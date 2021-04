Im Verlauf etwas kräftiger aufwärts ging es mit den starken Konjunktursignalen bei den Ölpreisen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.781,08 1.777,46 +0,2% +3,62 -6,2%

Silber (Spot) 26,03 26,02 +0,0% +0,01 -1,4%

Platin (Spot) 1.235,75 1.232,28 +0,3% +3,48 +15,5%

Kupfer-Future 4,38 4,34 +1,1% +0,05 +24,4%

Der Goldpreis gab erneut leicht nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 11.907 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden zudem 60 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Montag auf 169,3.

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet in der neuen Woche erstmals mehr als zwei Millionen Corona-Impfungen in den Arztpraxen. In der darauffolgenden Woche Anfang Mai sollen es bereits mehr als drei Millionen sein, wie es in einer Vorlage des Gesundheitsministeriums für den Impfgipfel von Bund und Ländern heißt.

- Geimpfte Menschen können auf mehr Freiheiten in der Corona-Pandemie hoffen. Vor allem für vollständig Geimpfte und Genesene soll es Ausnahmen bei Schutzmaßnahmen geben, wie es in einem AFP vorliegenden Eckpunktepapier der Bundesregierung für die Bund-Länder-Runde am Montag heißt. Die Ärztevereinigung Virchowbund forderte eine raschere Abkehr von der bisherigen Impfpriorisierung, als sie die Bundesregierung plant.

- Nach Bedenken wegen Fällen von Blutgerinnseln werden in den USA die Corona-Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson (JNJ) wieder aufgenommen.

- In die deutschen Arztpraxen kommt der JNJ-Impfstoff wegen Lieferproblemen noch nicht in der ersten Maiwoche. Darüber habe das Bundesgesundheitsministerium die Kassenärztliche Bundesvereinigung informiert.

- Seit Samstag gilt die Corona-Notbremse für ganz Deutschland: Das neue Infektionsschutzgesetz sieht Kontaktbeschränkungen, Geschäftsschließungen und eine nächtliche Ausgangssperre vor.

- Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) will im Mai einen verbindlichen Öffnungsfahrplan aus dem Corona-Lockdown festlegen, wie er der Bild am Sonntag sagte.

- In der Schweiz ist erstmals ein Infektionsfall mit der indischen Coronavirus-Variante B.1.617 nachgewiesen worden.

- Wegen der dramatischen Corona-Lage in Indien schicken Deutschland und die EU schon bald Nothilfe in das Land. Auch die USA kündigten sofortige Hilfe an.

- Wegen der Coronavirus-Mutation in Indien werden Einreisen aus dem Land nach Deutschland weitgehend gestoppt, wie Bundesgesundheitsminister Spahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte.

POLITIK DEUTSCHLAND

Die Nominierung von Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin hat die Grünen einer Umfrage zufolge in der Wählergunst beflügelt. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, legen die Grünen sechs Prozentpunkte zu auf 28 Prozent. Die Union verliert zwei Punkte auf 27 Prozent. Die SPD verliert zwei Punkte auf 13 Prozent. Linkspartei (7 Prozent) und AfD (10 Prozent) verlieren jeweils einen Punkt, die FDP bleibt stabil bei 9 Prozent.

EU-GIPFELTREFFEN

Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am 25. Mai in Brüssel zu einem Gipfeltreffen zusammen. Im Mittelpunkt sollen dabei die Corona-Krise, die gemeinsamen Anstrengungen gegen den Klimawandel und die politischen Spannungen mit Russland stehen.

FLÜCHTLINGSPOLITIK DEUTSCHLAND / GRIECHENLAND

Die Bundesregierung bietet nach einem Bericht der Welt am Sonntag zufolge Griechenland die Übernahme von Flüchtlingskosten an. Ziel sei es Asylbewerber, die sich in Deutschland aufhalten, aber in Griechenland anerkannt sind, wieder dorthin zurückzubringen.

ASYLANTRÄGE DEUTSCHLAND

In Deutschland sind laut einem Zeitungsbericht EU-weit die meisten Asylanträge seit Jahresbeginn gestellt worden. Vom 1. Januar bis zum 3. April seien hierzulande 26.240 neue Asylanträge registriert worden, berichtet die Welt am Sonntag unter Berufung auf einen vertraulichen Lagebericht der EU-Kommission zur Migration in Europa, der sich auf bisher unveröffentlichte Zahlen der EU-Asylbehörde Easo bezieht. Rang zwei belegt demnach Frankreich mit 20.477 Anträgen.

POLITIK USA / TÜRKEI

Mit scharfem Protest hat die Türkei auf die Anerkennung der Massaker an den Armeniern als Völkermord durch US-Präsident Joe Biden reagiert. Das türkische Außenministerium bestellte am Wochenende den US-Botschafter David Satterfield in Ankara ein, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

POLITIK ARMENIEN

Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan ist zurückgetreten. Bis zur vorgezogenen Parlamentswahl im Juni bleibe er geschäftsführend im Amt, teilte Paschinjan mit.

EEG-UMLAGE DEUTSCHLAND

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat angekündigt, im Falle seiner Wahl den Strom günstiger zu machen und die EEG-Umlage ersatzlos zu streichen, wie er der Bild am Sonntag sagte.

GRIECHENLAND

Die Ratingagentur S&P hat die Bonität Griechenlands auf BB von BB- angehoben.

VOLKSWAGEN

fordert im Dieselskandal von seinem früheren Konzernchef Martin Winterkorn einem Bericht zufolge mehr als eine Milliarde Euro Schadenersatz. VW wirft Winterkorn fahrlässige Pflichtverletzung vor.

PORSCHE

will in Tübingen eine eigene Fabrik zur Fertigung von Batteriezellen für Elektroautos bauen, wie Porsche-Chef Oliver Blume der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte.

B. BRAUN

Das Medizintechnikunternehmen ist Finanzchefin Annette Beller zufolge "bislang zufriedenstellend" durch die Corona-Pandemie gekommen. Umsatz- und Ergebnisentwicklung seien stabil aufgrund der sehr breiten Aufstellung des Produktportfolios und der regionalen Verankerung des Geschäfts, sagte Beller der Börsen-Zeitung.

AMS

Osram-Mehrheitsaktionär AMS hat den Vertrag seines CEO Alexander Everke um weitere drei Jahre verlängert. Zudem nominierte der Aufsichtsrat die ehemalige Siemens-Vorständin Brigitte Ederer und die Osram-Aufsichtsrätin Margarete Haase als Kandidatinnen für die Wahl in den erweiterten Aufsichtsrat.

NESTLE

führt laut mit der Materie vertrauten Personen Gespräche über den Kauf des US-Vitaminherstellers Bountiful. Ein Deal im Volumen eines mittleren einstelligen Milliardenbetrags könne kommende Woche unter Dach und Fach sein.

PHILIPS

hat im ersten Quartal 3,8 Milliarden Euro umgesetzt und damit auf vergleichbarer Basis 9 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Allerdings sei der Auftragseingang um 5 Prozent zurückgegangen, teilte der Konzern mit. Die Umsatzprognose für 2021 erhöhten die Niederländer. Der Verlust im fortgeführten Geschäft lag bei 34 Millionen Euro, nachdem Philips im Vorjahreszeitraum noch 17 Millionen Euro verdient hatte. Das bereinigte EBITA stieg jedoch auf 362 Millionen Euro von 208 Millionen Euro im ersten Quartal 2020.

RENAULT

will die Geschwindigkeit seiner Neuwagen auf 180 Stundenkilometer begrenzen, um Verkehrsunfälle zu verhindern.

