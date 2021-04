- Vor der Abstimmung in Bundestag und Bundesrat kommende Woche reißt die Kritik an der geplanten bundesweiten Notbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht ab. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nannte die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes am Samstag "völlig unkreativ". Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU) warnte vor verfassungsrechtlichen Problemen.

- Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält mit einem "letztem strengen Lockdown" bis Ende Mai ein starkes Senken der Fallzahlen der Corona-Infektionen und der Sterblichkeit für erreichbar.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Union kann trotz des Machtkampfs zwischen CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Armin Laschet um die Kanzlerkandidatur ihren Erholungskurs in den Umfragen fortsetzen.

ATOMABKOMMEN IRAN

Die Gespräche zum Atomabkommen mit dem Iran kommen nach Angaben mehrerer beteiligter Staaten offenbar voran. Wie der Gesandte der EU, Enrique Mora, am Samstag mitteilte, habe es "Fortschritt in einer alles andere als einfachen Aufgabe gegeben". Nun sei mehr Detailarbeit nötig.

USA / JAPAN

US-Präsident Joe Biden und der japanische Regierungschef Yoshihide Suga wollen sich gemeinsam den Herausforderungen durch ein immer selbstbewusster auftretendes China entgegenstellen.

RUSSLAND / USA

Die russische Staatsanwaltschaft hat ein Moskauer Gericht aufgefordert, die Anti-Korruptionsstiftung des inhaftierten Oppositionspolitikers Alexej Nawalny und deren Regionalbüros als "extremistisch" einzustufen und damit zu verbieten. Als Reaktionen auf neue US-Sanktionen hat Russland die Ausweisung von zehn US-Diplomaten angekündigt. Zudem sei US-Botschafter John Sullivan geraten worden, zu "ernsthaften Konsultationen" nach Washington zu reisen, sagte Außenminister Sergej Lawrow.

US- GELDPOLITIK

Fed-Gouverneur Christopher Waller erwartet in diesem Jahr einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität, sieht aber noch keine Notwendigkeit für die US-Notenbank ihre umfangreiche geldpolitische Unterstützung zurückzunehmen.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Exporte sind im März stark gestiegen, da sich die Nachfrage in Übersee erholte und in China anhielt. Die Exporte legten um 16,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu, während die von Factset befragten Ökonomen im Konsens mit plus 12,4 Prozent gerechnet hatten.

IMPFKAMPAGNE EUROPA/JOHNSON & JOHNSON

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) will am Dienstag ihre Einschätzung zur Sicherheit des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson bekannt geben. Anfang der Woche waren die Impfungen mit dem Vakzin in den USA nach vereinzelten Fällen schwerer Blutgerinnsel vorläufig gestoppt worden.

AUTOMOBIL-BRANCHE

Mehrere von der Automobilwoche befragte Großunternehmen müssen wegen ausbleibender Zulieferungen neue Stillstandsphasen in den kommenden Monaten in Kauf nehmen. Betroffen sind unter anderem Volkswagen in Wolfsburg sowie Emden und Audi in China. Neben fünf Ford-Werken in den USA und einer Fabrik in der Türkei muss auch das Focus-Werk in Saarlouis die Bänder anhalten.

UMWELTSCHUTZ DEUTSCHLAND

Im Konflikt zwischen der Windkraft und dem Artenschutz hat das Bundesumweltministerium mit einer eigenen Gesetzesinitiative gedroht. "Wenn die Verhandlungen über Artenschutzstandards nicht bald zum Abschluss kommen, müssen wir das bundesweit über eine Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes regeln", sagte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth dem Spiegel. Hintergrund sind die zögerlichen Verhandlungen der Länder über einheitliche Artenschutzregeln für die Genehmigung von Windrädern.

GRENKE

Wolfgang Grenke will nicht in den Aufsichtsrat zurückkehren. Grenke beabsichtige, das Gremium zur Hauptversammlung im August zu verlassen, sagte er der Süddeutschen Zeitung (SZ). Sein Wunsch sei, dass sein ältester Sohn ihm im Kontrollgremium nachfolgt. Grenke, dessen Familie gut 40 Prozent der Aktien der Grenke AG kontrolliert, ließ im Gespräch mit der SZ durchblicken, dass er der amtierenden Vorstandschefin Antje Leminsky nicht mehr vertraut.

TAKKT

Maria Zesch wird beim Büromöbel-Versandhändler neue Vorstandsvorsitzende. Sie übernehme die Position zum 1. August diesen Jahres und folge damit auf Felix Zimmermann, teilte Takkt am Freitagabend mit.

TELE COLUMBUS

hat die geplante Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung angekündigt. Die Gesellschaft erwartet einen Bruttoemissionserlös von rund 475 Millionen Euro.

WIRECARD

Der vom Bundestags-Untersuchungsausschuss eingesetzte Sonderermittler Martin Wambach hält in seinem Gutachten EY-Prüfern nachlässige Arbeit und teils eine Verletzung ihrer Pflichten vor.

DEUTSCHE BAHN

Die erste Runde der Tarifverhandlungen zwischen Deutscher Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist erwartungsgemäß ohne Ergebnis geblieben. Beide Parteien vereinbarten nach dem fünfstündigen Auftakt die nächste Runde für den 28. April.

IPO GETYOURGUIDE

Die Berliner Online-Plattform Getyourguide hat keine konkreten Pläne für ein IPO, wie CFO Nils Chrestin im Gespräch mit der Börsenzeitung erklärt. Über die Plattform können Touristen auf der ganzen Welt via App mehr als 6.000 Aktivitäten buchen.

GM/LG

investieren 2,3 Milliarden US-Dollar in den Bau eines zweiten Batteriezellenwerks im US-Bundesstaat Tennessee.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2021 01:34 ET (05:34 GMT)