- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 29.426 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden und 293 weitere Todesfälle. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 160,1. Vor einer Woche waren es 20.407 Neuansteckungen und 306 Todesfälle gemeldet und eine Inzidenz von 105,7.

- Die Empfehlung der US-Regierung, den Einsatz des Impfstoffs Covid-19 von Johnson & Johnson (J&J) zu pausieren, bleibt bestehen. Ein Beratungsgremium verschob eine Abstimmung darüber, wie mit den Impfungen weiter verfahren werden soll, nachdem eine kleine Anzahl von Geimpften lebensbedrohliche Blutgerinnsel entwickelt hatte.

GELDPOLITIK EZB

Die Volkswirtschaft des Euroraums benötigt nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde noch für längere Zeit die Unterstützung von Fiskal- und Geldpolitik; an eine Zinserhöhungen 2022 sei nicht zu denken.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Südkoreas Zentralbank hat ihren Leitzins unverändert auf dem Rekordtief von 0,50 Prozent belassen.

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbank wird ihre Anleihekäufe laut ihres Präsidenten Jerome Powell mit einem deutlichen Vorlauf zu Zinserhöhungen zurückfahren. Die Fed könne die Anleihekäufe jedoch erst reduzieren, wenn sie ihren Zielen (der Vollbeschäftigung und einer stabilen durchschnittlichen Inflation von 2 Prozent) näher gekommen sei, sagte Powell.

John Williams, Präsident der Fed von New York, kann nicht sagen, wann die US-Notenbank ihre Unterstützung für die Wirtschaft zurückfahren wird. Es sei aber sehr unwahrscheinlich, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen anheben werde.

IRAN

hat seine Vorbereitungen für eine Urananreicherung auf 60 Prozent laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) "fast abgeschlossen".

KONJUNKTUR USA

Die US-Wirtschaft hat sich auf ein moderates Tempo von Februar bis Anfang April beschleuingt dank höherer Verbraucherausgaben. Grund dafür seien die zunehmenden Corona-Impfungen, Geschäftsöffnungen und Stimulusmaßnahmen, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht.

FRAPORT

leidet weiter massiv unter der Pandemie. Der Flughafen Frankfurt zählte im März 925.277 Passagiere, 56,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, in dem das Verkehrsaufkommen aufgrund der beginnenden Corona-Krise bereits deutlich reduziert war. Im Vergleich zu März 2019 ging das Verkehrsaufkommen um 83,5 Prozent zurück. Das Frachtaufkommen legte um 24,6 Prozent zu, gegenüber 2019 um 3 Prozent.

AAREAL BANK

Der Aufsichtsrat hat die Forderung des Großaktionärs Petrus Advisers nach einer teilweisen Neubesetzung des Kontrollgremiums erneut zurückgewiesen.

DRÄGERWERK

hat im ersten Quartal beim Auftragseingang einen Rückgang von 44 Prozent auf 739,8 Millionen Euro verzeichnet. Auf Basis von vorläufigen Zahlen lag der Umsatz im ersten Quartal hingegen währungsbereinigt 28 Prozent höher bei 792,1 Millionen Euro. Die Bruttomarge lag bei rund 52,1 (44,2) Prozent. Das EBIT betrug 129 (-0,6) Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 16,3 (-0,1) Prozent entspricht. Für das Gesamtjahr erwartet Dräger einen Umsatzrückgang von währungsbereinigt zwischen 7,0 und 11,0 Prozent und eine EBIT-Marge zwischen 5,0 und 8,0 Prozent.

MBB

will angesichts der guten Geschäftsentwicklung die Dividende deutlich erhöhen. Zudem plant das Unternehmen nach dem Börsengang der MBB-Tochter Friedrich Vorwerk eine Zusatzdividende. Die Basisdividende soll von 0,70 auf 0,88 Euro erhöht werden, die Zusatzdividende nochmals 0,88 Euro betragen. 2020 kletterte der Umsatz um 16,4 Prozent auf 689,2 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA wuchs um 26,8 Prozent auf 85,7 Millionen Euro. 2021 soll der Umsatz 720 Millionenerreichen, die bereinigte EBITDA-Marge voraussichtlich auf 10 bis 12 Prozent sinken von 12,5 Prozent 2020.

NORDEX

hat im ersten Quartal 2021 Aufträge für 279 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von insgesamt 1.247 Megawatt (MW) erhalten. Das ist weniger als die 1.644 MW im Vorjahreszeitraum.

ABB

hat überraschend Erstquartalszahlen vorgelegt, die besser ausgefallen sind als am Markt und auch vom Unternehmen selbst erwartet. Den Auftragseingang gab ABB mit 7,750 Milliarden Dollar an, 6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um 11 Prozent auf 6,900 Milliarden Dollar zu. Die operative EBITA-Marge erreichte 13,5 nach 10,2 Prozent. Dank der guten Entwicklung hob ABB die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2021 an und erwartet nun ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes von mindestens 5 Prozent. Bislang hatte ABB ein Umsatzwachstum weitgehend innerhalb des langfristigen Zielkorridors angekündigt, der ein Plus von 3 bis 5 Prozent im Jahresdurchschnitt über Konjunkturzyklus hinweg vorsieht.

DELL

will seine Beteiligung am Cloud-Software-Unternehmen VMware Inc abspalten, die einen Wert von 52 Milliarden Dollar hat. Dell hält 81 Prozent an VMware. Die Abspaltung soll über die Ausgabe von 0,44 Aktien je Dell-Anteilsschein an die bestehenden Aktionäre erfolgen.

SUEZ

Die EU-Kommission hat die Übernahme diverser Abfallbewirtschaftungsfirmen von Suez an die deutsche Schwarz-Gruppe unter Auflagen genehmigt.

