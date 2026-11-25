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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

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FREITAG: In den USA wird am Tag nach Thanksgiving nur verkürzt gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Aroundtown hat in den ersten neun Monaten 2026 Mieteinnahmen von 884 Millionen Euro und ein um 1 Prozent höheres bereinigtes EBITDA von 754 Millionen Euro erzielt. Die FFO I seien aufgrund gestiegener Finanzierungskosten um 3 Prozent auf 215 Millionen Euro gesunken, teilte das Unternehmen mit. Der Verschuldungsgrad habe sich von 41 Prozent zum Jahresende 2025 auf 45 Prozent erhöht. Die Jahresprognose für die FFO I hat Aroundtown nach oben eingeengt und erwartet nun 285 bis 305 statt zuvor 275 bis 305 Millionen Euro.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q

07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H

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08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis

10:30 DE/Hannover Rück SE, Kapitalmarkttag

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 BIP (2. Veröffentlichung) Q3

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

1. Veröff.: +0,2% gg Vq

2. Quartal: +0,3 gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +1,2% gg Vj

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1. Veröff.: +1,2% gg Vj

2. Quartal: +1,0% gg Vj

-FR

08:45 Verbrauchervertrauen November

PROGNOSE: 82

zuvor: 80

-US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober

PROGNOSE: +1,1% gg Vm

zuvor: +1,8% gg Vm

14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +3,6% gg Vq

1. Veröff.: +3,4% gg Vq

2. Quartal: +2,2% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,3% gg Vq

1. Veröff.: +2,3% gg Vq

2. Quartal: +6,1% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 203.000

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,4% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm/+0,2% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 25.165,00 +0,4

E-Mini-Future S&P-500 7.162,75 -0,8

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.912,25 -1,4

Topix (Tokio) 3.746,20 -0,5

Kospi 4.697,51 -6,2

Hang-Seng (Hongk.) 22.057,75 -0,7

Shanghai-Comp. 3.480,07 -1,9

Dienstag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.017,81 -1,3

DAX-Future 25.245,00 -0,7

MDAX 28.791,63 -1,7

TecDAX 3.833,78 -1,3

SDAX 17.031,51 -0,6

Euro-Stoxx-50 6.003,76 -1,2

Stoxx-50 5.258,65 -0,5

XDAX 25.170,92 +0,6

Dow-Jones 50.018,70 +0,9

S&P-500 7.201,09 -0,5

Nasdaq Composite 23.733,54 -1,5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften nach den Abgaben vom Vortag mit leichten Aufschlägen starten. Das Umfeld bleibt schwierig, im Handel rechnet man daher mit anhaltend hoher Volatilität, insbesondere im Technologiesektor. "Die Rückkehr Huangs war ein willkommener Befreiungsschlag für die Aktienmärkte, aber noch keine Lösung für deren grundlegende Probleme", kommentiert CMC die jüngste Entwicklung nach der Rückholaktion von Jensen Huang als CEO von Nvidia. Die Inflations- und Zinssorgen seien ebenso wenig verschwunden wie die Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren KI‑Investitionen. Für eine nachhaltige Fortsetzung der Rally brauche es deshalb mehr als eine positive Personalentscheidung bei Nvidia. Am Vortag bekannt gewordenen Pläne der USA für neue Handelszölle spielen derweil noch keine große Rolle. Nachdem die am "Liberation Day" angekündigten Zölle in der Zwischenzeit allesamt vom Obersten Gerichtshof der USA einkassiert wurden, hat das Thema an den Märkten einiges an Schrecken verloren. Das Highlight des Tages dürfte die Bekanntgabe des von der US-Notenbank stark wahrgenommenen Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA am Nachmittag werden. Er könnte Bewegung in die Zinsspekulationen bringen.

Rückblick: Schwächer - Nach der Erleichterungsrally am Montag in Reaktion auf die Rückkehr von Jensen Huang als CEO von Nvidia kam es zu einer Gegenbewegung. Das Comeback von Huang hatte die zuletzt zunehmende Skepsis über den KI-Boom zunächst zurückgedrängt. Marktteilnehmer sprachen von einer Konsolidierung - vor allem bei den stark gestiegenen Technologiewerten. Für etwas Verstimmung sorgte, dass die Aktie von Anthropic nach ihrem fulminanten Börsendebüt bereits an ihrem dritten vollen Handelstsag unter den Ausgabepreis von 83 Dollar rutschte. Der am Montag rund 5 Prozent festere Technologie-Subindex büßte 2,8 Prozent ein. Infineon waren mit einem Abschlag von 9,7 Prozent größter DAX-Verlierer. ASML schlossen 5,6 Prozent tiefer und STMicro verloren 10,2 Prozent. Unter Druck stand auch der Rohstoffsektor. Hier belastete der fortgesetzte Rückgang der Metallpreise, vor allem des Kupferpreises, der um 5,4 Prozent fiel. Erwartungen an eine weitere US- Zinserhöhung im Dezember trübten die Aussichten ebenso wie anhaltende Unsicherheiten rund um US-Importzölle sowie die Sorgen um die Nachhaltigkeit von Investitionen in Rechenzentren, hieß es. Hinzu kam eine Gewinnwarnung von Aurubis, was die Aktie um 15 Prozent einbrechen ließ. Antofagasta verloren 8,1 Prozent. Thyssenkrupp gaben um 3,4 Prozent nach, Salzgitter sackten sogar um 13,4 Prozent ab. Salzgitter ist an Aurubis beteiligt. Sehr gut kam an, dass Sanofi 41 Milliarden Dollar in die Hand nimmt für die Übernahme des US-Arzneimittelherstellers Insmed. Damit bauen die Franzosen das Portfolio in den Bereichen Immunologie und seltene Krankheiten aus. Die Aktie schoss um fast 10 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwächer - Der DAX konnte die Marke von 25.000 Punkten knapp verteidigen. Stark unter Druck standen im Zuge der breiten Gegenbewegung bei Aktien aus dem KI-Bereich unter anderen Siemens Energy und Suss Microtec mit Einbußen von 6,8 und 8,4%Prozent. Aixtron knickten um 16,3 Prozent ein. Die Aktie des Halbleiteranlagenbauers litt unter einer Abstufung der UBS auf "Sell". Die Analysten rechnen damit, dass sich der Ausbau der Laserkapazitäten 2028 verlangsamen wird und das Geschäft mit Leistungshalbleitern diesen Rückgang nicht ausgleichen kann. BASF standen mit dem Kapitalmarkttag im Fokus. Nach den gescheiterten Übernahmeversuch von Evonik richtete sich die Aufmerksamkeit wieder verstärkt auf die Fundamentaldaten. BASF bestätigte unter anderem das Ziel, das Agrargeschäft bis Mitte nächsten Jahres zur Börsenreife zu führen. Die BASF-Aktie verlor 1,6 Prozent.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Nach dem Kursfeuerwerk zu Wochenbeginn als Reaktion auf die Rückkehr von Jensen Huang als CEO von Nvidia sprachen Marktteilnehmer von einer Konsolidierung. Die traf insbesondere Technologieaktien. "Wenn es zu einer heftigen Abwärtsbewegung und danach zu einer heftigen Aufwärtsbewegung kommt, bedeutet das in der Regel, dass man noch nicht über den Berg ist", kommentierte Fondsexperte Eric Marshall von Hodges Capital. Dazu trat das Thema Zölle wieder in den Fokus. Die USA sollen laut Informanten neue Zölle für China und Dutzende anderer Länder planen, die nach Ansicht der Trump-Regierung amerikanischen Unternehmen schaden, indem sie ihre eigene heimische Industrieproduktion unterstützen. Für Verunsicherung sorgte die Anthropic-Aktie gesorgt. Sie hatte sich zu Wochenbeginn der Kursrally im Technologiesektor nicht angeschlossen und fiel an ihrem dritten vollen Handelstag mit einem Minus von 6,5 Prozent unter ihren Ausgabepreis. Im Handelsverlauf hatte das Tagesminus auch schon über 10 Prozent betragen. Die grundsätzlichen KI-Sorgen blieben ungeachtet der Juang-Rückehr bestehen, hieß es im Handel. Die Nvidia-Aktie kam nach ihrem Anstieg um 31 Prozent am Vortag um 5,9 Prozent zurück. Dass sich Präsident Trump persönlich für die Wiedereinsetzung von Huang eingesetzt habe, werfe Fragen über die Rolle der US-Regierung bei der Stützung des KI-Booms auf, hieß es. Für AMD, Intel oder Coreweave ging es nach den kräftigen Gewinnen vom Montag um 8,1 bis 11,8 Prozent abwärts. Hewlett-Packard Enterprise knickten um 16,3 Prozent ein. Der Konzern hatte starke Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal 2026 vorgelegt und seine Umsatzprognose angehoben. Im Handel hieß es aber, die bereinigte Bruttomarge sei im Vergleich zum Vorquartal gesunken.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,67 0,00

10 Jahre 4,90 -0,02

Die Renditen am US-Anleihemarkt bewegten sich unter dem Strich kaum. Ein Impuls könnte am Mittwoch vom Index der persönlichen Konsumausgaben für Oktober kommen, hieß es im Handel. Er gelte als ein von der US-Notenbank bevorzugter Inflationsindikator.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 25, 2026 01:38 ET (06:38 GMT)