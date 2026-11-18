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+++++ TAGESTHEMA +++++

Nvidia hat am Dienstag robuste Quartalsergebnisse vorgelegt und die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen - inmitten eines Skandals, der das Unternehmen erschüttert, seinen prominenten Vorstandsvorsitzenden zu Fall gebracht und Märkte weltweit verunsichert hat. Nvidia verzeichnete ein weiteres Quartal mit Rekordumsätzen von 115,8 Milliarden Dollar. Dies liegt 6,3 Prozent über den von Factset befragten Analysten prognostizierten 108,9 Milliarden Dollar und entspricht mehr als einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Nettogewinn stieg auf 65,3 Milliarden Dollar und übertraf ebenfalls die Erwartungen. Im wichtigsten Segment, dem Geschäft mit Rechenzentren, erzielte Nvidia einen Umsatz von 107,6 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 110 Prozent Vorjahr entspricht. Nvidia prognostiziert für das laufende Quartal einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar, etwa 4 Prozent mehr als die Schätzungen der Wall Street.

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Die Anleger richten ihr Augenmerk jedoch voll und ganz darauf, wie Nvidia ohne Jensen Huang agieren könnte und stellen sich Fragen wie, ob das rasante Umsatzwachstum anhalten wird und was mit den Finanzierungsgeschäften im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar geschieht, die Nvidia in den vergangenen Jahren mit Partnern und Kunden abgeschlossen hat. Die Frage ist, ob Interims-CEO Colette Kress die Sorgen der Wall Street über die wachsenden Probleme von Nvidia in Washington zerstreuen und die Investoren davon überzeugen wird können, dass die Zukunft stabil sein wird und ob Betreiber von Rechenzentren angesichts der Unsicherheit einer Partnerschaft mit Nvidia Vereinbarungen mit den Rivalen Advanced Micro Devices oder Alphabets Google bevorzugen. "Unsere Dynamik ist real", teilte Kress mit. "Nvidia ist ein außergewöhnlicher Technologieführer, angetrieben von der unermüdlichen Innovation unserer Mitarbeiter." Der Produktfahrplan des Unternehmens liege im Plan.

Nachbörslich ging es für die Nvidia-Aktie auf Nasdaq.com nach den Verlusten der Vortage um 1,4 Prozent nach oben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Kapitalmarkttag

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13:00 CN/Tencent Holdings Ltd, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages

- US/Anthropic, Bekanntgabe Ausgabepreis f. Börsengang

- NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 9 Monate

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Erzeugerpreise Oktober

Output-Basis

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,7% gg Vm/+4,6% gg Vj

08:00 Verbraucherpreise Oktober

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PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj

Kern

PROGNOSE: k.A. /+2,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

- EU

11:00 Verbraucherpreise Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj

Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

- US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober

Baubeginne

PROGNOSE: +2,4% gg Vm

zuvor: -5,2% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -1,4% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 26.104,00 -0,2

E-Mini-Future S&P-500 7.378,00 +0,3

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.244,00 +0,6

Topix (Tokio) 3.824,00 -0,4

Hang-Seng (Hongk.) 23.247,96 -1,1

Shanghai-Comp. 3.585,54 +0,0

Dienstag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 26.045,37 -2,1

DAX-Future 26.132,00 -2,2

MDAX 30.147,34 -1,3

TecDAX 3.990,04 -1,9

SDAX 17.512,37 -1,4

Euro-Stoxx-50 6.212,11 -2,2

Stoxx-50 5.400,70 -2,0

XDAX 26.062,16 -0,4

Dow-Jones 50.759,42 -1,6

S&P-500 7.340,62 -1,0

Nasdaq Composite 27.001,78 -0,7

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem volatilen Geschäft rechnen Händler am Mittwoch. Die Märkte dürften zwar positiv auf die nachbörslichen Zahlen von Nvidia und die Aussagen der Interimschefin reagieren, dies dürfte sich jedoch erst mit dem US-Handelsstart auf Europa deutlicher auswirken, meint ein Teilnehmer. Die Rekordzahlen des KI-Vorzeigeunternehmens spielten eine geringere Rolle als sonst, weil Nvidias Ex-Chef Jensen Huang auch als Financier des KI-Booms über Nvidia hinaus galt. Wichtiger seien die Aussagen der neuen Interims-CEO Colete Kress, nach denen man aber auch nicht viel schlauer sei als zuvor. Kress sagte unter anderem, Nvidia werfe "einen genauen Blick auf die Arten von Unternehmen", bei deren Finanzierung man helfen wolle. Entspannung gibt es am Anleihemarkt, nachdem der Präsident der Fed in New York, John Williams, sagte, er glaube nicht, dass die Inflationslage einen großen Zinsschritt erfordere. Klar im Fokus steht nun der Börsengang von Anthropic am Donnerstag. Je nachdem wie er ausfällt, könnte er einen neuen KI-Boom auslösen. Die Aktie soll sechsfach überzeichnet sein und Anthropic erwägen, den Ausgabepreis zu erhöhen. Er soll im Laufe des Tages mitgeteilt werden.

Rückblick: Sehr schwach - Händler sprachen von einer Gemengelage an Belastungsfaktoren, allen voran Unsicherheiten für die Technologiebranche durch die Turbulenzen bei Nvidia aber auch neuerliche Handelsbarrieren seitens der USA für den Export von Hochleistungschips. Der Stoxx-600-Technologieindex war mit einem Minus von 3,9 Prozent klar der größte Verlierer, auch weil Anleger im Vorfeld der mutmaßlich richtungweisenden Nvidia-Quartalszahlen am späten Abend Sicherheit walten ließen und eher Aktien verkauften. Dazu wurden die anhaltenden Zinserhöhungserwartungen in den USA als Belastungsfaktor genannt. Zurich Insurance gaben um 1,0 Prozent nach. Dass der Versicherer nach der Übernahme des Cyber-Versicherers Beazley nun mit 1,8 statt 1,0 Milliarden Dollar Kapitalsynergien rechnet, ging in der allgemein schlechten Stimmung für Aktien unter. Imperial Brands streicht in den kommenden Jahren bis zu 4.600 Arbeitsplätze, zudem meldete der Tabakkonzern einen Umsatzrückgang infolge sinkender Tabakabsatzmengen. Die Aktie verlor 2,0 Prozent. Im Sog gaben BAT sogar um 3,9 Prozent nach.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr schwach - Deutsche Bank sorgten mit einem Minus von 6,0 Prozent für Druck auf den DAX. Auf den Kurs drückte, dass durch Whistleblower mehr als 15 Millionen interne Dokumente verschiedenen Medien zugespielt wurden, was für einen Vertrauensverlust sorgte, der die Bank mutmaßlich Geschäft kosten könnte. Unter anderem soll die Bank um russische Oligarchen geworben, und langjährige Geschäftsbeziehungen zum Straftäter Jeffrey Epstein sowie dem aktuellen US-Präsidenten Donald Trump gepflegt haben. Evonik stiegen um 4,2 Prozent nach Presseberichten, dass ein verbessertes Angebot von BASF bevorstehen soll. BASF gaben um 2,8 Prozent nach. Für Gea ging es um 1,4 Prozent nach unten, nachdem der Anlagenbauer eine potenziell gewinnverwässernde Begebung einer Wandelanleihe angekündigt hatte. Der sich weiter abschwächende TV-Werbemarkt macht der RTL Group zu schaffen. Die Bertelsmann-Tochter geht deswegen nur noch davon aus, das untere Ende der Prognosespannen für Umsatz und operatives Ergebnis im Gesamtjahr zu erreichen. Im Streaming-Geschäft läuft es dafür besser. Der Kurs gab um 0,3 Prozent nach. Das Streaming-Geschäft lief besser. Springer Nature gingen nach Anfangsgewinnen in Reaktion auf gut ausgefallene Quartalszahlen 2,9 Prozent schwächer aus dem Handel.

XETRA-NACHBÖRSE

OHB zeigten sich auf Tradegate kaum verändert auf die Nachricht, dass eine Tochter einen 102 Millionen Euro schweren Auftrag von der Europäischen Weltraumorganisation erhalten hat. SMAG Antenna sackten nach einer Gewinnwarung am Abend um 10 Prozent ab.

USA - AKTIEN

Schwächer - Nach dem Vortagesabsturz blieb die Wall Street auf Talfahrt, allerdings schlossen die Indizes klar über den Tagestiefs. Die Querelen um Nividia nach dem Rücktritt von CEO Jensen Huang, der zugleich als Financier des KI-Booms gilt, und die nach Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen des KI-Flaggschiffs hätten viele Akteure vorsichtig agieren lassen, hieß es. Die eingetrübte Stimmung für KI- und Technologieaktien schwappte dazu auch auf andere Branchen über. Dazu trugen auch neue US-Handelsbarrieren für den Export von Halbleitern bei, mit dem Ziel, Chinas Zugriff auf fortschrittliche KI-Rechenleistung einzudämmen. Dies könne allgemein die US-chinesischren Handelsbeziehungen wieder verschlechtern, hieß es. Nvidia gaben um 0,4 Prozent nach. Intel büßten 0,5 Prozent ein, AMD 0,2. Home Depot verloren nach gut ausgefallenen Quartalszahlern und der Mitteilung, dass der zuletzt erkrankte CEO zurücktritt, 2,4 Prozent, Walt Disney stiegen nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen zunächst, gingen aber letztlich 1,5 Prozent schwächer aus dem Tag. Der Unterhaltungskonzern hatte außerdem höhere Ausgaben signalisiert.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,80 -0,03 4,86 4,78

5 Jahre 4,91 -0,03 4,97 4,89

10 Jahre 5,11 -0,01 5,15 5,09

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 18, 2026 01:49 ET (06:49 GMT)