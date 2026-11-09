09.11.26 07:29 Uhr

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Singapur bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für Deepavali geschlossen.

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Das relativ geringe Aufkommen an Naturkatastrophen spielt den Rückversicherern in die Karten. Die Hannover Rück dürfte am Montag ein solides Zahlenwerk abliefern, auch weil sie ein starkes Kapitalanlageergebnis verbucht hat. Ob die Hannover Rück den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht, so wie es die Munich Re bei der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen vorgemacht hat, ist unklar. Denn das Geschäft ist kein Selbstläufer: Die Branche hat derzeit mit Überkapazitäten und einem schwachen Preisumfeld zu kämpfen.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Rückversicherungsumsatz (brutto) 6.617 +4% 17 6.372

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Kapitalanlageergebnis 590 +97% 17 300

EBIT 907 +23% 17 738

Ergebnis nach Steuern/Dritten 638 -2% 17 651

Combined Ratio* 85,3 -- 17 80,8

-* Schaden-Rückversicherung

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

GEA (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

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. PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Auftragseingang 1.500 +9% 15 1.372

Umsatz 1.478 +8% 16 1.366

EBITDA* 264 +14% 16 232

EBITDA-Marge* 17,8 -- 16 17,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 141 +16% 8 121

Ergebnis je Aktie 0,85 +15% 14 0,74

- * vor Restrukturierungsaufwand

Weitere Termine:

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 9 Monate

07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Ceotronics: 0,25 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Handelsbilanz September

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: +18,7 Mrd Euro

zuvor: +19,5 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,8% gg Vm

Importe

PROGNOSE: +1,2% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.816,00 -0,2

E-Mini-Future S&P-500 7.429,00 +0,4

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.086,50 0,0

Topix (Tokio) 3.820,48 +3,0

Hang-Seng (Hongk.) 24.558,04 +0,3

Shanghai-Comp. 3.667,61 +0,5

Vortag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.820,36 -1,9

DAX-Future 25.848,00 -2,2

MDAX 30.642,23 -0,8

TecDAX 4.005,07 -0,9

SDAX 17.843,71 -1,0

Euro-Stoxx-50 6.170,49 -1,0

Stoxx-50 5.370,47 -0,9

XDAX 25.674,11 -0,6

Dow-Jones 51.285,73 -0,5

S&P-500 7.376,86 +0,3

Nasdaq Composite 24.579,43 +1,1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer zurückhaltenden Eröffnung an Europas Börsen rechnen Händler am Montag. Die erste große Schreckreaktion nach der US-Zwischenwahl sei eingepreist, der gefürchtete KI-Crash ist ausgeblieben. "Es war eine starke, aber reine Sektorrotation", kommentierte ein Händler. Große Signale gibt es zum Wochenstart nicht. Der Brent-Ölpreis notiert leicht im Minus bei 97 Dollar, obwohl die Huthi-Milizen am Wochenende sogar den Saudi-Aramco-Turm in Riad, und damit ein Wahrzeichen in Saudi-Arabien, angreifen konnten. Dies deute nicht auf eine schnelle Problemlösung in der Region, heißt es. Im US-Iran-Krieg sollen derweil Verhandlungen weiter im Hintergrund laufen. Von den Inflationsdaten aus China geht keine Signalwirkung für Europas Börsen aus. Allerdings würden sie im Rückspiegel nur noch einmal die jüngsten Exporterfolge Chinas untermauern, was keine gute Nachricht für deutsche Autobauer sei. Klar im Fokus der Woche stehen die neuen US-Inflationsdaten. Händler sind gespannt auf die Reaktion der Anleiherenditen, da diese zuletzt von der Flucht in "sichere Häfen" angesichts des KI-Einbruchs deutlich gedrückt worden. Mit der politischen Sicherheit der US-Wahlergebnisse im Rücken werde sich dann zeigen, wie hoch die Inflationsprämie bei US-Anleihen ist. Dies dürfte dann bis zum Jahresende die Aktienbewertung prägen. Bei Unternehmens- und Konjunkturdaten ist es zum Wochenstart noch ruhig. Zahlen stehen unter anderem von Gea, Hannover Rück und Unicredit an. Im Blick steht der neue Sentix-Index für die Konjunktur in Deutschland.

Rückblick: Schwach - Der Ausverkauf an den US-Börsen vom Vortag zog auch in Europa die Kurse nach unten. Diese erholten sich jedoch von ihren Tagestiefs, nachdem die Wall Street in einer Gegenbewegung im Plus gestartet war. Die am Vortag drastisch gefallenen Chipwerte machten Boden gut oder stabilisierten sich zumindest. Sie erhielten etwas Unterstützung von Berichten, wonach die EU Chips aus Europa mit einer halben Milliarde Euro fördern will. Damit solle die heimische Chip-Produktion erhöht werden. Infineon sanken um weitere 0,4 Prozent. Am Vortag waren die Titel noch um 8,5 Prozent eingebrochen. ASML stiegen um 2,7 Prozent, für STMicro ging es um 1,5 Prozent aufwärts und BE Semiconductor gewannen 1,8 Prozent. Der Technologiesektor gab um 0,3 Prozent nach und hielt sich damit vergleichsweise gut. Einziger Sektor im Plus waren Reise- und Touristikaktien, die im Schnitt um 0,9 Prozent zulegten. Hier gewannen Air France-KLM nach ihrem Kurssprung vom Vortag weitere 7,1 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr schwach - Erneut unter Druck stand die Rheinmetall-Aktie. Sie verlor weitere 3,4 Prozent, nachdem sie in Reaktion auf die Prognosesenkung des Rüstungskonzerns am Donnerstag um gut 16 Prozent abgesackt war. Mit dem Sieg der Demokraten bei der US-Kongresswahl seien die Friedensaussichten gestiegen, und die Rüstungsausgaben dürften weltweit gekappt werden, hieß es dazu. Renk gaben um 2,9 Prozent nach. Geschäftszahlen legte aus dem DAX am Freitag Daimler Truck vor. Die Aktie gab um 3,4 Prozent nach. Die Analysten von MWB bezeichneten die Drittquartalszahlen als stark. Umsatz und bereinigtes EBIT seien aber nicht so deutlich gestiegen wie erwartet. Die Auftragseingänge hätten den Konsens verfehlt, insbesondere in Nordamerika, monierten derweil die Analysten Bernstein. Die Aktien der Jost Werke legten um 4,5 Prozent zu, nachdem das Unternehmen die Prognosen für den Umsatz und den Gewinn im Geschäftsjahr 2026 angehoben hatte. Leicht positiv für Freenet (+0,4%) werteten Händler den geplanten Aktienrückkauf. Dagegen verloren Stabilus 12 Prozent. Im vierten Geschäftsquartal war das Unternehmen überraschend ins Minus gerutscht.

USA - AKTIEN

Fest - Die US-Aktien machten am Freitag einen Teil ihrer Vortagesverluste wett. Die offiziellen Arbeitsmarktdaten für Oktober waren besser als erwartet ausgefallen und lieferten somit der US-Notenbank weitere Argumente für eine Zinserhöhung im Dezember, die aber weithin erwartet wird. Auch die Stimmung der US-Verbraucher hellte sich Anfang November überraschend auf, wie der entsprechende Index der Universität Michigan zeigte. Unter den Einzelwerten sprangen Airbnb um 11,7 Prozent nach oben. Die Vermittlungsplattform für Kurzzeit- und Ferienunterkünfte hatte im dritten Quartal eine Belebung der Nachfrage verzeichnet und daraufhin ihre Jahresziele erhöht. Auch Moderna (+5,3%) hat sich ehrgeizigere Ziele gesetzt. Dagegen hat der Wettanbieter Draftkings (-21,3%) seine Prognose gesenkt. Bei Aktien mit KI-Bezug nutzten Anleger die drastischen Rücksetzer zum Kauf. Nvidia stiegen um 2,8 Prozent, Advanced Micro Devices um 11 und Intel um 7,7 Prozent. Der Kurs des Ausrüsters von Datenzentren GE Vernova rückte um 0,5 Prozent vor. Tesla gewannen 4,2 Prozent. Das Unternehmen wird wegen geringer Nachfrage die Produktion des Cybertrucks in seiner Gigafactory in Texas im kommenden Jahr herunterfahren. Mit diesem Schritt soll "Platz geschaffen werden" für eine verstärkte Produktion des selbstfahrenden Cybercabs, schrieb CEO Elon Musk in einem Beitrag auf X am Freitag.

USA - ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/-

2 Jahre 4,52 +0,04

10 Jahre 4,86 +0,02

Die überraschend starken Arbeitsmarktdaten nährten Zinserhöhungserwartungen, was die am Vortag gesunkenen Anleiherenditen etwas zulegen ließ. Die Zehnjahresrendite stieg um 2 Basispunkte auf 4,86 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1163 +0,2 0,0020 1,1143 1,1148

EUR/JPY 176,64 +0,1 0,1000 176,5400 176,5400

EUR/CHF 0,9146 +0,1 0,0008 0,9138 0,9139

EUR/GBP 0,8339 -0,1 -0,0005 0,8344 0,8341

USD/JPY 158,23 -0,1 -0,2200 158,4500 158,3400

GBP/USD 1,3384 +0,3 0,0035 1,3349 1,3361

USD/CNY 6,6742 -0,0 -0,0018 6,6760 6,6760

USD/CNH 6,6729 -0,0 -0,0007 6,6736 6,6714

AUS/USD 0,6891 +0,4 0,0028 0,6863 0,6876

Bitcoin/USD 74.301,44 +0,3 254,24 74.047,20 75.656,64

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 09, 2026 01:30 ET (06:30 GMT)