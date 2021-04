Notierungen mehr oder weniger auf der Stelle. Die Zehnjahresrendite stand kaum verändert bei 1,56 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:39 % YTD

EUR/USD 1,2032 -0,03% 1,2036 1,2038 -1,5%

EUR/JPY 129,93 -0,11% 130,06 130,10 +3,0%

EUR/CHF 1,1028 -0,06% 1,1034 1,1032 +2,0%

EUR/GBP 0,8639 -0,01% 0,8639 0,8634 -3,3%

USD/JPY 107,98 -0,08% 108,06 108,08 +4,5%

GBP/USD 1,3929 -0,02% 1,3932 1,3942 +1,9%

USD/CNH 6,4846 -0,11% 6,4917 6,4900 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 54.153,53 -1,205 54.814,01 55.976,49 +86,4%

Der Kanada-Dollar zog kräftig an, nachdem die kanadische Zentralbank angekündigt hatte, ihre Anleihekäufe ab der kommenden Woche zurückzufahren. Damit trage sie der Erholung der Wirtschaft Rechnung, so die Bank of Canada. Der US-Dollar fiel auf rund 1,2480 Kanada-Dollar von etwa 1,2620 vor dem Zinsentscheid.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,10 61,35 -0,4% -0,25 +25,6%

Brent/ICE 65,12 65,32 -0,3% -0,20 +26,3%

Die Ölpreise gaben nach der Veröffentlichung der wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten um etwa 2,5 Prozent je Barrel nach. Die Rohölvorräte waren wider Erwarten in der vergangenen Woche gestiegen. Daneben verwiesen Marktteilnehmer als Belastungsfaktor auf die steigenden Corona-Infektionen, die letztlich dämpfend auf das Wirtschaftswachstum und damit die Ölnachfrage wirken dürften.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.794,57 1.794,10 +0,0% +0,47 -5,4%

Silber (Spot) 26,52 26,60 -0,3% -0,08 +0,5%

Platin (Spot) 1.215,85 1.216,20 -0,0% -0,35 +13,6%

Kupfer-Future 4,27 4,28 -0,3% -0,01 +21,0%

Der Goldpreis profitierte von Befürchtungen, dass die steigenden Corona-Fallzahlen in Asien die Erholung der Wirtschaft bremsen könnten. Der Preis für die Feinunze legte um 0,9 Prozent zu auf 1.793 Dollar.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 29.518 (Vorwoche: 29.426) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 161,1 (160,1). Am Vortag hatte sie bei 160,1 gelegen.

- In Mexiko und Polen ist gefälschter Covid-19-Impfstoff aufgetaucht. Wie die Pfizer Inc mitteilte, konnte nachgewiesen werden, dass die beschlagnahmten Glasfläschchen nicht, wie auf den teils ebenfalls gefälschten Etiketten angegeben, das von dem US-Pharmakonzern und seinem deutschen Partner Biontech entwickelte Vakzin enthielten.

- Das Hamburger Oberverwaltungsgericht (OVG) hat eine Beschwerde gegen die von der Landesregierung vor einigen Wochen im Kampf gegen die Coronakrise verhängte nächtliche Ausgangssperre abgewiesen.

FISKALPOLITIK DEUTSCHLAND

Der Bundestag hat eine Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes beschlossen, um eine Umgehung der Grunderwerbssteuer bei Immobilienkäufen durch Konzerne zu erschweren.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im März angesichts einer günstigen Entwicklung bei der Einfuhrumsatzsteuer um 0,9 Prozent gestiegen. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Im Februar waren die Steuereinnahmen noch um 7,2 Prozent gesunken und im Januar um 11,1 Prozent.

FLUGGESELLSCHAFTEN

Die Fluggesellschaften dürften weltweit im laufenden Jahr einen Verlust von 47,7 Milliarden Dollar machen. Das geht aus Prognosen des Luftfahrtverbands IATA hervor. Noch im Dezember war die IATA für 2021 von einem Minus von 38 Milliarden Dollar ausgegangen. Begründet wurde die neue Vorhersage mit dem ungünstigeren Verlauf der Pandemie in vielen Ländern sowie dem oft nur langsamen Fortschritt bei den Impfungen. Leicht angehoben wurde dagegen die IATA-Prognose für die Passagierzahlen. Diese dürften demnach im laufenden Jahr etwa 43 Prozent des Standes vor der Corona-Pandemie erreichen.

DEUTSCHE BÖRSE

hat erwartungsgemäß ein im Vergleich zum Vorjahr schwächeres Auftaktquartal vermeldet. Ursächlich war der Wegfall des pandemiebedingten zyklischen Rückenwinds aus dem Vorjahr. Gleichwohl wurden die Analystenprognosen übertroffen, und die Börse bestätigte ihre Ziele für dieses Jahr. Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q21 ggVj 1Q20

Nettoerlöse 855 -7% 837 -9% 915

Operative Kosten 347 +9% 352 +11% 318

EBITDA 521 -12% 499 -16% 593

Ergebnis nach Steuern 330 -13% 304 -20% 381

Ergebnis je Aktie 1,73 -14% 1,60 -20% 2,00

SAP

Der Softwarekonzern hat gut eine Woche nach der Vorabbekanntgabe überraschend guter Erstquartalszahlen nunmehr Jahresziele für die Cashflow-Entwicklung genannt. Danach soll er operativ etwa 6 (2020: 7,2) Milliarden Euro betragen, der freie Cashflow über 4,5 (2020: 6,0) Milliarden. Der Konzern bekräftigte die Erwartung einer allmählich anziehenden Nachfrage im zweiten Halbjahr mit Abklingen der Corona-Pandemie. Dank einer sprunghaft gestiegenen operativen Marge war dem DAX-Konzern ein überraschend guter Jahresstart 2021 gelungen. Die vorab verkündete leichte Anhebung der Jahresprognose bei den Cloudumsätzen wurde bestätigt.

AIRBUS

will seine Flugzeugstruktur-Montage in Europa neu aufzustellen und dazu zwei neue Unternehmen in Frankreich und Deutschland gründen. Damit sollen die Wertschöpfungskette gestärkt und der Produktionsablauf optimiert werden.

AMADEUS FIRE

hat mit ihrem Umsatz und operativen Gewinn im ersten Quartal die eigenen Erwartungen übertroffen. Für das Gesamtjahr geht der Personaldienstleister nun davon aus, die bisherige Prognose übertreffen zu können. Die neue Prognose soll bis zum Halbjahr konkretisiert werden. Amadeus Fire hatte für 2021 bisher einen Anstieg des operativen EBITA um gut 15 Prozent in Aussicht gestellt.

HENSOLDT

Der US-Finanzinvestor KKR will sich von weiteren Anteilen an dem deutschen Rüstungskonzern Hensoldt trennen. Dabei geht es laut Hensoldt um einen Verkauf von voraussichtlich bis zu 25,1 Prozent der Hensoldt-Anteile. KKR hält derzeit noch 43 Prozent an dem Konzern, an dem auch der Bund mit 25,1 Prozent beteiligt ist. Zu den Interessenten sollen Indra, Leonardo, Saab und Thales gehören.

MLP

hat die aktive Vermittlung von Versicherungsprodukten der Hansemerkur-Gruppe mit sofortiger Wirkung ausgesetzt, nachdem sich Hansemerkur am 16. April mit mehr als 10 Prozent an dem Finanzdienstleister beteiligt hat.

ACCOR

Die Auswirkungen der Pandemie haben den Hotelkonzern Accor im ersten Quartal erwartungsgemäß stark belastet. Der Umsatz belief sich auf 361 (768) Millionen Euro, auf vergleichbarer Basis sackten die Erlöse um 48 Prozent ab.

NESTLE

hat im ersten Quartal 2021 mehr umgesetzt als vor einem Jahr und seine Jahresziele bekräftigt. Wie die Nestle SA mitteilte, legten die Erlöse zu konstanten Wechselkursen um 7,7 Prozent auf 21,1 Milliarde Franken zu. Analysten hatten einer konzerninternen Erhebung zufolge im Mittel mit Umsätzen von 20,16 Milliarden Franken gerechnet. Für das laufende Jahr rechnet Nestle unverändert mit einem organischen Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und einer operativen Margenverbesserung.

