===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

Werbung

FREITAG: In den USA wird am Tag nach Thanksgiving nur verkürzt gehandelt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent angehoben und weitere Zinserhöhungen in den kommenden sechs Monaten in Aussicht gestellt. Hintergrund sind die anhaltend über dem Zielwert von 2 Prozent liegende Inflation und das kräftige Wirtschaftswachstum, das vor allem vom weltweiten KI-Boom und den Rekordexporten der Halbleiterindustrie profitiert. Die Notenbank hob ihre Wachstumsprognose für 2026 von 3,3 auf 3,9 Prozent und für 2027 von 2,9 auf 4,1 Prozent an.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

- DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag (bis 27.11.2026)

Werbung

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 NIM-Konsumklimaindikator Dezember

PROGNOSE: -30,2

zuvor: -30,8

-EU

10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,5% gg Vj

zuvor: +3,5% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 25.224,00 +0,2

Werbung

E-Mini-Future S&P-500 7.227,25 +0,4

E-Mini-Future Nasdaq-100 26.265,00 +0,6

Topix (Tokio) 3.750,40 +0,1

Kospi 4.711,18 +0,3

Hang-Seng (Hongk.) 22.295,81 +1,5

Shanghai-Comp. 3.469,77 -0,2

Mittwoch:

INDEX Schluss +/- %

DAX 24.702,13 -1,3

DAX-Future 25.177,00 +0,5

MDAX 28.595,47 -0,7

TecDAX 3.761,86 -1,9

SDAX 16.880,78 -0,9

Euro-Stoxx-50 5.894,46 -1,8

Stoxx-50 5.196,22 -1,2

XDAX 25.129,51 +0,6

Dow-Jones 50.182,95 +0,3

S&P-500 7.182,78 -0,3

Nasdaq Composite 23.585,80 -0,6

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach den Abgaben vom Vortag dürften Europas Börsen am Donnerstag mit Kursaufschlägen starten. Hintergrund ist eine massive Erholung im Technologiesektor an der Wall Street im späten Handel. Zwar schloss der Nasdaq-100-Index 0,6 Prozent tiefer, im Tagestief hatte er aber bereits 4,7 Prozent verloren. Die Phase hoher Volatilität an den Börsen könnte sich noch eine Weile fortsetzen, heißt es im Handel. Die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-CEO habe die grundsätzlichen Bedenken der zukünftigen Höhe und Rentabilität von KI-Investitionen nicht ausgeräumt. Am Donnerstag dürfte es in Europa aber zunächst ruhiger zugehen, weil aufgrund des Thanksgiving-Feiertags die Börsen in den USA geschlossen bleiben. Am Freitag wird dort dann verkürzt gehandelt, weshalb sich eine US-Akteure schon in ein verlängertes Wochenende verabschiedet haben dürften. Derweil hat sich die US-Regierung zu den geplanten neuen Zöllen gegen China und Dutzende weitere Länder geäußert. Diese sollen nicht zusätzlich zu den früheren Zöllen erhoben werden, was an den Märkten für etwas Erleichterung sorgt.

Rückblick: Schwach - Nach einer gut behaupteten Eröffnung kamen die Indizes zurück, weil der Technologie-Ausverkauf weiterging. Am Nachmittag sorgte die sehr schwache Tendenz an der Wall Street dann nochmals für Abwärtsdruck. Dazu trug auch der US-Preisindex der Konsumausgaben (PCE) bei, der einen Tick höher als erwartet ausfiel und die Zinserhöhunghserwartungen untermauerte. In die gleiche Kerbe schlug, dass die US-Wirtschaft im dritten Quartal stärker gestiegen war als zunächst berichtet. Für Vorsicht sorgten außerdem Berichte über Pläne der US-Regierung für neue Handelszölle. Der Stoxx-Technologiesektor verlor 3,1 Prozent. Die Infineon-Aktie führte mit einem Minus von 6,5 Prozent erneut die DAX-Verliererliste an. Siemens Energy verloren 4,6 Prozent. In Amsterdam gaben ASML 5,8 Prozent ab, in Paris STMicro 4,7 Prozent. Für die Prosus-Aktie ging es um 4,9 Prozent abwärts nach durchwachsen ausgefallenen Halbjahreszahlen. Eine positive Studie von JP Morgan sorgte für Käufe von Autoaktien. Der Stoxx-Subindex stieg um 1,5 Prozent. VW gewannen 4,6, BMW 3,7, Stellantis 3,6 und Renault 2,6 Prozent. Remy Cointreau schnellten nach hat besser als erwartet ausgefallenen Halbjahreszahlen um 13,1 Prozent nach oben. Im Gefolge gewannen Diageo 1,3 oder Pernod Ricard 0,5 Prozent. AMS-Osram stiegen um 6,8 Prozent. Treiber war die Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Samsung Display, im Zuge derer sich die Südkoreaner mit knapp 10 Prozent an AMS-Osram beteiligen. Givaudan verloren 2,3 Prozent. Die EU hatte Bußgelder gegen mehrere Aromastoffhersteller wegen einer Kartellbildung verhängt. Die höchste Strafe entfiel mit rund 252,4 Millionen Euro auf Givaudan.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Der DAX rutschte wieder deutlicher unter die Marke von 25.000 Punkte. Die Bayer-Aktie litt unter einem Zeitungsbericht, wonach das Unternehmen das Herz- und Nierenmedikament Kerendia in Deutschland wegen eines Streits über die Erstattungspreise vom Markt nimmt. Der Kurs fiel um 2,6 Prozent. Hannover Rück teilte auf seinem Kapitalmarkttag mit, dass der Gewinn 2027 auf mindestens 2,9 Milliarden Euro zulegen soll. Bis 2029 peilt der Rückversicherer einen kontinuierlichen Gewinnanstieg an. Die Aktie gab dennoch um 0,9 Prozent nach. Als insgesamt "leicht positiv" wurden im Handel die Zahlen wie auch der Ausblick von Aroundtown eingestuft. Der Kurs gewann 4,9 Prozent. Aber auch andere Immobilienaktien zogen an, so Vonovia um 1,8 Prozent. Die Aussichten für den Sektor hätten sich zuletzt verbessert mit deutlich gesunkenen Marktzinsen, hieß es.

USA - AKTIEN

Leichter - Neuerliche starke Verkäufe von Aktien vor allem aus dem Technologiesektor sorgten zunächst für eine sehr schwache Tendenz. Dazu trug auch bei, dass der Preisindex der persönlichen Ausgaben in der Kernrate einen Tick höher ausgefallen war als erwartet und auch dass das US-BIP-Wachstum nach oben revidiert wurde. Beides untermauerte die Erwartungen weiter steigender Leitzinsen. Für Vorsicht unter den Akteuren sorgte dazu das bevorstehende lange Thanksgiving-Wochenende, an dem nur schwer auf neue Entwicklungen reagiert werden kann. Am Donnerstags wird an der Wall Street nicht gehandelt, am Freitag verkürzt. Die Anleger beschäftigten weiterhin offene Fragen wie die nach dem weiteren Tempo des KI-Ausbaus oder der Gewinnerzielungsfähigkeiten der großen Akteure. Die Aufmerksamkeit richte sich verstärkt auf Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen von US-Exportbeschränkungen für Chips und neuen Zöllen gegen China. Auch die Fähigkeit von Nvidia, hohe Summen zur Beschleunigung des KI-Wachstums auszugeben, werde infrage gestellt, hieß es. Im Handelsverlauf beruhigte sich die negative Stimmung im Technologiesektor aber zusehends und die Indizes erholten sich massiv von den Tagestiefs. In dieser Gemengelage fiel der Kurs der Anthropic-Aktie bereits an ihrem vierten vollen Handelstag deutlich unter den Ausgabekurs. Allerdings erholten sich auch Anthropic im Verlauf massiv, die Aktie ging mit einem Plus von 1,1 Prozent und knapp unter ihrem Ausgabepreis aus dem Handel. Die Nvidia-Aktie fiel um weitere 3,9 Prozent, schloss aber klar über dem Tagestief. Dell gingen 0,6 Prozent höher aus dem Tag. Der Computerbauer hatte seine Prognose angehoben, nachdem sich der Umsatz im dritten Quartal verdoppelt hatte. HP machten einen Satz um über 11 Prozent, getrieben von gut ausgefallenen Viertquartalszahlen. Deere gewannen 4,4 Prozent, nachdem der Landmaschinenbauer nach einem Gewinnrückgang im vierten Quartal für 2027 ein Ende der jahrelangen Flaute prognostiziert hatte.

USA - ANLEIHEN

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,65 -0,02 4,68 4,58

5 Jahre 4,68 -0,03 4,73 4,60

10 Jahre 4,87 -0,03 4,93 4,80

Die Renditen der US-Anleihen gaben leicht nach. Marktbeobachtern zufolge drückten weiter Umschichtungen aus Aktien in Anleihen auf die Marktzinsen. Daneben hieß es, der mit Spannung erwartete PCE-Deflator habe keine größere negative Inflationsüberraschung gebracht.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 19:05

EUR/USD 1,0964 -0,1 -0,0007 1,0971 1,0984

EUR/JPY 174,51 -0,1 -0,1500 174,6600 174,5600

EUR/CHF 0,9117 -0,0 -0,0003 0,9120 0,9110

EUR/GBP 0,8367 -0,0 -0,0001 0,8368 0,8372

USD/JPY 159,14 -0,0 -0,0300 159,1700 158,9200

GBP/USD 1,3102 -0,1 -0,0010 1,3112 1,3119

USD/CNY 6,6636 -0,2 -0,0116 6,6752 6,6752

USD/CNH 6,6647 -0,1 -0,0031 6,6678 6,6656

AUS/USD 0,6633 +0,1 0,0008 0,6625 0,6624

Bitcoin/USD 60.531,92 +0,6 337,62 60.194,30 59.589,01

Der Dollar setzte nach einer anfänglichen kleinen Erholung die Abwärtsbewegung vom Vortag fort. Der Euro kostete zuletzt im US-Handel 1,0974 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.570,99 -0,3 -10,01 3.581,00

Silber 41,39 +0,4 0,18 41,22

Platin 1.290,18 +0,7 9,21 1.280,97

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 26, 2026 01:33 ET (06:33 GMT)