,6 -- 7,8

Aufwand-Ertrags-Relation 52,4 -- 52,0 -- 57,1

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Ergebnis vor Steuern 1.312 +28% 1.335 +30% 1.027

Ergebnis nach Steuern/Dritten 859 +45% 864 +46% 591

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HOCHTIEF (14:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für die ersten neun Monate (in Millionen Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

9MON 9M26 ggVj Zahl 9M25

Umsatzerlöse 31.451 +12% 8 28.109

Ergebnis vor Steuern operativ 1.168 +30% 8 900

Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 741 +38% 8 538

RENK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Auftragseingang 458 +41% 15 325

Umsatz 346 +12% 16 308

EBIT bereinigt 60 +15% 16 52

EBIT-Marge bereinigt 17,2 -- -- 16,9

DEUTZ (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 562 +14% 6 493

EBIT bereinigt 40 +41% 6 28

EBIT-Marge bereinigt 7,1 +22% 6 5,8

SUSS MICROTEC (07:50)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 114 -3% 7 118

EBIT 10 -19% 7 12

EBIT-Marge 8,9 -- -- 10,5

Ergebnis nach Steuern 7,3 -21% 5 9,2

Ergebnis je Aktie 0,42 -13% 6 0,48

Weitere Termine:

07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz)

07:00 DE/DHL Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate (08:30 PK)

07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 3Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q

07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

HSBC 0,10 USD

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang September

saisonbereinigt

PROGNOSE: +4,3% gg Vm

zuvor: -10,6% gg Vm

- FR

08:45 Industrieproduktion September

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

- EU

11:00 Erzeugerpreise September

Eurozone

PROGNOSE: +2,4% gg Vm/+10,6% gg Vj

zuvor: +1,9% gg Vm/+8,2% gg Vj

- GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 4,00%

zuvor: 3,75%

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 197.000

zuvor: 194.000

14:30 Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,9% gg Vq

2. Quartal: +1,4% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: -0,1% gg Vq

2. Quartal: +1,2% gg Vq

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 26.673,00 +0,4

E-Mini-Future S&P-500 7.705,50 -0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.227,25 -1,2

Topix (Tokio) 3.938,08 +1,1

Hang-Seng (Hongk.) 24.720,78 +3,4

Shanghai-Comp. 3.676,33 -0,3

Mittwoch:

INDEX Schluss +/- %

DAX 26.437,67 +2,2

DAX-Future 26.673,00 +2,6

MDAX 31.178,27 +1,4

TecDAX 4.136,87 +1,1

SDAX 18.266,22 +1,4

Euro-Stoxx-50 6.265,71 +2,0

Stoxx-50 5.455,20 +1,8

XDAX 26.651,01 +0,8

Dow-Jones 53.356,12 +3,0

S&P-500 7.688,62 +1,6

Nasdaq Composite 25.736,51 +1,4

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der positiven Stimmung rechnen Händler am Donnerstag an Europas Börsen. Der deutliche US-Wahlausgang zugunsten der Demokraten habe für klare Verhältnisse gesorgt, nach denen man sich positionieren könne, heißt es am Markt. Die DAX-Terminkontrakte legen um 80 Punkte zu. Bei den globalen Renditen geht es weiter leicht abwärts, auch der Ölpreis sinkt trotz des Einbruchs vom Vortag weiter. Die Sorte Brent zeigt sich am Morgen um 94 Dollar. Kurzfristig dürften sich Marktteilnehmer zunächst um die Berichtssaison kümmern. Hier steht eine Datenflut an, quer durch sämtliche Branchen. Dazu kommen weitere Inflationsdaten mit den EU-Erzeugerpreisen (PPI) und der Zinsentscheidung der Bank of England. Hier wird eine Erhöhung des Leitzinses von 3,75 auf 4,00 Prozent erwartet.

Rückblick: Das Ergebnis der US-Kongresswahl, der kräftig gesunkene Ölpreis und niedrigere Anleihrenditen befeuerten die Kauflaune der Anleger. Dazu kamen überzeugende Quartalsausweise europäischer Unternehmen. Schwächster Sektor waren die Öl- und Gaswerte mit einem Minus von 2,2 Prozent. Sie folgten dem Ölpreis nach unten. Der europäische Technologiesektor sank um 0,2 Prozent. Händler verwiesen auf Befürchtungen, dass die Demokraten die US-Technologie-Branche stärker regulieren und vor allem die großen KI-Unternehmen stärker kontrollieren könnten. Infineon verloren 4,1, ASML 3,4 und STMicro 5,1 Prozent. Siemens Energy und ABB, die KI-Datenzentren ausrüsten, fielen um 8 und 2,8 Prozent. Stärkster Sektor waren Bankenaktien mit Kursgewinnen von durchschnittlich 4,4 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiter steigender Zinsen. Diese würden die Zinsmargen der Banken und deren Ertragsaussichten verbessern. Rückenwind erhielten die Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien mit dem US-Wahlausgang. Die aktuellen Kursbewegungen spiegelten eher einen breiten Optimismus wider, dass das Schlimmste für den grünen Industrie-Sektor vorbei sein könnte, als konkrete gute Nachrichten, so Harry Braithwaite von Oxcap Analytics. Die Aktien von Vestas und Nordex stiegen um 2,9 bzw. 4,8 Prozent. Für die Aktie von Orsted ging es um 4,6 Prozent aufwärts. Novo Nordisk (+5,6%) hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der dänische Pharmakonzern begründete dies mit verbesserten Aussichten für seine

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)