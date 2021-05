Kräftige Gewinne - Der Siegeszug der Deutschen Post (+4,6%) setzte sich nach Aussage der Analysten der LBBW im ersten Quartal mit Verweis auf die abermals angehobene Prognose fort. Gut kam auch der Ausblick von Merck KGaA (+1,7%) an. Nach uneinheitlichen Zahlen ging es für Siemens Energy 1,7 Prozent nach oben. Hugo Boss legten kräftig um 5,2 Prozent zu. "Die Zahlen liegen deutlich über den Erwartungen", merkte ein Marktteilnehmer an. Für die Aktie von Daimler ging es um 0,4 Prozent nach unten, nachdem Nissan Motor sich von seinem kompletten Anteil an Daimler getrennt hat. Delivery Hero fielen um 4,2 Prozent. Das koreanische Partnerunternehmen Woowa Brothers hat 9,8 Millionen Aktien verkauft.

XETRA-NACHBÖRSE

Zalando hatte die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2021 angehoben und einen Aktienrückkauf angekündigt. Die Titel wurden 3,7 Prozent fester gestellt. K+S wurden bei hohen Umsätzen 1,6 Prozent fester getaxt. Der Konzern hatte bereits vor einiger Zeit den Verkauf seiner amerikanischen Salzaktivitäten angekündigt. Nun habe das Unternehmen grünes Licht durch die Behörden in den USA erhalten, erläuterte ein Händler die Käufe bei K+S. Auch Auto1 wurden gekauft. Die Aktie wurde mit Wirkung zum Montag in den SDAX aufgenommen, dafür mussten Grenke weichen. Auto1 wurden 0,5 Prozent höher gestellt, Grenke bewegten sich dagegen fast nicht. Morphosys wurden trotz des Geschäftsausweises am Abend praktisch nicht gehandelt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Der Dow kletterte auf Allzeithoch, die Nasdaq gab nach. Hatte am Vortag Finanzministerin Janet Yellen mit dem Thema Zinserhöhungen noch Schrecken verbreitet, ruderte sie nun zurück. Das stützte das Sentiment. Doch das Thema Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik ließ Anleger nicht los. Der Arbeitsmarktbericht am Freitag könne die Debatte befeuern oder aber merklich abkühlen, hieß es. Die aktuellen ADP-Arbeitsmarktdaten belegten die Stärke der Wirtschaft, fielen aber gleichwohl etwas schwächer als erhofft aus. Auch die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche lieferte keine eindeutigen Signale. Volkswirte heizten die Inflationsdiskussion weiter an. Der ISM-Dienstleistungsbericht deute darauf hin, dass ein erheblicher Aufwärtsdruck auf die Preise bestehe. Der bereinigte Erstquartalsgewinn von GM fiel mehr als doppelt so hoch aus wie erwartet. Die Aktie zog um 4 Prozent an. Bei Lyft erholte sich die Zahl der aktiven Nutzer zwar, sie lag aber noch immer weit unter Vorkrisenniveau. Die Aktie stürzte um 6,3 Prozent ab. Um 4,4 Prozent aufwärts ging mit T-Mobile US. Die Telekom-Tochter hatte zwar weniger verdient als im Vorjahr, aber die Erwartungen der Analysten übertroffen. Überdies hob T-Mobile den Ausblick an. Gut kamen auch die Erstquartalszahlen des Computerspielanbieters Activision Blizzard (+1,6%) an. Das Unternehmen erhöhte überdies seine Jahresziele. Peloton brachen um 14,6 Prozent ein. Das Unternehmen rief ein Trainings-Laufband nach dem Tod eines Kindes zurück.

Am Rentenmarkt entfalteten die revidierten Yellen-Ausagen mehr Wirkung. Die Renditen der US-Staatsanleihen sanken.

+++++ DEVISENMARKT +++++

EUR/CHF 1,0971 +0,09% 1,0962 1,0961 +1,5%

EUR/GBP 0,8633 +0,00% 0,8633 0,8625 -3,3%

USD/JPY 109,37 +0,15% 109,20 109,25 +5,9%

GBP/USD 1,3907 -0,00% 1,3908 1,3916 +1,8%

USD/CNH 6,4803 -0,11% 6,4874 6,4835 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 56.890,64 0,057 56.858,51 57.257,26 +95,8%

Der Dollar-Index stieg um 0,1 Prozent. Auch wenn Yellen keinen Einfluss auf die Geldpolitik besitze und nun auch zurückgerudert sei, passten ihre Worte zu gut in die Diskussionen über geldpolitische Straffungen, hieß es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,81 65,63 +0,3% 0,18 +35,3%

Brent/ICE 69,11 68,96 +0,2% 0,15 +34,4%

Die Ölpreise drehten nach den höchsten Ständen seit 2018 ins Minus. Zwar sanken die US-Erdölvorräte deutlich, die Benzinbestände waren aber gestiegen. Zudem würfen die Mitglieder des Erdölkartells Opec mehr Rohöl auf den Markt, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.790,62 1.785,60 +0,3% +5,02 -5,7%

Silber (Spot) 26,63 26,47 +0,6% +0,16 +0,9%

Platin (Spot) 1.225,90 1.228,08 -0,2% -2,18 +14,5%

Kupfer-Future 4,57 4,54 +0,7% +0,03 +29,7%

Der Goldmarkt profitierte von den neuen Yellen-Aussagen. Das Edelmetall wurde auch von den etwas schwächer als gedacht ausgefallenen Arbeismarktdaten gestützt. Im asiatischen Handel baut der Goldpreis seine Gewinne noch leicht aus.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 21.953 (Vorwoche: 24.736) Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 129,1 (154,9).

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Priorisierung für den Corona-Impfstoff von Astrazeneca aufheben.

- Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Eilanträge gegen die in der sogenannten Bundesnotbremse festgelegte nächtliche Ausgangssperre abgelehnt. Damit sei aber nicht entschieden, dass die Ausgangsbeschränkung mit dem Grundgesetz vereinbar sei, teilte das Gericht am Mittwoch in Karlsruhe mit. Dies werde noch im Hauptverfahren geprüft.

- Die US-Regierung hat sich für eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe ausgesprochen. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Vorstoß der US-Regierung für eine Aussetzung des Patentschutzes bei Impfstoffen als "historische Entscheidung" begrüßt.

CHINA / AUSTRALIEN

China hat ein Wirtschaftsabkommen mit Australien ausgesetzt. Peking habe den "Strategic Economic Dialogue Deal" (Vereinbarung über strategisch-wirtschaftlichen Dialog) wegen der "derzeitigen Haltung" der australischen Regierung ausgesetzt, teilte Chinas Nationale Kommission für Entwicklung und Reform am Donnerstag mit. Im vergangenen Monat hatte die Regierung von Premierminister Scott Morrison ein zwischen China und dem australischen Bundesstaat Victoria geschlossenes Abkommen zur "Belt and Road Initiative" aufgekündigt, die auch als "Neue Seidenstraße" bezeichnet wird.

G7-TREFFEN

Die G7-Außenminister haben zum Abschluss eines Treffens Russland und China kritisiert. Sie zeigten sich in einer Erklärung "sehr besorgt" über die "unverantwortliche und destabilisierende Haltung Russlands". Dabei wiesen sie vor allem auf die Situation in der Ostukraine hin, an dessen Grenze Moskau zuletzt ein großes Militärmanöver abgehalten hatte. Die G7-Außenminister forderten zugleich die Regierung in Peking auf, die Menschenrechte zu respektieren.

US-GELDPOLITIK

- Die Gouverneurin der US-Notenbank Michelle Bowman hat sich zuversichtlich über die Entwicklung der US-Wirtschaft geäußert. "Ich bin ermutigt durch das jüngste Tempo der wirtschaftlichen Erholung, und ich bleibe optimistisch, dass diese Stärke in den kommenden Monaten anhalten wird", sagte Bowman.

- Der Präsident der Boston-Fed, Eric Rosengren, geht davon aus, dass temporäre Faktoren die Inflation in diesem Frühjahr steigen werden lassen, aber diese "Verzerrungen" sollten nicht lange anhalten.

INDEXÄNDERUNG

Die Deutsche Börse und Stoxx haben am Mittwochabend eine außerplanmäßige Änderung des SDAX bekannt gegeben. Aufgrund der Verletzung von Basiskriterien wird die Grenke AG aus dem SDAX genommen. Ersetzt werden die Aktien durch die Auto1 Group SE. Grenke habe die Vorgaben zur Veröffentlichung von testierten Geschäftsberichten nicht erfüllt, hieß es. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am 10. Mai 2021 wirksam. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 3. Juni 2021.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins um 75 Basispunkte erhöht, um der Inflation inmitten hoher Rohstoffpreise und eines geschwächten Real entgegenzuwirken. Die Währungshüter signalisierten eine weitere Erhöhung in gleicher Höhe bei ihrer nächsten Sitzung im Juni.

DEUTSCHE BANK

hat über eine nachrangige Anleihe über 1 Milliarde Euro erlöst und damit ihr Kernkapital gestärkt. Wie das Frankfurter Geldhaus mitteilte, wurden sogenannte Additional Tier 1 (AT1)-Kapitalinstrumente im Nennwert von 1,25 Milliarden Euro begeben. Die Wertpapiere haben einen jährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 4,625 Prozent bis zum 30. April 2028.

FRESENIUS MEDICAL CARE

