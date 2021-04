Leichter - Der feste Euro drückte. Der DAX wurde zusätzlich von der Schwäche der Automobilwerte belastet: VW verloren 3 Prozent, Daimler 2 Prozent, BMW 2,4 Prozent und Conti 4,4 Prozent. Aber auch sonst wurden gute Unternehmenszahlen in vielen Fällen zu Gewinnmitnahmen genutzt: BASF fielen um 0,5 Prozent, obwohl der Konzern die Erwartungen an das erste Quartal geschlagen und den Ausblick erhöht hatte. Aixtron brachen gleich um 9,7 Prozent ein - und das trotz ordentlicher Geschäftszahlen. Die DZ Bank sprach von glänzenden Aussichten für den Anlagebauer. Tagesverlierer, allerdings optischer Natur, im DAX waren Munich Re mit Abschlägen von 6,6 Prozent - der Rückversicherer schüttete seine Dividende aus. Nach schwachen Zahlen büßten Lufthansa 3,2 Prozent ein. Das Geschäft der Airline läuft nach Ansicht der DZ weiter im Krisenmodus. Im Stahlbereich fielen die Geschäftszahlen von Klöckner (plus 0,8%) stark aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Die SAP-Aktie reagierte kaum auf eine Meldung, wonach der Softwarekonzern insgesamt 8 Millionen US-Dollar Strafe wegen der Verletzung von Sanktionsbestimmungen gegen den Iran zahlen wird. SAP hatte die Verstöße eingeräumt und mit den US-Behörden kooperiert. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz unverändert getaxt. Auch die Papiere von MTU Aero zeigten sich kaum verändert. Das Unternehmen hat gemeinsam mit Safran Aircraft Engines ein paritätisches Gemeinschaftsunternehmen für den Antrieb des nächsten europäischen Kampfflugzeugs gegründet.

USA / WALL STREET

Fester - Bereits zur Eröffnung hatten S&P-500 und Nasdaq-Composite neue Allzeithochs erklommen. Steigende Renditen am Anleihemarkt belasteten die Indizes nur kurzzeitig. Stützend wirkte die Entscheidung der US-Notenbank vom Vorabend, am geldpolitischen Kurs festzuhalten. Dazu kamen über den Erwartungen ausgefallene Quartalszahlen von den Technolgie-Schwergewichten Apple (-0,1%) und Facebook (+7,3%) und überzeugende US-Konjunkturdaten. Zudem hat US-Präsident Joe Biden zwar Steuererhöhungen noch einmal bekräftigt, in seiner Rede zur Lage der Nation aber vor allem die Schaffung von Arbeitsplätzen und billionenschwere Wirtschaftsstimuli betont. Der Chip-Hersteller Qualcomm (+4,5%) glänzte mit guten Quartalszahlen und einem starken Ausblick. Die Ebay-Aktie (-10%) wurde für einen enttäuschenden Ausblick abgestraft, auch wenn der Online-Marktplatz im ersten Quartal etwas besser abschnitt als geschätzt.

Dass die Fed noch immer nicht alle Mahner ruhig stellen kann, zeigte der Rentenmarkt, wo die Notierungen mit steigenden Konjunkturerwartungen fielen und die Renditen mit wachsenden Inflationssorgen stiegen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gewann 2,9 Basispunkte auf 1,64 Prozent. Das wichtige Inflationsmaß PCE-Deflator lag im ersten Quartal annualisiert in der Kernrate mit 2,3 Prozent klar über dem langfristigen Ziel der Fed von 2 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 18:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2117 -0,05% 1,2123 1,2116 -0,8%

EUR/JPY 131,87 -0,14% 132,05 131,89 +4,6%

EUR/CHF 1,1014 -0,03% 1,1018 1,1023 +1,9%

EUR/GBP 0,8692 -0,02% 0,8694 0,8690 -2,7%

USD/JPY 108,83 -0,10% 108,94 108,86 +5,4%

GBP/USD 1,3940 -0,04% 1,3945 1,3944 +2,0%

USD/CNH 6,4662 +0,04% 6,4638 6,4664 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 54.105,76 1,402 53.357,51 53.539,26 +86,3%

Mit der taubenhaft gestimmten US-Notenbank geriet der Dollar zunächst unter Druck, konnte sich aber im Verlauf erholen. Dollar-Bullen habe die Fed den Wind aus den Segeln genommen, hieß es. Der Euro verlor im Anschluss an die guten US-Daten einen Teil seiner Aufschläge und notierte im späten US-Handel bei 1,2128 Dollar. Im Tageshoch hatte der Euro bei 1,2150 Dollar gestanden.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,40 65,01 -0,9% -0,61 +32,4%

Brent/ICE 68,10 68,56 -0,7% -0,46 +32,0%

Die Ölpreise verteuerten sich mit dem steigenden Konjunkturoptimismus in den USA um knapp 2 Prozent - befeuert von den guten US-Daten. Zudem hatte die Regierung am Vortag gesunkene Benzin- und Dieselvorräte gemeldet. Dieser Umstand spreche für eine steigende Nachfrage, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.767,27 1.770,80 -0,2% -3,53 -6,9%

Silber (Spot) 25,88 26,09 -0,8% -0,21 -1,9%

Platin (Spot) 1.204,00 1.202,50 +0,1% +1,50 +12,5%

Kupfer-Future 4,49 4,49 -0,1% -0,00 +27,4%

Der Goldpreis wurde von den steigenden Marktzinsen belastet. Das World Gold Council sprach angesichts gestiegener Renditen von einem Nachfrage-Einbruch von 71 Prozent im ersten Quartal. Betroffen seien in erster Linie Gold-ETF.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

In Deutschland sind innerhalb eines Tages 24.329 (Vorwoche: 27.543) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, wurden zudem 306 (265) weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Erreger gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank derweil leicht von 154,9 auf 153,4.

- Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seien bis Donnerstagnachmittag 202 Verfahren gegen die bundeseinheitliche Notbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingereicht worden, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf einen Gerichtssprecher. Damit habe sich die Zahl seit Dienstag fast verdoppelt.

- Portugal beendet am Samstag die Kontrollen an der Grenze zu Spanien und setzt damit die vierte und letzte Stufe der Lockerungen um.

EU-VERTEIDIGUNGSPOLITIK

Der milliardenschwere EU-Verteidigungsfonds kann an den Start gehen. Das Europaparlament gab grünes Licht für den 7,9 Milliarden Euro schweren Fonds, der bis 2027 Forschung und Entwicklung im Verteidigungsbereich fördern soll.

EU-GENTECHNIKPOLITIK

Die EU-Kommission will den Rechtsrahmen für Gentechnik reformieren, um neue Verfahren zur Veränderung des Erbguts bei Pflanzen zu regeln. Sie will dazu "einen breit angelegten und offenen Konsultationsprozess". Hintergrund ist eine Studie der Kommission, die zu dem Schluss kommt, dass neue Gentechnik-Verfahren "zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem" beitragen können.

SAUDI-ARABIEN / IRAN

Der Iran hat den von Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman angeschlagenen versöhnlichen Ton gegenüber Teheran begrüßt. Die Islamische Republik sei "ein Vorreiter auf dem Weg zur regionalen Zusammenarbeit und begrüßt den Tonwechsel von Saudi-Arabien", sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums am Donnerstag.

KONJUNKTUR CHINA

Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,1 (März: 51,9), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Ökonomen hatten einen Stand von 51,6 Punkten prognostiziert. In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im April eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel auf 54,9 (Vormonat: 56,3) Punkte. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,9 (März: 50,6) Punkte.

MTU / SAFRAN

haben ein paritätisches Gemeinschaftsunternehmen für den Antrieb des nächsten europäischen Kampfflugzeugs gegründet. Wie MTU mitteilte, wird das Joint Venture namens Eumet (abgeleitet von European Military Engine Team) Entwicklung, Produktion und Betreuung des neuen Triebwerks für das Kampfflugzeug der nächsten Generation beaufsichtigen. Safran Aircraft Engines wird die Auslegung und Integration des Triebwerks leiten und MTU Aero Engines die Instandsetzungs- und Serviceaktivitäten.

SAP

Der Softwarekonzern wird insgesamt 8 Millionen US-Dollar Strafe wegen der Verletzung von Sanktionsbestimmungen gegen den Iran zahlen. Das US-Justizministerium teilte am Donnerstag mit, dass SAP die kombinierten Strafen als Teil einer Vereinbarung mit den Ministerien für Justiz, Handel und Finanzwesen zahlen wird. SAP hatte die Verstöße eingeräumt und mit den US-Behörden kooperiert.

HOCHTIEF

Die australische Tochter Cimic erzielte im ersten Quartal einen Nettogewinn von 100,2 Millionen australischen Dollar (umgerechnet 64 Millionen Euro), was einem Rückgang von 6,9 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2020 entspricht. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg von 8,5 Prozent im Vorjahr auf 10 Prozent. Cimic meldete einen Auftragsbestand von insgesamt 30,2 Milliarden Dollar, 1,2 Milliarden mehr als im Vorjahr.

WACKER CHEMIE

hat bei der Vorlage von Erstquartalszahlen die Prognose erhöht. Unter anderem soll der Umsatz 2021 nun um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz steigen statt um einen mittleren einstelligen Prozentsatz. Das EBITDA soll sich um 15 bis 25 Prozent verbessern statt um 10 bis 20 Prozent. Der Nachsteuergewinn soll weiter deutlich über Vorjahr liegen.

