Gold (Spot) 1.741,31 1.744,30 -0,2% -3,00 -8,3%

Silber (Spot) 25,35 25,38 -0,1% -0,03 -4,0%

Platin (Spot) 1.169,08 1.160,50 +0,7% +8,58 +9,2%

Kupfer-Future 4,03 4,03 +0,0% +0,00 +14,4%

Am Goldmarkt stieg der Preis der Feinunze mit dem sinkenden Dollarkurs. Zudem verwiesen Händler auf eine steigende Teuerung ohne kurzfristige Aussicht auf Zinserhöhungen. Das mache das zinslose Edelmetall relativ attraktiver.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 21.693 (Vorwoche: 9.677) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Zudem wurden 342 (298) weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 153,2 (110,1).

- Das US-Pharmaunternehmen Moderna hat die Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs leicht herabgestuft. Der Impfstoff schütze zu 90 Prozent vor einer Covid-19-Erkrankung und zu 95 Prozent vor einem schweren Verlauf, teilte das Unternehmen mit.

- Das US-Pharmaunternehmen Pfizer hat nach eigenen Angaben seine Corona-Impfstoffproduktion hochgefahren. Bis Ende Mai könnten 10 Prozent mehr Impfdosen an die USA geliefert werden als geplant. Damit steige der Lieferumfang des zusammen mit dem Mainzer Unternehmen Biontech entwickelten Vakzins auf 220 Millionen Dosen. Zudem könnten die für Ende Juli vereinbarten 300 Millionen Impfdosen zwei Wochen früher geliefert werden.

BREXIT

Das EU-Parlament will das mit Ex-EU-Mitglied Großbritannien vereinbarte Brexit-Handelsabkommen wegen des Streits um Nordirland weiterhin nicht ratifizieren.

DEUTSCHLAND - POLITIK

Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder, haben der Unionsfraktion im Bndestag eine Beendigung ihres Streits um die Kanzlerkandidatur noch in dieser Woche in Aussicht gestellt.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,6 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 2,6 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 5,6 Millionen Barrel nach plus 4,6 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,9 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,2 Millionen Barrel.

HELLA

Nachfolgend die Neunmonatszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET

9 Monate 9M20/21 ggVj 9M19/20

Umsatz 4.646 -4% 4.848

EBIT bereinigt 373 +10% 339

EBIT 312 0% 312

Ergebnis nach Steuern 236 +11% 214

Ergebnis je Aktie 2,12 +11% 1,91

AUMANN

hat vergangenes Jahr einen Umsatzrückgang verzeichnet. Angesichts hoher Sonderaufwendungen wegen der Schließung eines Standorts und Kapazitätsreduzierungen an anderen Produktionsstandorten will das Unternehmen für das abgelaufene Jahr keine Dividende zahlen. Für 2021 erwartet Aumann vor dem Hintergrund des schwachen Auftragseinganges im Vorjahr einen Umsatz von 160 Millionen Euro bei einer EBITDA-Marge von -2,5 bis +2,5 Prozent. 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 172,8 (Vorjahr: 260 Millionen Euro). Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA erreichte 1,7 Millionen Euro und eine Marge von 1,0 Prozent. Der Auftragseingang sackte um 17 Prozent auf 157,3 Millionen Euro ab.

ENBW

will die Kohlekessel des Kraftwerks in Stuttgart-Münster ab 2025 durch gasbefeuerte Turbinen ersetzen. Der mögliche Umbau des Kraftwerks für geschätzt über 200 Millionen Euro soll ein Modellprojekt für eine Großwärmepumpe sein.

CREDIT SUISSE

Dem Stimmrechtsberater Glass Lewis gehen die personellen Veränderungen bei der Großbank als Reaktion auf das Debakel mit dem US-Hedgefonds Archegos und der mittlerweile insolventen Greensill Capital offenbar nicht weit genug. Glass Lewis ist gegen gegen eine Wiederwahl des Vorsitzenden des Risk Committee Andreas Gottschling in den Verwaltungsrat aus.

APPLE

könnte kommende Woche ein neues Produkt präsentieren, wie Apples virtuelle Assistentin Siri der Webseite MacRumors zufolge durchsickern ließ.

BOEING

hat im ersten Quartal 77 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, ein Plus von 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

LVMH

hat im ersten Quartal ein überraschend kräftiges Umsatzplus erzielt, unter anderem dank der Integration des US-Juweliers Tiffany. Die Erlöse kletterten organisch um 30 Prozent auf 13,96 Milliarden Euro.

