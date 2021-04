Die chinesischen Exporte sind im März zum Vorjahr um 30,6 Prozent gestiegen, schwächer als mit 40,0 Prozent von Ökonomen erwartet. Die Importe stiegen dagegen mit 38,1 Prozent deutlich stärker als mit 25,0 Prozent geschätzt.

GELDPOLITIK USA

Eric Rosengren, Präsident der Boston Fed, sieht die derzeitige akkomodierende Geldpolitik angesichts der aktuellen Herausforderungen am "richtigen Platz". "Ich erwarte, dass eine Rückkehr der Wirtschaft auf das Niveau vor der Pandemie wahrscheinlich länger dauern wird, als viele Prognostiker aus der Privatwirtschaft erwarten", so Rosengren.

RUSSLAND/UKRAINE

Die G7-Staaten haben Russland aufgefordert, seine "Provokationen" an der Grenze zur Ukraine einzustellen. Russland hatte in den vergangenen Wochen seine Militärpräsenz an der Grenze zur Ostukraine massiv verstärkt. Kiew wirft dem Nachbarland vor, mehr als 80.000 Soldaten an seinen nördlichen und östlichen Grenzen sowie auf der von Moskau annektierten ukrainischen Halbinsel Krim zusammengezogen zu haben. Russland dementierte die Truppenbewegungen nicht, betonte aber, dass es sich dabei um innere Angelegenheiten handele und niemanden bedroht werden solle.

DEUTSCHLAND - POLITIK

CSU-Chef Markus Söder hält an seiner eigenen Kandidatur trotz vorheriger Rückendeckung der CDU-Gremien für CDU-Cehf Armin Laschet als gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union fest. Zuvor hatte das CSU-Präsidium sich einstimmig für Söder als Kanzlerkandidat der Union ausgesprochen.

USA - FISKALPOITIK

Das Haushaltsdefizit der USA ist in der ersten Hälfte des Fiskaljahres auf einen Rekordwert von 1,7 Billionen Dollar gestiegen. Allein im März belief es sich auf 660 Milliarden Dollar und war damit um 454 Prozent größer als im März des Vorjahres.

MERCK KGAA

hat Fortschritte in der klinischen Entwicklung seiner Prüftherapie Berzosertib (M6620) erzielt.

AIRBUS

besetzt einige hochrangige Führungspositionen um. Es ist eine der größten Umstrukturierungen unter CEO Guillaume Faury. Dirk Hoke, der die Rüstungsparte des Konzerns seit 2016 leitete, verlässt Airbus zusammen mit Technologiechefin Grazia Vittadini, die nach 19 Jahren im Unternehmen ausscheidet.

SIEMENS HEALTHINEERS

erwägt einem Agenturbericht zufolge einen Verkauf des Geschäfts mit Ultraschallgeräten. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet, könnte die Sparte mit rund 1 Milliarde Dollar bewertet werden.

ECKERT& ZIEGLER

hat von der brasilianischen Gesundheitsbehörde ANVISA eine Lizenz zum Import und Vertrieb von Technetium-Generatoren erhalten.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

hat eine Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen um bis zu 105 Millionen Euro beschlossen.

ENERCON

Der Windanlagenhersteller hat eine Fondsplattform für Investoren initiiert. Das erste Produkt ist ein geschlossener reservierter alternativer Investmentfonds für Windanlagen an Land.

