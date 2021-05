Indizes in diesem Artikel MDAX 32.124,2

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:07 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2165 +0,10% 1,2153 1,2145 -0,4%

EUR/JPY 132,84 +0,09% 132,72 132,63 +5,4%

EUR/CHF 1,0972 -0,03% 1,0975 1,0946 +1,5%

EUR/GBP 0,8585 -0,14% 0,8596 0,8602 -3,9%

USD/JPY 109,20 -0,01% 109,21 109,21 +5,7%

GBP/USD 1,4171 +0,24% 1,4138 1,4119 +3,7%

USD/CNH 6,4286 -0,22% 6,4424 6,4434 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 45.346,26 4,204 43.516,76 44.439,01 +56,1%

Bitcoin stand weiter unter Druck, konnte sich von seinem Tagestief bei gut 42.000 Dollar jedoch etwas erholen. Am Freitag hatte die Kryptowährung noch bei rund 49.600 Dollar notiert. Nachdem Tesla-Chef Elon Musk bereits angekündigt hatte, aus Umweltschutzgründen Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel zu akzeptieren, was für Abwärtsdruck gesorgt hatte, kündigte er an, Tesla werde ihre Bitcoin-Bestände abstoßen. Musk stellte mittlerweile jedoch klar, dass Tesla keine Bitcoin verkauft habe. Der Dollar zeigte sich etwas schwächer. Der Dollarindex gab um 0,2 Prozent nach.

Der US-Dollar neigt im asiatisch geprägten Geschäft im Verhältnis zu vielen Lokalwährungen zur Schwäche. Händler sprechen von einer gestiegenen Risikobereitschaft. Laut MUFG-Analysten dürfte die US-Devise angesichts steigender Inflationswerte bei gleichzeitig stillhaltender US-Notenbank kurzfristig unter Druck bleiben. Die weiterhin lockere Geldpolitik belaste die Realzinsen bei steigender Inflation, was negativ für den Greenback sei.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,50 66,27 +0,3% 0,23 +36,8%

Brent/ICE 69,70 69,46 +0,3% 0,24 +35,6%

Die Ölpreise legten etwas zu. Die Industrieproduktion in China war auch im April kräftig gewachsen. Dies stützte die Erwartung steigender Erdölimporte in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.868,46 1.865,70 +0,1% +2,76 -1,6%

Silber (Spot) 28,50 28,18 +1,2% +0,33 +8,0%

Platin (Spot) 1.241,50 1.243,33 -0,1% -1,83 +16,0%

Auch beim Goldpreis ging es etwas nach oben. Das Edelmetall profitierte vom schwächeren Dollar und den anhaltenden Inflationssorgen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die Impfpriorisierung wird in Deutschland am 7. Juni aufgehoben, kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an. Allerdings betonte er, dass damit im Juni noch nicht alle Bürger bereits geimpft werden könnten, da im kommenden Monat noch nicht genug Vakzine für alle in Deutschland lebenden Menschen zur Verfügung stünden.

EU-MIGRATION

Mindestens 5.000 Migranten haben am Montag von Marokko aus die spanische Enklave Ceuta illegal erreicht. Wie ein Sprecher der spanischen Behörden in Ceuta mitteilte, gelangten binnen eines Tages noch nie so viele Migranten auf das spanische Territorium an der nordafrikanischen Küste.

US-GELDPOLITIK

Fed-Gouverneur Richard Clarida hält die höhere Inflation für vorübergehend, will diese aber genau im Auge behalten. Die US-Wirtschaft habe noch nicht die Benchmark von "substanziellen weiteren Fortschritten" erreicht, der für die US-Notenbank erforderlich sei, um mit der Reduzierung der Anleihekäufe zu beginnen, erklärte der stellvertretende Präsident der Fed.

EU-ARBEITSMARKTPOLITIK

Die EU will attraktiver für hochqualifizierte ausländische Fachkräfte werden. Das Europaparlament und die Mitgliedstaaten einigten sich auf eine Reform der 2009 eingeführten Arbeitsgenehmigung Blue Card. Unter anderem sollen Gehaltshöhen und die Mindestvertragsdauer für die Anstellung von Fachkräften gesenkt werden und die Familienmitnahme erleichtert.

BITCOIN-REGULIERUNG

Sven Giegold, Sprecher der Europagruppe der Grünen und Abgeordneter im Europaparlament, will den Ressourcenverbrauch von Kryptowährungen wie Bitcoin gesetzlich eindämmen. Auch Ökonom Lüder Gerken sprach sich für eine Regulierung aus, um dem Ressourcenverbrauch bei Bitcoin Einhalt zu gebieten. "Solange Kryptowährungen kleine Sandkastenspiele waren, brauchte es keine Regulierung, man muss innovativen Technologien Raum zur Entfaltung geben. Aber wenn etwas in einer Größenordnung ökologisch schädlich wird, wie es das Schürfen von Kryptowährungen wie Bitcoin geworden ist, dann muss man eingreifen", sagte Giegold. Es sei ein Fehler, dass ökologische Aspekte in den bisherigen Regulierungsplänen der EU nicht auftauchten.

DEUTSCHE BANK

Die Bonitätseinstufung der Deutschen Bank bei Moody's steht vor einer möglichen Hochstufung. Die Ratingagentur setzte die Bonität auf die entsprechende Beobachtungsliste. Derzeit bewertet die Agentur den Konzern mit "A3". Die Deutsche Bank mache Fortschritte, ein besser balanciertes und nachhaltigeres Geschäftsmodell zu etablieren, begründete die Ratingagentur ihren Schritt. Das Kapital- und Liquiditätspolster sei derweil unverändert solide.

SIEMENS

hat den Kauf des Marktplates Supplyframe für 700 Millionen US-Dollar vereinbart. Supplyframe ist eine der führenden Design-to-Source-Plattformen für globale Wertschöpfungsketten von elektronischen Komponenten.

ELRINGKLINGER

Die Auftragspipeline der Ekpo Fuel Cell Technologies GmbH füllt sich mit einem Auftrag im geplanten Volumen im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Das Gemeinschaftsunternehmen von ElringKlinger (60 Prozent) und Plastic Omnium (40 Prozent)hat vom Mobilitätsunternehmen AE Driven Solutions GmbH den Auftrag erhalten, mehrjährig Brennstoffzellenstacks zu liefern, wie Elringklinger mitteilte.

GRAND CITY

Der Immobilienkonzern hat im ersten Quartal bei sinkenden Mieteinnahmen einen leichten Gewinnrückgang verbucht. Die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigte das im MDAX notierte Unternehmen. Die Nettomieteinnahmen sanken auf 90,6 von 94,5 Millionen Euro, was vor allem Immobilienverkäufen geschuldet war. Auf vergleichbarer Fläche legten die Mieteinnahmen um 1,8 Prozent zu. Das bereinigte EBITDA lag bei 73 nach 74 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der FFO lag stabil bei 47 Millionen Euro.

GRENKE

Der Leasingkonzern hat von der Prüfungsgesellschaft KPMG ein uneingeschränktes Testat für den Jahres- und Konzernabschluss bekommen und will den Geschäftsbericht 2020 planmäßig am Freitag veröffentlichen. Die Aktionäre müssen aber bei der Dividende für 2020 den Gürtel enger schnallen, denn Grenke will 26 Cent je Aktie ausschütten, nach noch 80 Cent je Aktie im Vorjahr.

RTL

will ihre französische Sendergruppe Groupe M6 mit der Groupe TF1 vom Mischkonzern Bouygues zusammenlegen. Die beiden Mutterkonzerne haben Verhandlungen mit dem Ziel einer Fusion aufgenommen.

SUSE

Die Suse S.A. hat den endgültigen Angebotspreis für den Börsengang auf 30 Euro je Aktie festgelegt. Das Gesamtvolumen, bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option zum endgültigen Angebotspreise, ergibt einen Bruttoerlös von ca. 1,1 Milliarde Euro und entspricht einer Marktkapitalisierung von 5 Milliarden Euro.

NOVARTIS

hat vor dem Obersten US-Gerichtshof eine Niederlage erlitten und wird so schnell keine generische Version des Amgen-Blockbusters Enbrel auf den amerikanischen Markt bringen. Die Richter wiesen die Berufung der Novartis-Tochter Sandoz gegen eine Entscheidung der Vorinstanz zurück, die die Gültigkeit der Patente von Amgen bestätigt hatte.

AMAZON

will sich einem Bericht zufolge mit dem Filmstudio MGM verstärken. Wie das Nachrichtenportal The Information berichtet, laufen derzeit Gespräche mit dem Studio, zu dem das James-Bond-Franchise gehört und das über eine große Film- und Serienbibliothek verfügt. Amazon könnte mit einer Übernahme, für die der US-Konzern laut Bericht 7 bis 10 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen müsste, sein Streamingangebot deutlich ausweiten.

