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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In den USA wird am Tag nach Thanksgiving nur verkürzt gehandelt.

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+++++ TAGESTHEMA +++++

SAP erwägt nach Informationen von Bloomberg im Rahmen seiner KI-Transformation den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Die Restrukturierung würde mindestens 9 Prozent der Belegschaft betreffen, heißt es in dem Bericht. Die Gesamtzahl sei aber noch nicht final und könne sich im Zuge der Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern noch ändern. "SAP überprüft kontinuierlich seine Organisation, um sicherzustellen, dass sie auf die Strategie und die Kundenbedürfnisse ausgerichtet bleibt", teilte das Unternehmen der Agentur mit. Zum Stellenabbau selbst wollte sich SAP nicht äußern. Wie es in dem Bericht weiter heißt, sind alle Abteilungen aufgefordert worden, Bereiche für potenzielle Kürzungen zu identifizieren, wobei insbesondere die Bereiche Produkt und Entwicklung sowie Vertrieb im Fokus stünden.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 DE/Rheinmetall AG, Fortsetzung Kapitalmarkttag (seit 26.11.)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-FR

08:45 Privater Verbrauch Oktober

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,4% gg Vj

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zuvor: -0,5% gg Vm/-0,4% gg Vj

08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) November

PROGNOSE: +3,2% gg Vj

zuvor: +3,4% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +3,6% gg Vj

zuvor: +3,7% gg Vj

-ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November

HVPI

PROGNOSE: +4,8% gg Vj

zuvor: +4,9% gg Vj

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-DE

09:55 Arbeitsmarktdaten November

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +6.000 gg Vm

zuvor: +4.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

-EU

11:00 Index Wirtschaftsstimmung November

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 97,2

zuvor: 96,9

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -3,2

zuvor: -3,4

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -16,9

Vorabschätzung: -16,9

zuvor: -17,9

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

zuletzt +/- %

DAX Futures 25.404,00 +0,5

E-Mini-Future S&P-500 7.327,00 +1,8

E-Mini-Future Nasdaq-100 26.848,00 +2,9

Topix (Tokio) 3.815,20 +1,7

Kospi 4.915,68 +4,3

Hang-Seng (Hongk.) 22.678,67 +2,0

Shanghai-Comp. 3.601,38 +3,6

Donnerstag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.215,52 +2,1

DAX-Future 25.268,00 +2,0

MDAX 29.263,97 +2,3

TecDAX 3.835,52 +2,0

SDAX 17.240,68 +2,1

Euro-Stoxx-50 6.014,74 +2,0

Stoxx-50 5.277,94 +1,6

XDAX 25.246,99 +0,1

Dow-Jones 50.182,95 +0,3 (Mittwoch)

S&P-500 7.182,78 -0,3 (Mittwoch)

Nasdaq Composite 23.585,80 -0,6 (Mittwoch)

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Vortag dürften Europas Börsen die Erholung verlangsamt fortsetzen. Vorgaben der Wall Street fehlen zwar nach dem gestrigen Thanksgivings-Feiertag, die Futures auf die US-Indizes liegen aber deutlich im Plus und deuten auf eine sehr feste Eröffnung hin. Positiv wird im Handel vermerkt, dass sich die Marktbreite erweitert habe. Nicht nur Technologieaktien würde gekauft, sondern beispielsweise auch Automobiltitel.

Rückblick: Sehr fest - Eine deutliche Erholung bei den Technologiewerten war der Haupttreiber. Technologieaktien folgten dabei der massiven Erholung im Technologiesektor an der Wall Street im späten Handel am Mittwoch. Für "KI-Aktien" wie Infineon, Suss Microtec, Aixtron, ASML, Siemens Energy oder ABB ging es um bis zu 4,0 Prozent nach oben. Teilnehmer sprachen trotz der starken Gewinne von einem insgesamt ruhigen Handel. Aufgrund des Thanksgiving-Feiertags waren die US-Börsen geschlossen. Für Entspannung sorgten Äußerungen der US-Regierung zu den geplanten neuen Zöllen. Sie sollen nicht zusätzlich zu den früheren Zöllen erhoben werden, sondern diese ersetzen. Autoaktien bauten ihre Gewinne aus. "Nach den schwierigen vergangenen Monaten scheint bei den Investoren die Überzeugung zu wachsen, dass ein Großteil der branchenspezifischen Risiken bereits in den Aktienkursen berücksichtigt ist", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Mercedes-Benz gewannen 3,1, BMW 4,5, VW 4,6 und Renault 5,7 Prozent. Stärker gesucht waren auch Rüstungsaktien. Rheinmetall standen mit dem Kapitalmarkttag im Fokus. Die Aktie gewann 4,1 Prozent. Hensoldt legten um 2,8, TKMS um 2,6 Prozent und Renk um 4,0 Prozent zu. In Mailand verteuerten sich Leonardo um 3,5 und in Paris Thales um 2,7 Prozent. Übernahmespekulation trieb den Kurs von Imperial Brands um 13,3 Prozent nach oben. Der US-Zigarettenkonzern Altria und Japan Tobaccos haben Interessse bekundet.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Commerzbank verloren gegen den festen Markt 2,6 Prozent, nachdem die Unicredit für die Übernahme der Commerzbank von Polen die letzte noch benötigte Genehmigung erhalten hat und nun eine außerordentliche Hauptversammlung will, auf der neun von zehn Vertreter der Kapitalseite im Aufsichtsrat neu gewählt werden sollen. Vorsitzender des Kontrollgremiums soll Unicredit-Chef Andrea Orcel werden. vor. Energiekontor knickten um 7,2 Prozent ein. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht prüft den Jahresabschluss 2025 und den Halbjahresbericht 2026 im Zusammenhang mit Projektverzögerungen, wegen derer Energiekontor im Sommer den Ausblick für 2026 gesenkt hatte.

USA - AKTIEN (Mittwoch)

Leichter - Neuerliche starke Verkäufe von Aktien vor allem aus dem Technologiesektor sorgten zunächst für eine sehr schwache Tendenz. Dazu trug auch bei, dass der Preisindex der persönlichen Ausgaben in der Kernrate einen Tick höher ausgefallen war als erwartet und auch dass das US-BIP-Wachstum nach oben revidiert wurde. Beides untermauerte die Erwartungen weiter steigender Leitzinsen. Für Vorsicht unter den Akteuren sorgte dazu das bevorstehende lange Thanksgiving-Wochenende, an dem nur schwer auf neue Entwicklungen reagiert werden kann. Am Donnerstag wird an der Wall Street nicht gehandelt, am Freitag verkürzt. Die Anleger beschäftigten weiter offene Fragen wie die nach dem weiteren Tempo des KI-Ausbaus oder der Gewinnerzielungsfähigkeiten der großen Akteure. Die Aufmerksamkeit richte sich verstärkt auf Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen von US-Exportbeschränkungen für Chips und neuen Zöllen gegen China. Auch die Fähigkeit von Nvidia, hohe Summen zur Beschleunigung des KI-Wachstums auszugeben, werde infrage gestellt, hieß es. Im Handelsverlauf beruhigte sich die negative Stimmung im Technologiesektor aber zusehends und die Indizes erholten sich massiv von den Tagestiefs. In dieser Gemengelage fiel der Kurs der Anthropic-Aktie bereits an ihrem vierten vollen Handelstag deutlich unter den Ausgabekurs. Allerdings erholten sich auch Anthropic im Verlauf massiv, die Aktie ging mit einem Plus von 1,1 Prozent und knapp unter ihrem Ausgabepreis aus dem Handel. Die Nvidia-Aktie fiel um weitere 3,9 Prozent, schloss aber klar über dem Tagestief. Dell gingen 0,6 Prozent höher aus dem Tag. Der Computerbauer hatte seine Prognose angehoben, nachdem sich der Umsatz im dritten Quartal verdoppelt hatte. HP machten einen Satz um über 11 Prozent, getrieben von gut ausgefallenen Viertquartalszahlen. Deere gewannen 4,4 Prozent, nachdem der Landmaschinenbauer nach einem Gewinnrückgang im vierten Quartal für 2027 ein Ende der jahrelangen Flaute prognostiziert hatte.

USA - ANLEIHEN (Mittwoch)

Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,65 -0,02 4,68 4,58

5 Jahre 4,68 -0,03 4,73 4,60

10 Jahre 4,87 -0,03 4,93 4,80

Die Renditen der US-Anleihen gaben leicht nach. Marktbeobachtern zufolge drückten weiter Umschichtungen aus Aktien in Anleihen auf die Marktzinsen. Daneben hieß es, der mit Spannung erwartete PCE-Deflator habe keine größere negative Inflationsüberraschung gebracht.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:02

EUR/USD 1,0978 +0,1 0,0011 1,0967 1,0972

EUR/JPY 174,92 +0,1 0,2400 174,6800 174,8100

EUR/CHF 0,9156 +0,0 0,0004 0,9152 0,9152

EUR/GBP 0,8363 -0,0 -0,0002 0,8365 0,8364

USD/JPY 159,34 +0,1 0,0900 159,2500 159,3100

GBP/USD 1,3124 +0,1 0,0014 1,3110 1,3109

USD/CNY 6,6553 -0,1 -0,0044 6,6597 6,6597

USD/CNH 6,6561 -0,1 -0,0052 6,6613 6,6619

AUS/USD 0,6673 +0,6 0,0041 0,6632 0,6627

Bitcoin/USD 61.686,86 +1,5 926,26 60.760,60 60.754,24

Der Euro bewegt sich seitwärts. Dass der Spanier Pablo Hernandez de Cos neuer Präsident der Europäischen Zentralbank werden soll, bewegte kaum. Er wird die Nachfolge der scheidenden Präsidentin Christine Lagarde antreten, die im Februar ihr Amt niederlegt. Im Späthandel kostete der Euro 1,0971 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.651,61 +2,4 85,47 3.566,14

Silber 44,28 +6,7 2,78 41,50

Platin 1.353,03 +4,8 62,41 1.290,62

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 27, 2026 01:34 ET (06:34 GMT)