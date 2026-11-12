12.11.26 07:43 Uhr

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+++++ TAGESTHEMA +++++

Allianz wird nach einem kräftigen Gewinnanstieg zuversichtlicher für das laufende Jahr und erwartet nun einen operativen Gewinn von rund 18,6 Milliarden Euro. Bislang war der Versicherer von 17,4 Milliarden Euro ausgegangen, mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten. In den ersten neun Monaten stieg der operative Gewinn auf 14,1 Milliarden Euro von 13,1 Milliarden im Vorjahr.

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Im dritten Quartal hat ein starkes Asset Management der Allianz einen deutlichen Anstieg des operativen Gewinns beschert. Das Ergebnis fiel besser aus als erwartet.

Die Zahlen zum dritten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj 3Q26 ggVj 3Q25

Operatives Ergebnis Konzern 4.304 -3% 4.304 -3% 4.433

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-Schaden-Unfall 2.204 -8% 2.117 -12% 2.394

-Leben/Kranken 1.469 +4% 1.450 +3% 1.407

-Asset Management 1.119 +35% 944 +14% 828

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.784 -2% 2.500 -12% 2.847

Ergebnis je Aktie 7,70 +3% -- -- 7,44

Combined Ratio Schaden-Unfall 93,8 -- 93,8 -- 91,9

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

OTTOBOCK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

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PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q26 ggVj Zahl 3Q25

Umsatz 447 +7% 7 417

Umsatz Core 433 +9% 7 398

EBITDA bereinigt 120,6 +10% 6 109,3

EBITDA-Marge bereinigt 27,0 -- -- 26,2

EBITDA bereinigt Core 119,5 +13% 7 105,8

EBITDA-Marge bereinigt Core 27,6 -- -- 26,6

Konzerngewinn bereinigt 51,8 +96% 6 26,4

Ergebnis je Aktie -- -- -- 0,42

UNITED INTERNET (07:35; 12:00 Telefonkonferenz)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für die ersten neun Monate (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG

9 MONATE 9M26 ggVj 9M25

Umsatz 4.635 +3% 4.502

EBITDA 1.043 +8% 966

EBIT 525 +19% 443

Ergebnis vor Steuern 380 +16% 327

Ergebnis nach Steuern/Dritten 200 +33% 150

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,13 +30% 0,87

Weitere Termine:

07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 3Q

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/MBB SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Verbio SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q

08:30 TW/Foxconn Technology Group, Ergebnis 3Q

09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz)

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Applied Materials Inc, Ergebnis 4Q

Im Lauf des Tages:

- DE/Brenntag SE, Kapitalmarkttag (13:30 PK)

- CH/Docmorris AG, Kapitalmarkttag

- DE/Init innovation in traffic systems SE, ausführliches Ergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

BP 0,0866 USD

GSK 17,00 p

Shell 0,3906 USD

Unilever 39,07 p

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: +0,7% gg Vq/+1,9% gg Vj

2. Quartal: +0,5% gg Vq/+1,4% gg Vj

08:00 BIP September

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,7% gg Vq/+1,8% gg Vj

08:00 Handelsbilanz September

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -18,0 Mrd GBP

08:00 Industrieproduktion September

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/ k.A.

zuvor: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 195.000

zuvor: 189.000

16:00 NAR, Verkauf bestehender Häuser Oktober

PROGNOSE: -3,8% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 26.980,00 +1,0

E-Mini-Future S&P-500 7.606,50 -0,4

E-Mini-Future Nasdaq-100 28.199,50 -1,0

Topix (Tokio) 3.937,33 +0,2

Hang-Seng (Hongk.) 24.060,45 -1,1

Shanghai-Comp. 3.658,61 -0,6

Mittwoch:

INDEX Schluss +/- %

DAX 26.662,77 +1,2

DAX-Future 26.804,00 +1,2

MDAX 31.074,69 +0,1

TecDAX 4.108,15 +1,9

SDAX 18.137,45 +0,5

Euro-Stoxx-50 6.393,39 +1,0

Stoxx-50 5.507,99 +0,8

XDAX 26.773,34 +0,4

Dow-Jones 52.486,49 +0,5

S&P-500 7.619,38 +1,3

Nasdaq Composite 25.466,19 +1,6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Börsen dürften am Donnerstag ihre jüngsten Gewinne konsolidieren, erwarten Händler. Übergeordnet sei die Stimmung jedoch unverändert positiv. Technologiewerte stehen mit den Entwicklungen um Nvidia im Blick. Das Board des Unternehmens bereitet informierten Personen zufolge die Absetzung von CEO Jensen Huang vor. Die Aktie geriet daraufhin nachbörslich stark unter Druck, da Huang als Architekt der Unternehmensstrategie gilt und es keine Nachfolgeregelung gibt. Daneben müssen die Anleger eine Fülle von Unternehmenszahlen verarbeiten.

Rückblick: Fest - Neben Konjunkturoptimismus sorgte vor allem die Rückkehr der Zuversicht im Technologiesektor für Rückenwind: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hob seine Prognosen für das deutsche Wirtschaftswachstum im laufenden und kommenden Jahr an, und der US-Rechenzentrenbetreiber Coreweave wartete mit einer optimistischen Umsatzprognose auf. Für Kauflaune bei KI-Akten sorgten daneben der voranschreitende Börsengang von Anthropic und ein kräftiges Umsatzwachstum beim ChatGPT-Entwickler OpenAI, wenngleich dieser operativ weiter defizitär agiert. Unterstützend wirkte laut Händlern auch, dass die überraschend hohen US-Verbraucherpreise vom Vortag an der Wall Street vergleichsweise gut verkraftet wurden. Der Stoxx-Subindex der Technologiewerte gewann 2,4 Prozent. Übertroffen wurde er nur vom Index der Ölwerte (+2,7%) vor dem Hintergrund gestiegener Ölpreise. Siemens Energy überzeugte mit Rekordzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und wartete mit ambitionierten Wachstumszielen und einem neuen Aktienrückkauf auf. Der Kurs schoss um 10,8 Prozent nach oben. Im Sog legten auch die Kurse europäischer Wettbewerber wie ABB, Schneider Electric und Legrand um bis zu 3,0 Prozent zu. In Kopenhagen gaben Vestas um 3,8 Prozent nach. Der Windkraftanlagenbauer verfehlte mit seinen Zahlen die Umsatzerwartungen. Alcon büßten in Zürich 3,9 Prozent ein, nachdem auch das Augenheilkundeunternehmen beim Umsatzwachstum enttäuscht und dazu seine Gewinnprognose auf das untere Ende der bisherigen Spanne eingegrenzt hatte. In Wien ging es für Voestalpine um 7,7 Prozent abwärts. Der Stahlkonzern steigerte zwar den Gewinn, senkte aber angesichts höherer Energie- und Logistikkosten das obere Ende seiner Prognosespanne für das operative Ergebnis.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

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November 12, 2026 01:43 ET (06:43 GMT)